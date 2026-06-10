Vàng thế giới tiếp tục lao dốc, thủng mốc 4.200 USD/ounce

Cập nhật lúc 9h40 ngày 10/6 (giờ Việt Nam), vàng giao ngay còn 4.188,68 USD/ounce, giảm hơn 152 USD, tương đương 3,52% so với phiên trước. Bạc cũng lao dốc xuống 64,17 USD/ounce, mất 4,17 USD, tương đương hơn 6%.

Giá vàng giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày 9/6, chính thức mất mốc 4.200 USD/ounce (Ảnh: Publishing Facts).

Lãi suất trở thành "đối thủ" lớn nhất của vàng

Theo Kitco News, đà giảm của vàng bắt đầu tăng tốc sau báo cáo việc làm Mỹ công bố cuối tuần trước.

Điều đáng chú ý là đợt giảm giá diễn ra ngay cả khi thị trường vẫn theo dõi sát các diễn biến căng thẳng liên quan tới eo biển Hormuz. Thông thường, những bất ổn địa chính trị sẽ thúc đẩy dòng tiền tìm đến các tài sản trú ẩn như vàng. Tuy nhiên lần này, yếu tố đó không đủ mạnh để đảo ngược tâm lý thị trường.

Nguyên nhân nằm ở kỳ vọng Fed có thể duy trì chính sách tiền tệ cứng rắn lâu hơn dự kiến. Nhà đầu tư lo ngại những rủi ro về lạm phát có thể buộc ngân hàng Trung ương Mỹ tiếp tục tăng lãi suất hoặc trì hoãn việc nới lỏng chính sách.

Đối với vàng, đây là yếu tố bất lợi. Khác với trái phiếu hay tiền gửi, vàng không tạo ra lợi suất. Khi lãi suất tăng hoặc duy trì ở mức cao, chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng cũng tăng lên, khiến sức hấp dẫn của kim loại quý suy giảm.

Báo cáo của Kitco cho biết thị trường hiện đang chờ đợi dữ liệu chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ công bố ngày 10/6 và chỉ số giá sản xuất (PPI) công bố ngày 11/6. Đây được xem là những dữ liệu quan trọng có thể tác động trực tiếp tới kỳ vọng chính sách của Fed trong thời gian tới.

Trong một báo cáo gửi khách hàng, bà Suki Cooper, Giám đốc nghiên cứu kim loại quý tại Standard Chartered, nhận định giá vàng kỳ hạn gần nhất đã xuyên thủng đường trung bình động 200 ngày, một tín hiệu kỹ thuật được giới giao dịch đánh giá là tiêu cực.

Theo bà Cooper, điều này khiến giá vàng trong ngắn hạn trở nên dễ tổn thương hơn trước các yếu tố bất lợi từ môi trường kinh tế vĩ mô.

Chuyên gia phố Wall: Vàng có thể giảm về 4.000 USD/ounce trước khi phục hồi

Không chỉ các tổ chức tài chính lớn tỏ ra thận trọng, nhiều chuyên gia kỳ cựu trên phố Wall cũng cảnh báo đợt điều chỉnh của vàng có thể chưa kết thúc. Ông Ed Yardeni, nhà sáng lập hãng nghiên cứu thị trường Yardeni Research, cho rằng việc giá vàng phá vỡ đường trung bình động 200 ngày ở vùng 4.443 USD/ounce là một tín hiệu kỹ thuật đáng lo ngại, cho thấy xu hướng tăng ngắn hạn đang bị suy yếu.

Theo vị chiến lược gia có nhiều thập kỷ kinh nghiệm tại phố Wall, ngưỡng hỗ trợ quan trọng tiếp theo của vàng nằm ở khoảng 4.000 USD/ounce. So với mức giá hiện tại, điều này đồng nghĩa kim loại quý vẫn có thể giảm thêm khoảng 7% trước khi tìm được vùng cân bằng mới.

Dù vậy, Yardeni không cho rằng xu hướng tăng dài hạn của vàng đã kết thúc. Ông nhận định đợt giảm hiện nay chủ yếu phản ánh tác động từ lợi suất trái phiếu Mỹ tăng mạnh và kỳ vọng Fed duy trì chính sách tiền tệ cứng rắn lâu hơn. Khi những yếu tố này dần hạ nhiệt, đặc biệt là sau khi các căng thẳng địa chính trị lắng xuống, vàng có thể lấy lại động lực tăng giá.

Quan điểm này phần nào trái ngược với sự bi quan trong ngắn hạn của Citigroup. Trước đó, ngân hàng này cũng hạ dự báo giá vàng trong 3 tháng tới xuống còn 4.000 USD/ounce, đồng thời cảnh báo rủi ro giảm giá vẫn đang chiếm ưu thế trên thị trường.

Tuy nhiên, về dài hạn, phần lớn các tổ chức tài chính lớn vẫn duy trì cái nhìn tích cực đối với kim loại quý. JPMorgan, Bank of America, UBS, Goldman Sachs và Wells Fargo đều dự báo giá vàng có thể dao động từ 5.400-6.300 USD/ounce vào cuối năm 2026, cho thấy giới phân tích vẫn xem những nhịp điều chỉnh hiện nay là biến động ngắn hạn trong một xu hướng tăng lớn hơn.