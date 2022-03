Ngân hàng số sẽ là hướng phát triển của ngân hàng Việt trong tương lai

Ông Marek Hovorka - Giám đốc Übank.

Trong những năm gần đây, cuộc đua ngân hàng số diễn ra sôi động khi nhiều ngân hàng đã tích cực đầu tư tiền tỷ để có thể sở hữu ứng dụng sử dụng trên thiết bị di động nhằm hướng tới những trải nghiệm tốt nhất cho người dùng.

Cuộc đua với tính cạnh tranh cao này đang mang lại nhiều lợi ích cho khách hàng khi được tiếp cận với dịch vụ ngân hàng một cách thuận tiện hơn, vượt qua những rào cản về khoảng cách, địa lý. Đồng thời, khách hàng nhận được những sản phẩm tài chính ưu việt, mang lại trải nghiệm vượt trội so với những gì nhận được ở ngân hàng truyền thống.

Trong thời kỳ dịch bệnh, khi giao dịch ngân hàng cần hạn chế tối đa tiếp xúc trực tiếp hoặc trở nên khó khăn hơn vì phải áp dụng các biện pháp an toàn, thì ngân hàng số là một lựa chọn tối ưu.

Báo cáo Ngân hàng số Việt Nam 2021 của Viện Nghiên cứu Phát triển Công nghệ Ngân hàng ĐHQG TP HCM cho biết hơn 70% số người tham gia khảo sát mong muốn các giao dịch ở ngân hàng hoàn toàn tự động hoặc không tiếp xúc trực tiếp, hoặc tiếp xúc trực tiếp với các biện pháp an toàn nhất định khi tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp. Có tới 35,1% khách hàng mong muốn ngân hàng sẽ cung cấp nhiều dịch vụ với quy trình hoàn toàn số trong tương lai.

Những nhận định về tương lai của các ngân hàng Việt Nam cũng cho thấy ngân hàng số sẽ là hướng phát triển chính. Hơn 70% khách hàng tham gia khảo sát đồng ý các dịch vụ của ngân hàng sẽ là số hóa, được thực hiện và truy cập từ điện thoại thông minh, sử dụng các công nghệ mới như dấu vân tay để tăng tính bảo mật và sử dụng ví điện tử trong thanh toán.

Ubank by VPBank kỳ vọng thu hút nhiều khách hàng.

Ubank by VPBank - nhân tố mới trong cuộc đua ngân hàng số

Tuy là ứng dụng "sinh sau đẻ muộn" so với những ngân hàng số như Timo Plus, OCTO CIMB, OCB OMNI, VCB DigiBank, TP Live-bank… nhưng UBank by VPBank đang được nhiều người dùng để ý cũng. UBank by VPBank kỳ vọng trở thành ứng dụng ngân hàng số tiên phong trong việc cung cấp tất cả các sản phẩm dịch vụ ngân hàng (kể cả sản phẩm vay) thông qua một ứng dụng điện tử duy nhất.

Điều này xuất phát từ những lợi thế và khả năng gia tăng sức mạnh cạnh tranh nhờ đáp ứng nhu cầu của khách hàng bằng các sản phẩm và dịch vụ được thiết kế tốt với mức chi phí tốt.

Ông Marek Hovorka - Giám đốc Übank cho biết, trong quá trình làm việc, Übank chú trọng việc tạo ra các sản phẩm dịch vụ và vận hành theo hai tiêu chí chính. Một là sản phẩm dịch vụ sau khi tạo ra có khả năng được cung cấp từ xa và bất cứ khi nào, với thiết kế ứng dụng và các yêu cầu đơn giản mà bất kỳ khách hàng nào cũng có thể tự sử dụng được. Hai là các quy trình phải được xử lý tự động hóa và khách hàng không cần phải chờ đợi quá lâu.

Vì vậy, so với các ngân hàng số của các ngân hàng thương mại khác, Übank có khả năng cung cấp khoản vay trực tuyến cho khách hàng. Chỉ cần thực hiện vài thao tác đơn giản trên ứng dụng là đã có thể đăng ký vay nhanh.

Ngoài ra, Übank cũng là ngân hàng số tạo ra lợi ích cho các khách hàng đăng ký nhận lương như tài khoản tự động sinh lời 4% trên số dư mà không cần phải thao tác mở sổ tiết kiệm; hoàn tiền 1,2% không giới hạn cho toàn bộ giao dịch qua thẻ ghi nợ Übank Mastercard. Người dùng có cơ hội đăng ký và nhận khoản vay trên ứng dụng Übank lên đến 10 lần lương; được miễn các loại phí dịch vụ.... Hoặc ngay cả khi khách hàng không đăng ký nhận lương qua Übank thì cũng được hưởng những mức lãi suất sinh lời như 3,6% trên số dư tài khoản và hoàn tiền 1% cho mọi chi tiêu giao dịch qua thẻ.

Về định hướng phát triển, trong giai đoạn đầu, Übank sẽ tập trung vào việc phục vụ nhóm khách hàng đại chúng tại Việt Nam thông qua việc cung cấp đầy đủ các sản phẩm thân thiện và dịch vụ có chi phí tốt cho phân khúc này.

Ông Marek Hovorka chia sẻ rằng chiến lược phát triển sản phẩm của Übank không chỉ dừng lại ở việc đem đến một ứng dụng thông minh, mà còn hướng đến việc thuyết phục khách hàng lựa chọn sử dụng tài khoản Übank như một tài khoản chính.

Übank không chỉ quan tâm đến các nhu cầu ngắn hạn mà còn sẵn sàng phục vụ các nhu cầu dài hạn như: Khi khách hàng cần có thể thực hiện vay gấp thông qua ứng dụng, những trường hợp rủi ro về tài chính hoặc tai nạn có thể được giải quyết thông qua quyền lợi bảo hiểm miễn phí. Như vậy, mọi nhu cầu về tài chính của khách hàng đều trở nên đơn giản hơn khi sử dụng Übank.