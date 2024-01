Ứng dụng chuyển đổi số cho bài toán kinh doanh chuỗi cửa hàng thực phẩm Siba Food

Giải pháp Rise with SAP S/4HANA mà FPT IS vận hành cho Siba Food gồm các chương trình cụ thể là FICO (quản lý tài chính - kế toán), SD (quản lý bán hàng), MM (quản lý mua sắm đầu vào), PP (quản lý sản xuất chế biến), PS (quản lý dự án các cửa hàng), QM (quản lý chất lượng sản phẩm), SAP CAR (hệ thống phân tích thông tin bán lẻ tích hợp). Giải pháp còn tích hợp với nhiều hệ thống như hệ thống máy tính tiền POS tại cửa hàng, tích hợp eBanking Ngân hàng SHB, hóa đơn điện tử FPT.eInvoice cùng với nền tảng SAP Fiori được sử dụng tiện lợi tại các cửa hàng Siba Food.

Đây là mô hình đặc thù ứng dụng ngành bán lẻ kết hợp với nghiệp vụ sơ chế thịt tại cửa hàng và pha lóc. Các giải pháp được phát triển trên nền tảng tích hợp SAP Fiori kết nối tới từng cửa hàng của doanh nghiệp trên toàn quốc.

Công ty Siba Food Việt Nam vận hành thành công Hệ thống SAP S/4HANA cho ngành bán lẻ thực phẩm (Ảnh: Siba Food).

Giải pháp này giúp Siba Food tính toán giá thành thực tế cho quy trình nhập heo mảnh đầu vào và bán lẻ/pha lóc tại các cửa hàng. Đồng thời, doanh nghiệp có thể thực hiện các giao dịch kho, đối chiếu và kiểm soát số liệu tồn kho, kiểm kê chính xác; giảm thời gian lên tới 10 ngày cho công việc đối chiếu của bộ phận kế toán.

SAP S/4HANA cũng được tích hợp với hệ thống máy tính tiền tại cửa hàng, hóa đơn điện tử và eBanking mang lại chuỗi giá trị số 4.0 ứng dụng cho việc vận hành giao dịch hàng ngày tại cửa hàng cũng như khối văn phòng, kết nối tới từng cửa hàng của doanh nghiệp trên toàn quốc.

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Tổng giám đốc Siba Food - chia sẻ: "Bắt tay cùng FPT IS triển khai thành công SAP S/4HANA là bước tiến quan trọng của chúng tôi trên tiến trình chuyển đổi số. Siba Food nói riêng và Tập đoàn Tân Long nói chung tin tưởng vào sự hợp tác với FPT IS - đơn vị hàng đầu tại Việt Nam trong triển khai các giải pháp chuyển đổi số, đưa vào vận hành hiệu quả hệ thống quản trị doanh nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế.

Hệ thống dễ dàng mở rộng để đáp ứng hoàn toàn các nghiệp vụ phát sinh sau giai đoạn golive của Siba Food như hệ thống nhà hàng ăn uống, bán hàng trong siêu thị, hội chợ,... Siba Food kỳ vọng SAP S/4HANA là xung lực quan trọng để chúng tôi không chỉ khẳng định, giữ vững vị thế mà còn tiến xa hơn, vươn tới những mục tiêu tăng trưởng lớn hơn trong thời gian tới".

Ông Trần Trung Thành - Giám đốc chi nhánh TPHCM của Công ty FPT IS - cho biết: "Hệ thống giúp củng cố hoạt động vận hành của Siba Food, hỗ trợ doanh nghiệp đạt được mục tiêu về tối ưu hiệu quả, nâng cao năng suất và đẩy mạnh kinh doanh. Chúng tôi tin tưởng thành công của dự án sẽ góp phần thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số cho ngành nông nghiệp nói riêng, đóng góp vào sự phát triển của nền kinh tế số nói chung".

Cửa hàng thực phẩm sạch Siba Food Việt Nam đã có mặt tại TPHCM, Hà Nội, Hải Phòng và Vinh (Nghệ An) (Ảnh: Siba Food).

Dự án được triển khai và vận hành đồng loạt cho hệ thống bán lẻ gồm gần 100 cửa hàng thực phẩm và điểm bán thịt meat shop của Siba Food trên toàn quốc.

Công ty cổ phần Siba Food Việt Nam hiện phát triển chuỗi bán lẻ bao gồm các cửa hàng thực phẩm sạch Siba Food và điểm bán thịt heo sạch BaF Meat shop - thịt sạch từ đàn heo được chăn nuôi 100% từ thức ăn thực vật, thảo dược và các lợi khuẩn, không chứa dư lượng kháng sinh, chất tăng trưởng…

Đại diện Siba cho biết, các nguồn thực phẩm khác đều được Siba Food cam kết kiểm soát chặt chẽ về mặt truy xuất nguồn gốc để đảm bảo độ tươi ngon và sức khỏe cho người tiêu dùng.

Năm 2023, Siba Food Việt Nam gia nhập ngành F&B, lấy thương hiệu là Nhà hàng Lòng heo ăn chay chuyên phục vụ đặc sản xáo lòng bánh mướt và các món ngon về lòng. Tại Lòng heo ăn chay, khâu tuyển chọn nguyên liệu đầu vào kỹ càng, sạch, tươi mới mỗi ngày từ trang trại heo an toàn sinh học của BaF Việt Nam. Dưới tay nghề lâu năm và phương pháp chế biến đặc trưng, người đầu bếp xứ Nghệ tại Siba F&B đã tạo nên một sắc thái ẩm thực riêng biệt.

Tại Việt Nam, FPT IS là đối tác vàng của SAP và là công ty đầu tiên đạt chứng chỉ năng lực triển khai chuyên biệt về ERP, hướng tới tầm nhìn trở thành đơn vị chuyên gia triển khai các dự án SAP Cloud, trong đó co RISE S/4HANA cho thị trường trong nước. FPT IS cũng nhận nhiều giải thưởng từ SAP như Partner of the Year 2022, Best Rise Partner of the Year 2022, Mid-market Partner of the Year 2022, Partner of the Year 2021, DRS Partner of the Year 2021…