Vàng miếng SJC tăng giá 5 phiên liên tiếp, tiến sát 87 triệu đồng/lượng

Kết thúc phiên giao dịch tuần qua, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết tại 84,8-86,8 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Trong tuần, giá vàng miếng SJC ghi nhận 5 phiên tăng liên tiếp. So với giá mở phiên đầu tuần, mỗi lượng vàng miếng tăng 1,3 triệu đồng ở chiều thu mua và tăng 1,8 triệu đồng ở chiều bán ra. Chênh lệch giữa giá mua và bán là 2 triệu đồng.

Tương tự, vàng nhẫn tròn trơn cũng ghi nhận một tuần tăng giá mạnh, khi tăng 1,3 triệu đồng ở chiều mua và tăng 1,8 triệu đồng ở chiều bán ra. Giá mặt hàng này chốt tuần được niêm yết tại 84,8-86,6 triệu đồng/lượng (mua - bán). Tại một số doanh nghiệp lớn, giá vàng nhẫn thậm chí gần chạm mốc 87 triệu đồng, vượt giá vàng miếng.

Giá kim loại quý trên thị trường quốc tế rạng sáng nay (theo giờ Việt Nam) chạm mốc 2.690 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá chưa tính thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương gần 82,8 triệu đồng/lượng. Tuần trước, có thời điểm giá vàng vượt 2.700 USD/ounce, đạt mức cao nhất 4 tuần.

Kim loại màu vàng thế giới kết tuần với tín hiệu lạc quan khi liên tiếp tìm được động lực và lấy lại mốc kháng cự gần 2.700 USD/ounce, bất chấp sự phục hồi của đồng bạc xanh và lợi suất trái phiếu - 2 lực cản lớn đối với kim loại quý này.

Nguyên nhân khác tác động lên giá vàng là do Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump nhấn mạnh rằng lãi suất Mỹ cần giảm thêm. Vàng cũng được hỗ trợ từ báo cáo về thị trường việc làm Mỹ tháng 12 yếu hơn so với dự báo. Giới đầu tư được trấn an rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nhiều khả năng sẽ bớt thận trọng hơn trong việc nới lỏng lãi suất trong năm nay.

Vàng miếng, vàng nhẫn đồng loạt tăng giá (Ảnh: Mạnh Quân).

Các chuyên gia đánh giá vàng là một trong những tài sản hoạt động tốt nhất trong năm 2024. Do đó, cả giới chuyên gia và nhà đầu tư bán lẻ đều tin rằng, vàng vẫn sẽ tiếp tục xu hướng tăng trong năm nay.

Theo báo cáo Triển vọng Vàng 2025 của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), giá vàng tiếp tục được hỗ trợ từ nhu cầu mạnh hơn dự kiến của các ngân hàng trung ương.

Giá USD tự do giảm nhẹ

Ngân hàng Nhà nước kết phiên cuối tuần trước niêm yết tỷ giá trung tâm tại 24.341 đồng, tăng 3 đồng so với trước đó. Với biên độ 5% so với tỷ giá trung tâm, các ngân hàng được phép mua bán USD trong vùng giá 23.124-25.558 đồng.

Ngân hàng lớn mua bán USD tại 25.168-25.558 đồng (mua - bán), tăng 8 đồng so với trước đó. Ngân hàng cổ phần giao dịch USD tại vùng giá 25.170-25.550 đồng. Các ngân hàng đều niêm yết giá bán USD ở mức kịch trần.

Trên thị trường tự do, giá đồng bạc xanh được giao dịch tại 25.655-25.755 đồng (mua - bán), giảm 45 đồng ở cả 2 chiều mua và bán.