Vị đại gia Việt Nam nào vừa rớt khỏi danh sách tỷ phú USD?

Theo cập nhật mới nhất của tạp chí Forbes, sau phiên giao dịch cuối cùng của năm Giáp Thìn (24/1), Việt Nam ghi nhận có tổng cộng 5 tỷ phú USD (giá trị tài sản ròng đạt từ 1 tỷ USD trở lên).

Người giàu nhất nước vẫn tiếp tục là ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Tập đoàn Vingroup. Ông Vượng sở hữu 4,1 tỷ USD, xếp thứ 837 trong danh sách những người giàu nhất thế giới ở thời điểm hiện tại.

Tại Vingroup, ông Phạm Nhật Vượng sở hữu 691,27 triệu cổ phiếu VIC, chiếm tỷ lệ 17,82% vốn cổ phần doanh nghiệp này. Đóng cửa phiên 24/1, VIC có giá 40.400 đồng và đang ở vùng đáy trong vòng một năm qua. Giá cổ phiếu VIC giảm nhẹ 0,37% so với đầu năm nay và giảm 5,61% so với một năm trước đó.

Danh sách tỷ phú USD của Việt Nam tại ngày 24/1 (Nguồn: Forbes).

Vị tỷ phú giàu thứ 2 Việt Nam là bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Chủ tịch HĐQT Vietjet. Bà Thảo sở hữu khối tài sản ròng trị giá 2,8 tỷ USD, xếp vị trí 1.213 trong danh sách người giàu thế giới.

Bà sở hữu 47,47 triệu cổ phiếu VJC của Vietjet Air và 108,96 triệu cổ phiếu HDB của HDBank. VJC đóng cửa phiên 24/1 tại mức giá 99.800 đồng, tăng 0,81% so với phiên trước nhưng mất 4,86% so với một năm trước đó. Ngược lại, HDB mặc dù điều chỉnh 5,23% thị giá sau một tháng nhưng vẫn tăng 34,34% so với một năm trước, đạt 22.650 đồng.

Ông Trần Đình Long - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hòa Phát - sở hữu 2,4 tỷ USD tài sản, xếp vị trí thứ 1.410 thế giới. Kế đến là ông Hồ Hùng Anh - Chủ tịch HĐQT Techcombank - sở hữu 1,8 tỷ USD và ông Trần Bá Dương - Chủ tịch Tập đoàn Thaco - cùng gia đình sở hữu 1,3 tỷ USD.

Ông Trần Đình Long sở hữu 1,65 tỷ cổ phiếu HPG, chiếm tỷ lệ 25,8% vốn điều lệ Hòa Phát. Cổ phiếu này ghi nhận tăng giá 3,4% sau một năm, đạt 26.550 đồng kết phiên 24/1.

Ông Hồ Hùng Anh sở hữu 39,31 triệu cổ phiếu TCB, chiếm tỷ lệ 1,12% vốn điều lệ Techcombank. Cổ phiếu của ngân hàng tăng mạnh 45,83% sau một năm.

Tập đoàn Thaco của ông Trần Bá Dương chưa niêm yết nên không phải công bố báo cáo quản trị rộng rãi. Một phần tài sản của ông Dương thể hiện tại báo cáo quản trị bán niên năm 2024 của Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico).

Ông Dương sở hữu 50,76 triệu cổ phiếu HNG, chiếm tỷ lệ 4,58% vốn điều lệ công ty. HNG sau khi bị hủy niêm yết trên HoSE và chuyển sang giao dịch tại thị trường UPCoM đã tăng giá 23,44% trong một tháng qua và tăng 60,9% sau một năm.

Như vậy, người đã rớt khỏi danh sách những người giàu nhất thế giới thời điểm hiện tại là ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch HĐQT Masan Group. Giá trị tài sản của ông Quang đã về dưới mốc 1 tỷ USD.

Ông Quang sở hữu 18,8 triệu cổ phiếu TCB, chiếm tỷ lệ 0,27%; đồng thời gián tiếp sở hữu khối lượng lớn cổ phiếu MSN thông qua Công ty cổ phần Masan và Công ty TNHH MTV Xây dựng Hoa Hướng Dương. Theo đó, Công ty cổ phần Masan nắm 369,3 triệu cổ phiếu MSN còn Công ty Hoa Hướng Dương nắm 188,1 triệu cổ phiếu MSN.

MSN tăng 1,8% so với một năm trước nhưng giảm 11,92% trong 3 tháng qua. Mức giá cao nhất của MSN trong một năm qua thiết lập ngày 11/10 tại 81.100 đồng, nhưng hiện tại, cổ phiếu này có giá 68.000 đồng.