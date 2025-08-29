Vàng nín thở giữa cơn sóng ngầm lãi suất và kịch tính tại Fed

Trong tuần giao dịch vừa qua, thị trường vàng ghi nhận một biến động đáng chú ý, bắt nguồn từ một sự kiện chính trị tại Washington. Thông tin Tổng thống Donald Trump có ý định bãi nhiệm Thống đốc Fed Lisa Cook đã ngay lập tức tác động lên giá vàng, đẩy kim loại quý này lên mức cao nhất trong hơn 2 tuần.

Sự kiện này, dù chỉ là một diễn biến đơn lẻ, lại là một minh chứng rõ nét cho vai trò của vàng như một tài sản trú ẩn. Bất kỳ sự không chắc chắn nào, đặc biệt là những yếu tố có thể ảnh hưởng đến tính độc lập của các ngân hàng trung ương hoặc sự ổn định của nền kinh tế, đều có xu hướng làm tăng sức hấp dẫn của vàng.

Một năm của hai nửa đối lập

Năm 2025 khởi đầu như một giấc mơ với các nhà đầu tư vàng. Từ mức giá khoảng 2.600 USD/ounce vào đầu năm, kim loại quý này đã có một cú bứt phá ngoạn mục, liên tiếp xô đổ các kỷ lục và có thời điểm vượt mốc 3.400 USD/ounce. Động lực chính đến từ nỗi lo lạm phát dai dẳng và nhu cầu tìm kiếm một “hầm trú ẩn” an toàn cho tài sản.

Tuy nhiên, bữa tiệc dường như đã tạm kết thúc vào tháng 4. Đà tăng thần tốc chững lại, và thị trường bước vào một giai đoạn mà các chuyên gia gọi là “đi ngang” (sideways).

“Tôi dự đoán vàng sẽ tiếp tục đi ngang cho đến khi xuất hiện một yếu tố thúc đẩy mới”, ông Brett Elliott, Giám đốc Marketing tại American Precious Metals Exchange (APMEX), cho biết. “Từ tháng 4 đến nay, vàng chủ yếu giao dịch trong biên độ 3.180 - 3.440 USD/ounce. Biên độ này đang dần thu hẹp và tích lũy, nhưng nó cần một lực đẩy thực sự mạnh để bước sang một giai đoạn mới".

Vậy "lực đẩy" quyết định đó sẽ đến từ đâu? Câu trả lời mà hầu hết thị trường đang nín thở chờ đợi nằm ở quyết định sắp tới của Fed về lãi suất.

Sau một khởi đầu năm 2025 đầy ấn tượng, đưa giá vàng từ mốc 2.600 USD lên các kỷ lục mới trên 3.400 USD/ounce, kim loại quý này đã bước vào một giai đoạn đi ngang trong vài tháng qua (Ảnh: Getty).

Lộ trình lãi suất của Fed - yếu tố định đoạt cuộc chơi

Vàng là một tài sản không sinh lãi suất. Điều này có nghĩa là khi lãi suất tăng, việc nắm giữ vàng trở nên "kém hấp dẫn" hơn so với việc gửi tiền trong ngân hàng hay đầu tư vào trái phiếu để hưởng lợi tức. Ngược lại, khi lãi suất giảm, chi phí cơ hội của việc giữ vàng cũng giảm theo, khiến kim loại quý này trở nên hấp dẫn hơn trong mắt các nhà đầu tư.

Đây chính là lý do mọi con mắt đang đổ dồn về cuộc họp chính sách tháng 9 của Fed. Theo công cụ FedWatch của CME Group, có tới hơn 87% khả năng Fed sẽ hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm ngay trong cuộc họp chính sách vào tháng 9 tới.

"Động lực chính có thể đưa giá vàng tăng từ nay đến cuối năm chính là kỳ vọng Fed sẽ hạ lãi suất", ông Chris Mancini, Giám đốc danh mục đầu tư tại Gabelli Gold Fund, khẳng định.

Mọi con mắt giờ đây đang đổ dồn vào báo cáo Chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) - thước đo lạm phát ưa thích của Fed - sẽ được công bố vào thứ sáu tới (theo giờ Mỹ). Các nhà kinh tế dự báo chỉ số này sẽ tăng 2,6% trong tháng 7, không thay đổi so với tháng 6. Con số này, dù vẫn cao hơn mục tiêu 2% của Fed, nhưng được cho là không đủ "nóng" để ngăn cản Fed hành động.

"Tôi cho rằng sẽ cần một con số lạm phát cực kỳ cao mới có thể khiến Fed phải trì hoãn việc cắt giảm lãi suất", ông Jim Wyckoff, nhà phân tích cao cấp tại Kitco Metals, bình luận.

Nếu dữ liệu PCE đúng như dự báo hoặc thấp hơn, nó sẽ củng cố thêm niềm tin rằng Fed sẽ sớm nới lỏng chính sách tiền tệ, và đó sẽ là "cú hích" mà thị trường vàng đang mong chờ.

2 kịch bản cho tương lai: 4.000 USD hay 3.200 USD?

Với những biến số hiện tại, các chuyên gia đã phác họa ra 2 kịch bản chính cho giá vàng từ nay đến cuối năm.

Kịch bản lạc quan: Chinh phục mốc 4.000 USD/ounce

Đây là kịch bản được nhiều nhà phân tích hướng tới, với điều kiện tiên quyết là Fed thực hiện cắt giảm lãi suất như dự báo.

“Trong kịch bản lạc quan, tôi cho rằng vàng có thể đạt quanh mốc 4.000 USD/ounce vào cuối năm”, ông Joshua Barone, chuyên gia quản lý tài sản tại Savvy Wealth, dự báo. Ông giải thích rằng kịch bản này hội tụ các yếu tố: lãi suất thực giảm, Fed nới lỏng chính sách tiền tệ, đồng USD yếu đi và rủi ro địa chính trị gia tăng.

Đáng chú ý, J.P. Morgan Research cũng đưa ra dự báo giá vàng sẽ đạt 3.675 USD/ounce vào cuối năm 2025 và có thể chạm mốc 4.000 USD/ounce vào quý II năm 2026.

Ông Barone cũng đưa ra một nhận định sâu sắc, được biên tập lại cho dễ hiểu: “Vàng không nhất thiết cần một cuộc khủng hoảng để tăng giá, nó chỉ cần đồng tiền thật trở nên rẻ hơn”. Nói cách khác, khi lãi suất thấp hơn lạm phát, sức mua của tiền giấy giảm xuống, và nhà đầu tư sẽ tự động tìm đến vàng như một công cụ bảo toàn giá trị.

Ngoài ra, yếu tố bất ổn địa chính trị vẫn là một quân bài tẩy. “Nếu mùa thu này xảy ra một cuộc khủng hoảng mới, dòng tiền có thể lại đổ vào vàng và đẩy giá tăng đột biến”, ông Elliott từ APMEX lưu ý.

Kịch bản bi quan: Quay về vùng 3.200 USD/ounce

Tất nhiên, không có gì là chắc chắn. Vẫn có những yếu tố có thể kéo giá vàng đi xuống.

“Trong kịch bản bi quan, giá vàng có thể quay về khoảng 3.200 USD/ounce vào cuối năm”, ông Barone nhận định. Kịch bản này sẽ xảy ra nếu: lạm phát tỏ ra “cứng đầu” hơn dự kiến, buộc Fed phải giữ lãi suất cao lâu hơn, đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu dài hạn duy trì ở mức cao.

Ông Mancini cũng đồng tình: “Nếu kinh tế Mỹ phục hồi mạnh mẽ, thị trường việc làm sôi động và lạm phát hạ nhiệt một cách thuyết phục, đó là những yếu tố có thể khiến giá vàng giảm”.

Giá vàng trong những tháng tới phụ thuộc nhiều vào lãi suất Fed. Vàng không sinh lãi, nên khi lãi suất tăng nó mất sức hút, còn khi lãi suất hạ, vàng lại tỏa sáng trong mắt nhà đầu tư (Minh họa: Discovery Alert).

Nhìn chung, thị trường vàng đang ở trong một trạng thái cân bằng mong manh. Giá có thể bứt phá nếu Fed thực sự “bật đèn xanh” cho việc nới lỏng tiền tệ, nhưng cũng có thể đối mặt với áp lực nếu các dữ liệu kinh tế cho thấy một bức tranh quá sáng sủa.

Đối với các nhà đầu tư đang cân nhắc vàng, đây là lúc cần xem xét kỹ lưỡng mục tiêu và chiến lược của mình. Vàng vật chất như vàng miếng, vàng xu vẫn là kênh lưu giữ giá trị vững chắc, nhưng đi kèm với chi phí lưu trữ và tính thanh khoản không cao bằng các công cụ tài chính.

Ngoài ra, còn có nhiều hình thức đầu tư vàng dễ tiếp cận hơn như cổ phiếu của các công ty khai thác vàng, các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) vàng, hay hợp đồng tương lai. Mỗi hình thức đều có ưu và nhược điểm riêng.

Dù lựa chọn con đường nào, nguyên tắc cốt lõi vẫn là đa dạng hóa. Vàng đã và sẽ luôn là một trụ cột quan trọng trong danh mục đầu tư, nhưng một chiến lược hợp lý, không đặt tất cả trứng vào một giỏ, mới là chìa khóa để điều hướng thành công qua một mùa thu đầy biến động phía trước.