Veracity: Luôn nỗ lực kiến tạo giá trị sống mới cho dự án

Dân trí Xuất hiện chưa lâu trên thị trường bất động sản Việt Nam nhưng cái tên Veracity đã khiến đối tác và khách hàng bất ngờ với phương châm đầu tư dự án khác biệt.

Những yếu tố "vàng" tạo nên giá trị

Tìm kiếm quỹ đất đắc địa nằm trong khu vực có tốc độ phát triển kinh tế - xã hội và tính kết nối, quy hoạch vùng hoàn chỉnh, bởi vậy cho dù không quá hoành tráng về quy mô, nhưng dự án của Veracity đều tạo sức hút nhờ sở hữu vị trí "hàng hiếm" tại nội đô.

The Summit 216 do Veracity đầu tư được nhận định là dự án sở hữu vị trí "vàng" cuối cùng trên trục phát triển phía Tây Hà Nội. Dự án nằm trên đường Trần Duy Hưng, cạnh ngã tư kết nối 4 trục đường lớn là: Trần Duy Hưng, Hoàng Minh Giám, Nguyễn Chánh và Đại lộ Thăng Long, cho phép di chuyển thuận tiện sang các quận huyện nội ngoại thành như: Đống Đa, Thanh Xuân, Nam Từ Liêm, Quốc Oai, Hoài Đức, Sơn Tây...

Nhờ lợi thế về vị trí, các dự án này đã mang đến những giá trị vượt trội cả về mặt lưu trú, thương mại và xã hội cho cư dân. Đặc biệt là vượt trội về giá trị kinh tế bởi tính thanh khoản, khả năng tăng giá hấp dẫn theo thời gian của dự án mang lại.

Yếu tố "vàng" đầu tiên của The Summit 216 chính là vị trí đắc địa.

Thêm một yếu tố "vàng" tạo nên giá trị cho các dự án của Veracity chính là pháp lý minh bạch, tạo dựng lòng tin trong từng khách hàng. Bởi vậy, không ngạc nhiên khi The Summit 216 không vội bán hàng khi vượt cos 0.0, thậm chí "chơi lớn" chỉ bán hàng khi dự án đã cất nóc. Với Veracity, mua nhà tại những dự án này, khách hàng có thể đến tham quan và trải nghiệm không gian sống mà mình lựa chọn trước khi quyết định xuống tiền. Đây là những yếu tố thuyết phục tốt nhất tới quyết định mua nhà. Và khách hàng sẽ yên tâm hơn về tiến độ, rút ngắn thời gian chờ đợi và đặc biệt có thể ở hoặc khai thác kinh doanh sớm.

Quy tụ nhiều đối tác hạng A cũng là yếu tố "vàng" bảo chứng cho giá trị các dự án của Veracity. Bên cạnh việc sử dụng tổng thầu hàng đầu Việt Nam như IBS, Vercity còn khi ký kết với Visaho của Nhật Bản làm đơn vị quản lý tòa nhà. Được biết, Visaho là đơn vị hoạt động kinh doanh chính là quản lý Tòa nhà như văn phòng, chung cư... với gần 100 năm kinh nghiệm. Veracity là đơn vị đi đầu trong việc kết hợp an toàn toàn diện trong các thiết kế của mình khi hợp tác với UL đơn vị uy tín hàng đầu thế giới trong lĩnh vực thẩm định an toàn. Với hơn 120 năm kinh nghiệm đồng hành thẩm định hơn 22 tỷ sản phẩm trên thế giới, các gói dịch vụ tư vấn và thẩm định an toàn tòa nhà của UL đòi hỏi Chủ đầu tư thật sự để tâm tới vấn đề an ninh - an toàn của công trình.

Tận hưởng trọn vẹn cuộc sống Smart living

Dự án The Summit 216 của Veracity được định giá ở mức khá cao do địa thế đắt giá. Cộng hưởng cho giá trị này, Chủ đầu tư còn hướng đến nâng tầm dự án một cách toàn diện, hứa hẹn sẽ đưa The Summit 216 trở thành một biểu tượng cho giá trị sống mới.

Đại diện Vercity cho biết: Với sức mạnh nguồn là tri thức, những kinh nghiệm thực tế của đội ngũ phát triển dự án và khả năng làm chủ về mặt công nghệ của đơn vị nhà thầu, tiêu chuẩn dẫn hướng của dự án xoay quanh việc ứng dụng và kết hợp hai yếu tố này để tạo ra một sản phẩm có định hướng Smart Living, tạo ra một lối sống chung cư kiểu mới.

Quy mô mỗi dự án không quá lớn, Chủ đầu tư mong muốn mỗi căn hộ trao tay khách hàng đều là những sản phẩm của chất xám "nhỏ mà tinh", của sự tỉ mỉ trong từng chi tiết và sự quan tâm kĩ càng tới trải nghiệm người dùng. Định hướng này được cụ thể hóa khi ứng dụng công nghệ tiên tiến nhất để tạo ra căn hộ thông minh, tòa nhà thông minh nhằm tối ưu hóa hiệu quả trong việc sử dụng, tạo ra trải nghiệm thoải mái, tiện nghi cho cư dân.

Căn hộ The Summit 216 "nhỏ mà tinh" có sức hấp dẫn khó cưỡng đối với khách hàng.

Không chỉ dừng lại ở một căn hộ thông minh thông thường, Veracity đưa khách hàng trải nghiệm cuộc sống thông minh - smart living một cách trọn vẹn. Các thiết bị thông minh được kết nối toàn diện trong tòa nhà như: Bãi đỗ xe thông minh, dịch vụ quản lý dữ liệu cư dân thông minh, hệ thống phòng cháy chữa cháy thông minh, tiện ích, dịch vụ thông minh.

Không chỉ smart về công nghệ, các sản phẩm của Veracity còn mang tới trải nghiệm: Thông minh về phong cách sống và thông minh về chi phí mua nhà. Khách hàng sẽ được hưởng tất giá trị tương xứng với khoản tiền chi trả. Việc đầu tư tiện ích cao cấp có chọn lọc, cư dân sẽ không phải trả tiền cho những tiện ích khách vãng lai sử dụng. Đặc biệt, việc ứng công nghệ thông minh trong xây dựng và thiết kế giúp căn hộ "không góc chết", gia tăng giá trị của từng mét vuông về kinh tế lẫn hiệu suất sử dụng sang hướng có lợi cho khách hàng. Tất cả đều hướng tới một lối sống chung cư kiểu mới, khác biệt và đẳng cấp.

Dự án: The Summit 216

Địa chỉ: 216 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội

Website: www.thesummit216.vn

Trường Thịnh