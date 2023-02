Giá vàng tăng nhẹ

Sáng 11/2, giá vàng tại các cửa hàng lớn ở Hà Nội niêm yết ở mức 66,6-67,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 100.000 đồng/lượng mỗi chiều so với giá đóng cửa hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua - bán hiện là 800.000 đồng/lượng. Giá vàng trong nước giảm cùng chiều với thế giới.

Còn giá vàng thế giới giao ngay trên Kitco đóng cửa tuần này ở mức 1.865,5 USD/ounce, tăng 3 USD so với hôm qua. Như vậy, tuần này, giá vàng có 3 phiên tăng, 2 phiên giảm.

Quy đổi theo tỷ giá USD chưa thuế, phí, chênh lệch giữa giá vàng trong nước với giá vàng thế giới là 13,2 triệu đồng/lượng.

Vàng trong nước và thế giới đều chưa tìm được động lực tăng giá (Ảnh: Tiến Tuấn).

Nhận định về các yếu tố có thể ảnh hưởng đến giá vàng, các chuyên gia nhận định chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 1 của Mỹ công bố vào tuần tới có thể là căn cứ để nhà đầu tư nhận định về động thái tăng lãi suất của Fed, từ đó ảnh hưởng tới giá kim loại quý này.

Tháng 12/2022, CPI của Mỹ tăng 6,5% so với cùng kỳ năm 2021 song lại giảm so với mức 7,1% của tháng 11/2022 và thấp hơn đáng kể so với mức cao nhất 9,1% của tháng 6/2022.

Ngoài ra giới phân tích cũng nhận định giá vàng bật tăng nhẹ trong bối cảnh thị trường xem xét lại kỳ vọng Fed tăng lãi suất, trước những bình luận gần đây từ các quan chức Fed rằng lãi suất đứng ở mức cao trong thời gian dài sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến doanh nghiệp và thị trường chứng khoán toàn cầu.

Phillip Streible, Chiến lược gia trưởng của Blue Line Futures - tổ chức cung cấp dữ liệu và đào tạo giao dịch, nhận định giới đầu tư trên thị trường quốc tế đang đánh giá phát biểu của lãnh đạo Fed để xác định khả năng Ngân hàng trung ương Mỹ có thể điều chỉnh lãi suất tăng bao nhiêu. Thông thường, khi lãi suất tăng sẽ kéo đồng USD mạnh lên và ghìm giá vàng.

USD ngân hàng đắt hơn USD tự do

USD-Index - chỉ số đo sức mạnh của đồng bạc xanh với các tiền tệ lớn khác - sáng nay đạt 103,5 điểm, tăng 0,3% so với hôm qua.

Ngân hàng Nhà nước kết thúc tuần này niêm yết tỷ giá trung tâm tại mức 23.626 đồng/USD. Tuần này tỷ giá trung tâm tăng liên tiếp 4 phiên đầu tuần, đến phiên cuối tuần mới bắt đầu chững lại. Với biên độ 5%, các ngân hàng thương mại được phép niêm yết giá trần USD ở mức 25.043 đồng/USD và giá sàn là 22.445 đồng/USD. Tỷ giá trung tâm từ đầu tuần liên tục tăng.

Giá USD niêm yết tại ngân hàng cuối tuần biến động không nhiều so với phiên liền trước. Các ngân hàng lớn giao dịch phổ biến ở 23.360-23.730 đồng/USD (mua - bán). Ngân hàng cổ phần niêm yết giá đồng bạc xanh ở 23.420-23.750 đồng/USD (mua - bán). Chênh lệch mua bán phổ biến ở khoảng 300-400 đồng/USD.

Còn tại thị trường ngoại tệ tự do, đồng bạc xanh được giao dịch ở mức 23.630-23.680 đồng/USD (mua - bán), tăng 55 đồng mỗi chiều so với hôm qua. Chênh lệch mua, bán cho mỗi USD là 50 đồng.