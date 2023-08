Ứng dụng công nghệ mới cho sản phẩm kè AMACCAO trong loạt công trình trọng điểm

Kè bê tông AMACCAO - "người bảo vệ" trong loạt công trình trọng điểm (Ảnh: AMACCAO).

Với đặc điểm địa hình sát biển, đồi núi, nhiều sông suối, ao hồ… những công trình đặt trong lòng tự nhiên đã và đang đóng vai trò quan trọng cho đời sống của người dân và phát triển kinh tế địa phương.

Tuy nhiên, cuộc sống và các công trình nơi đây vẫn luôn đối mặt với hiểm họa từ sạt lở, nhất là trong những thời điểm thời tiết khắc nghiệt như mưa bão hay lũ lụt. Để đối phó với những rủi ro này, các doanh nghiệp, địa phương Việt Nam hàng năm vẫn dành nhiều nguồn lực cho việc gia cố các bờ sông, hồ, biển... Trong đó, các công trình kè, bao gồm kè mềm và kè cứng, đã trở thành giải pháp chắc chắn, đáng tin cậy.

Với kè mềm, kết cấu được xây dựng từ các vật liệu có tính rời rạc như đất, cát, hỗn hợp đá dăm nhỏ… đưa vào vải địa kỹ thuật và hình thành các bao địa.

Trong khi đó, kè cứng được sử dụng trong những dự án sử dụng vật liệu nặng truyền thống, như cọc cừ bê tông cốt thép dự ứng lực đúc sẵn làm thành tường, dùng các khối bê tông đúc sẵn (đa giác, zic zac…) tạo thành tấm, đá hộc để xây kè hoặc đổ bê tông tại chỗ thành các tường chắn… Ưu điểm chung của các loại kè này là cho tuổi thọ công trình cao, kết cấu bền vững, khả năng chịu lực lớn, đáp ứng tất cả các địa hình.

AMACCAO PC ứng dụng công nghệ và vật liệu mới trong sản xuất các sản phẩm như tấm kè phẳng, kè phá sóng, tấm trồng cỏ và cừ ván bê tông cốt thép dự ứng lực… (Ảnh: AMACCAO).

Nhận thức được tầm quan trọng của các công trình kè, nhiều doanh nghiệp đã nỗ lực không ngừng trong việc nghiên cứu, ứng dụng các vật liệu và công nghệ mới nhằm gia tăng độ vững chắc, tính thẩm mỹ. Trong đó, nhà sản xuất AMACCAO PC đóng góp không nhỏ bằng việc cung cấp các sản phẩm kè, cừ ván bê tông dự ứng lực.

Là đơn vị hàng đầu chuyên sản xuất các loại cấu kiện bê tông đúc sẵn nói chung và cấu kiện kè nói riêng, AMACCAO PC sở hữu nhà máy có quy mô 20ha, dây chuyền sản xuất đồng bộ và đội ngũ chuyên gia châu Âu cùng kỹ sư tay nghề cao, đảm bảo chất lượng sản phẩm vượt trội và tính thẩm mỹ cao.

Loạt sản phẩm kè bê tông của AMACCAO PC

Hiện AMACCAO PC cung ứng ra thị trường các sản phẩm tấm kè phẳng, kè phá sóng, tấm trồng cỏ và cừ ván bê tông dự ứng lực. Sự kết hợp giữa bê tông MAC cao, thép dự ứng lực và các vật liệu chất lượng cao khác giúp sản phẩm không chỉ có tuổi thọ cao mà còn giúp gia tăng độ kháng uốn và chịu lực lớn, phù hợp với các loại địa hình.

Tấm trồng cỏ cốt sợi PP của AMACCAO là sản phẩm độc quyền, có độ bền lên tới hàng trăm năm (Ảnh: AMACCAO).

Tấm kè phẳng, tấm trồng cỏ được ứng dụng nhiều cho các công trình sông, hồ, mương thủy lợi, kênh dẫn nước, các khu resort nghỉ dưỡng... giúp đảm bảo độ bền, kéo dài tuổi thọ công trình hàng trăm năm. Trong khi đó, kè phá sóng đã chứng minh tính hiệu quả và độ bền cao khi thi công cho các bờ kè biển, các khu resort và khu đô thị ven biển.

Các sản phẩm AMACCAO PC đã đăng ký hợp quy, hợp chuẩn về thiết kế, sản xuất, thi công đáp ứng các tiêu chí kỹ thuật, tiêu chuẩn TCVN 9114:2019. Riêng tấm trồng cỏ không chỉ có tác dụng chống sạt lở mà còn mang lại độ thẩm mỹ cao do có thể kết hợp các ô trồng cỏ tạo các mảng xanh.

Hiện tại, tấm trồng cỏ cốt sợi PP là sản phẩm độc quyền của AMACCAO PC. Nhờ đặc tính của sợi PP với khả năng gia cường, tăng độ bền dẻo, có tính chất chống cháy, chống thấm hơi nước, chống nứt và sử dụng thép cường độ cao, sản phẩm không chỉ giúp tăng độ kháng uốn của bê tông, chống nứt bề mặt do co ngót nhiệt mà còn duy trì tuổi thọ cao hơn so với thông thường. Ngay cả khi bị ngâm trong nước thải, sản phẩm kè cốt sợi PP của AMACCAO PC vẫn đảm bảo được tuổi thọ.

AMACCAO PC sản xuất tất cả các loại cừ ván DƯL có kích thước từ SW300 đến SW1200 (Ảnh: AMACCAO).

Với cừ ván bê tông cốt thép dự ứng lực, AMACCAO PC hiện sản xuất tất cả các loại có kích thước từ SW300 đến SW1200 theo tiêu chuẩn Nhật Bản JIS 5373:2010. Sản phẩm ứng dụng cho các công trình kè sông, kè biển, kè kênh thủy lợi, cầu cảng...

Cọc cừ ván dự ứng lực trong xây dựng có ứng dụng vĩnh cửu. Tại nơi đặt các bức tường, cọc cừ ván được đóng và giữ lại trong đất. Đây là sản phẩm đặc thù đòi hỏi kỹ thuật cao, thẩm mỹ đẹp, quá trình sản xuất phải được kiểm soát chặt chẽ ở tất cả các khâu từ nguyên vật liệu đầu vào, thiết kế mác bê tông, phối trộn cho đến các bước sản xuất khác.

Theo các chuyên gia của AMACCAO PC, cọc cừ ván đạt được cường độ chịu lực cao nhờ tiết diện dạng sóng và đặc tính dự ứng lực làm tăng độ cứng, khả năng chịu lực của ván, giúp giảm trọng lượng cho công trình.

Nhờ sản xuất theo quy trình công nghệ tiên tiến, sản phẩm cừ ván của nhà máy đạt năng suất cao, chủng loại đa dạng, thi công dễ dàng, chính xác không cần mặt bằng rộng, giảm thiểu tối đa công tác dẫn dòng thi công…

Đây là sản phẩm đặc thù đòi hỏi kỹ thuật cao, thẩm mỹ đẹp, quá trình sản xuất phải được kiểm soát chặt chẽ ở tất cả các khâu.

Ứng dụng rộng rãi tại các dự án, công trình

Là doanh nghiệp tiên phong về sản xuất kè, cừ ván, các sản phẩm của AMACCAO PC ngày càng được áp dụng rộng rãi cho các công trình tại Việt Nam. Như tại dự án Kè sông đào Đông Anh - Hà Nội, AMACCAO PC là nhà cung cấp tấm kè bê tông cốt sợi PP, kết hợp trồng cỏ. Đây cũng là công trình đầu tiên của TP Hà Nội và huyện Đông Anh sử dụng các sản phẩm này nhằm đảm bảo độ bền cao dự án, đáp ứng các công năng, tiêu chí kỹ thuật của công trình, vừa tạo không gian cảnh quan, thẩm mỹ đô thị.

Trong khi đó, tấm kè phá sóng được ứng dụng tại Dự án nhà máy ô tô Vinfast ở Cát Hải, Hải Phòng do tập đoàn Vingroup làm chủ đầu tư và Dự án khu đô thị kết hợp khu resort nghỉ dưỡng cao cấp Đồi Rồng tại Đồ Sơn, Hải Phòng do tập đoàn Geleximco làm chủ đầu tư.

Là doanh nghiệp tiên phong về sản xuất kè, cừ ván, các sản phẩm của AMACCAO PC ngày càng được áp dụng rộng rãi (Ảnh: AMACCAO).

Ngoài ra, các công trình sử dụng cừ ván của AMACCAO PC là kênh La Khê - trạm bơm Yên Nghĩa, Hà Nội (cừ SW600, SW840), đường bao biển Hòn Gai, Cẩm Phả, Quảng Ninh (cừ SW600), hay các dự án tại tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Yên Bái (cừ SW300 trở lên)…

Với bề dày kinh nghiệm ngành sản xuất bê tông cấu kiện, trong đó các sản phẩm kè, AMACCAO PC cho hay sẽ tiếp tục nghiên cứu và cải tiến công nghệ, nhằm cung ứng ra thị trường nhiều sản phẩm có chất lượng tốt, mẫu mã đạt thẩm mỹ cao, có khả năng may đo cho các công trình nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu của nhà thầu trong và ngoài nước.