Nvidia trước giờ G: Cuộc chơi 260 tỷ USD định đoạt thời đại AI

Trong thế giới tài chính hiện đại, hiếm có công ty nào có sức ảnh hưởng bao trùm như Nvidia. Mỗi biến động của cổ phiếu này đều có khả năng làm rung chuyển cả chỉ số S&P 500, nơi nó chiếm tới gần 8% trọng số.

Vì vậy, khi gã khổng lồ chip chuẩn bị vén màn báo cáo tài chính mới nhất, đó không còn là câu chuyện riêng của một doanh nghiệp mà là tín hiệu, phong vũ biểu cho sức khỏe của toàn bộ ngành công nghệ và tâm lý của giới đầu tư toàn cầu.

Nvidia đã trải qua 2 năm phi thường, vươn lên từ một nhà sản xuất chip đồ họa thành công ty giá trị nhất hành tinh, với vốn hóa vượt mốc 4.000 tỷ USD. Những con chip như Blackwell B200 đã trở thành "xương sống" không thể thiếu, là nền tảng sức mạnh cho các siêu AI của Microsoft, Meta, Amazon và Alphabet. Thế nhưng, bữa tiệc nào rồi cũng đến lúc tàn.

Báo cáo quý II lần này được dự báo sẽ là chương đầu tiên cho một kỷ nguyên mới: kỷ nguyên của sự tăng trưởng "xuất sắc", thay vì "không tưởng".

Bức tranh tài chính: Khi tăng trưởng "thần tốc" bắt đầu chậm lại

Theo dự báo của Bloomberg, Nvidia sẽ công bố những con số mà bất kỳ công ty nào cũng phải ao ước: doanh thu 46,2 tỷ USD (tăng 53% so với cùng kỳ) và lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 1,01 USD (tăng 49%). Mảng trung tâm dữ liệu, trái tim của cuộc cách mạng AI, dự kiến sẽ đóng góp tới 41,2 tỷ USD.

Đây rõ ràng là những kết quả ấn tượng. Tuy nhiên, với phố Wall, bối cảnh luôn quan trọng hơn con số. Giai đoạn từ giữa năm 2023 đến 2024, Nvidia đã trải qua 5 quý liên tiếp với mức tăng trưởng doanh thu 3 chữ số - một kỳ tích gần như vô tiền khoáng hậu. Giờ đây, mức tăng trưởng chỉ còn 2 chữ số.

Sự chậm lại này, dù là tất yếu, vẫn làm dấy lên câu hỏi cốt lõi đã ám ảnh giới đầu tư suốt nhiều tháng qua: Chuỗi thành công kỳ diệu này có thể kéo dài bao lâu nữa?

Sự chú ý sẽ đổ dồn vào những chi tiết nhỏ nhưng quan trọng: tiến độ giao hàng siêu chip GB200, kế hoạch cho dòng chip Blackwell Ultra thế hệ mới, và quan trọng nhất, dự báo của ban lãnh đạo cho quý tiếp theo. Một dự báo thấp hơn kỳ vọng, dù chỉ một chút, cũng có thể thổi bay hàng trăm tỷ USD vốn hóa.

Bất chấp những “cú sốc chính sách”, cổ phiếu Nvidia vẫn tăng 35% từ đầu năm và gần 44% trong 12 tháng qua. Tháng 7, hãng trở thành công ty đầu tiên đạt vốn hóa 4.000 tỷ USD (Ảnh: Getty).

"Cơn đau đầu" địa chính trị: Ván cờ 8 tỷ USD tại Trung Quốc

Nếu sự chậm lại của tăng trưởng là một đám mây xám, thì căng thẳng địa chính trị với Trung Quốc chính là một cơn bão. Báo cáo lần này sẽ lần đầu tiên phản ánh đầy đủ tác động từ "cuộc chiến thuế quan" đầy biến động của chính quyền Trump.

Chuỗi sự kiện xoay quanh Nvidia diễn ra đầy kịch tính. Tháng 4, Washington bất ngờ cấm hãng bán dòng chip H20 dành riêng cho Trung Quốc. Đến tháng 7, lệnh cấm được dỡ bỏ, tưởng chừng cánh cửa đã mở ra. Nhưng chỉ một tháng sau, một thỏa thuận mới lại buộc Nvidia phải trích 15% doanh thu từ H20 bán sang Trung Quốc cho chính phủ Mỹ.

Nvidia từng dự báo khoản phí này có thể khiến lợi nhuận quý II của họ sụt giảm tới 8 tỷ USD. Đây là một cú sốc khổng lồ, một "thuế quan" trực tiếp lên cỗ máy in tiền của công ty. Giới phân tích tại KeyBanc cảnh báo rằng, nếu Nvidia loại bỏ hoàn toàn doanh thu trực tiếp từ Trung Quốc trong dự báo quý III, con số đưa ra có thể sẽ thấp hơn đáng kể so với kỳ vọng của thị trường.

Ván cờ này còn phức tạp hơn khi Bắc Kinh gần đây cũng lên tiếng cảnh báo các doanh nghiệp trong nước về nguy cơ bảo mật từ chip Nvidia. Dù gã khổng lồ Mỹ đã bác bỏ cáo buộc, áp lực đang đến từ cả hai phía. Giữa bối cảnh đó, Nvidia được cho là đang phát triển một con chip mới cho Trung Quốc dựa trên kiến trúc Blackwell, nhưng việc ra mắt nó lại cần một cái "gật đầu" từ Washington.

Rõ ràng, con đường kinh doanh tại thị trường tỷ dân của Nvidia đang trở nên gập ghềnh hơn bao giờ hết.

Phía sau con số: Nỗi lo về "bong bóng AI" và bài học "Nifty Fifty"

Bất chấp những thách thức, cổ phiếu Nvidia vẫn tăng 35% từ đầu năm. Sự lạc quan của phố Wall dường như không có giới hạn. Nhưng chính sự hưng phấn này lại làm dấy lên một nỗi lo lớn hơn, mang tính hệ thống: liệu chúng ta có đang ở trong một bong bóng AI?

Ngay cả một trong những người tiên phong của cuộc cách mạng này, CEO OpenAI Sam Altman, cũng phải thừa nhận. "Chúng ta đang ở giai đoạn nhà đầu tư đang quá phấn khích với AI ư? Tôi nghĩ là có", ông nói.

Một số nhà phân tích có kinh nghiệm hơn thậm chí còn so sánh cơn sốt hiện tại với sự sụp đổ của nhóm "Nifty Fifty" vào những năm 1970. Đây là tập hợp 50 công ty hàng đầu nước Mỹ thời bấy giờ (như Xerox, IBM), được coi là những khoản đầu tư "mua và giữ mãi mãi". Chúng được định giá ở mức phi lý, cho đến khi bong bóng vỡ tan sau cuộc khủng hoảng 1973-1974, khiến giá trị của cả nhóm lao dốc hơn 50%.

Arun Sai, chiến lược gia cao cấp tại Pictet Asset Management, đã đưa ra một lời cảnh báo sắc sảo, đúc kết từ bài học lịch sử đó: "Bạn có thể là một công ty tuyệt vời, nhưng không hẳn là một cổ phiếu tuyệt vời nếu mức giá đã sai lệch".

Năm thập kỷ sau, câu hỏi tương tự đang được đặt ra cho nhóm "Magnificent Seven" (7 gã khổng lồ công nghệ). Liệu mức định giá hàng nghìn tỷ USD của họ có đang được thổi phồng quá mức bởi làn sóng AI?

Cuộc chạy đua vũ trang AI và câu hỏi lớn về lợi nhuận

Cơn sốt AI đã tạo ra một "túi tăng trưởng siêu tập trung", như cách gọi của Arun Sai. Trong bối cảnh nền kinh tế Mỹ đang chậm lại, AI trở thành điểm sáng hiếm hoi, là động lực tăng trưởng lớn cho GDP. Điều này đã châm ngòi cho một cuộc chạy đua vũ trang khổng lồ về chi tiêu. Amazon dự kiến chi 85 tỷ USD cho AI trong năm tới, còn Microsoft tính toán con số lên tới 100 tỷ USD.

Tuy nhiên, cuộc đua đốt tiền này sớm hay muộn cũng phải đối mặt với một thực tế phũ phàng: lợi nhuận. Một cuộc khảo sát gần đây của MIT đã giội một gáo nước lạnh vào sự hưng phấn chung khi tiết lộ rằng 95% doanh nghiệp được hỏi chưa thấy lợi nhuận từ các khoản đầu tư AI của họ, bất chấp số tiền khổng lồ đã bỏ ra.

Áp lực chứng minh hiệu quả ngày càng lớn, đặc biệt khi các đối thủ mới nổi như DeepSeek (Trung Quốc) đang thách thức thị trường bằng những sản phẩm rẻ hơn nhưng vẫn mạnh mẽ. Cuộc chơi AI đang bước vào giai đoạn mà hiệu quả đầu tư (ROI) sẽ trở thành thước đo quan trọng nhất, chứ không chỉ là tiềm năng công nghệ.

Báo cáo kết quả kinh doanh quý II của Nvidia không chỉ là câu chuyện về một công ty. Đó là câu chuyện về sự giao thoa giữa công nghệ đột phá, chính trị cường quyền và những quy luật bất biến của thị trường tài chính. Nvidia đang đứng trên đỉnh cao, nhưng cũng đang bước đi trên một sợi dây mong manh giữa nhu cầu bùng nổ và những rủi ro vĩ mô, giữa định giá kỷ lục và nỗi lo về một chu kỳ đi xuống.

Kết quả được công bố tới đây sẽ là một chỉ báo quan trọng. Nó không chỉ quyết định đến tài sản của hàng triệu nhà đầu tư, mà còn có thể là một lời tiên tri về hướng đi tiếp theo của kỷ nguyên AI: liệu nó sẽ tiếp tục là một cuộc cách mạng bền vững, hay chỉ là một cơn sốt vàng rực rỡ nhưng chóng tàn.