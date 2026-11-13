Ngày 12/11, Thaco Agri ký kết hợp tác chiến lược với các đối tác Mỹ, Trung Quốc và Nhật Bản, qua đó chốt đầu ra toàn bộ 680.000 tấn chuối dự kiến xuất khẩu năm 2027. Đây là kết quả đáng chú ý sau gần 7 năm Thaco đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp quy mô lớn tại Việt Nam, Lào và Campuchia.

Trồng chuối có thể lãi gấp 4-6 lần làm cơ khí

Chia sẻ về chiến lược đầu tư nông nghiệp, ông Trần Bá Dương, Chủ tịch Hội đồng quản trị Thaco, cho biết hiệu quả kinh tế của cây chuối đang mở ra dư địa tăng trưởng lớn cho tập đoàn.

So sánh với các lĩnh vực khác của Thaco, ông Dương cho biết lĩnh vực cơ khí chế tạo, ngành công nghiệp cốt lõi của Thaco trong nhiều năm, thường có tỷ suất lợi nhuận khoảng 5-7%, cao nhất khoảng 8%. Trong khi đó, bất động sản chịu nhiều biến động theo chu kỳ thị trường. Ngược lại, nếu tổ chức sản xuất chuối theo quy mô công nghiệp, kiểm soát được năng suất, chất lượng và chi phí, tỷ suất lợi nhuận có thể đạt khoảng 30% trên doanh thu, cao gấp 4-6 lần so với cơ khí.

Nhà máy đóng gói chuối xuất khẩu của Thaco Agri tại Campuchia (Ảnh: Trần Mạnh).

Theo tính toán của ông Dương, một ha chuối khi vận hành ổn định có thể đạt năng suất bình quân 65 tấn, với giá bán quy về tại vườn khoảng 18.000 đồng/kg. Sau khi trừ chi phí sản xuất và logistics, doanh nghiệp có thể thu lãi khoảng 5.000-6.000 đồng/kg.

Như vậy, với năng suất và giá bán nói trên, mỗi ha chuối có thể mang lại doanh thu khoảng 1,17 tỷ đồng, lợi nhuận từ 325 triệu đến 390 triệu đồng cho mỗi chu kỳ sản lượng tương ứng.

Tuy nhiên, Chủ tịch Thaco nhấn mạnh đây không phải mức lợi nhuận dễ đạt được. Doanh nghiệp phải kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh, thời tiết, năng suất và đặc biệt là chất lượng quả chuối xuất khẩu.

Đối với thị trường Nhật Bản, tỷ lệ chuối đạt tiêu chuẩn xuất khẩu phải từ 92% trở lên. Tại Trung Quốc, tỷ lệ chuối loại A phải đạt trên 70%.

Khác với mô hình sản xuất phụ thuộc thương lái, Thaco Agri tổ chức cung ứng trực tiếp cho các hệ thống phân phối quốc tế, với lịch giao hàng và sản lượng được xác định theo từng tuần, từng tháng.

Trung Quốc mua gần 500.000 tấn chuối, Nhật Bản 150.000 tấn

Ông Trần Bảo Sơn, Tổng giám đốc Thaco Agri, cho biết năm 2026, doanh nghiệp có 9.700ha chuối đã trồng, trong đó 6.500ha cho thu hoạch. Sản lượng xuất khẩu cả năm dự kiến đạt 214.400 tấn, mang về doanh thu 242 triệu USD.

Trong đó, thị trường Nhật Bản tiêu thụ khoảng 90.000 tấn, tương đương 8,5% thị phần nhập khẩu của nước này. Trung Quốc tiêu thụ khoảng 124.000 tấn, tương đương 6% thị phần nhập khẩu.

Bước sang năm 2027, Thaco Agri dự kiến trồng mới thêm 7.000ha, nâng tổng diện tích chuối lên 16.700ha. Diện tích cho thu hoạch tăng lên 13.200ha. Sản lượng chuối xuất khẩu mục tiêu đạt 680.000 tấn, cao gấp hơn 3 lần so với năm 2026.

Trong đó, các đối tác tại Trung Quốc dự kiến tiêu thụ gần 500.000 tấn, nâng thị phần của Thaco Agri tại thị trường này lên khoảng 22%. Các đối tác Nhật Bản dự kiến tiêu thụ 150.000 tấn, tương đương 14% thị phần. Khoảng 30.000 tấn còn lại được phân phối sang các thị trường khác.

Với sản lượng dự kiến nói trên, doanh thu xuất khẩu chuối năm 2027 được Thaco Agri đặt mục tiêu đạt 498 triệu USD, hơn gấp đôi năm 2026.

Theo ông Sơn, giá bán chuối bình quân quy về tại khu liên hợp khoảng 0,7 USD/kg, tương đương 18.000 đồng/kg. Khi các nông trường vận hành ổn định và chuỗi cung ứng được tối ưu, doanh nghiệp kỳ vọng tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu vượt 30%.

Đã đầu tư 42.500 tỷ đồng, tiếp tục mở rộng sản xuất

Để xây dựng mô hình nông nghiệp quy mô lớn, Thaco Agri đã đầu tư mạnh vào hạ tầng sản xuất, từ cải tạo đất, hệ thống thủy lợi, hồ chứa nước đến nhà máy cơ khí, vật tư nông nghiệp, đóng gói và logistics.

Theo Tổng giám đốc Trần Bảo Sơn, tổng giá trị đầu tư lũy kế đến năm 2026 dự kiến đạt 42.500 tỷ đồng tại các khu liên hợp ở Campuchia, Nam Lào và khu vực cao nguyên Việt Nam.

Ngoài trồng trọt, Thaco Agri còn kết hợp chăn nuôi bò để làm nông nghiệp tuần hoàn (Ảnh: Trần Mạnh).

Bên cạnh cây chuối, Thaco Agri phát triển mô hình nông nghiệp tuần hoàn kết hợp chăn nuôi bò, sử dụng phân bò để phục vụ trồng trọt và cải tạo đất.

Năm 2026, tổng đàn bò dự kiến đạt 166.000 con, sản lượng bò thịt thương phẩm khoảng 8.500 tấn, mang về doanh thu hơn 660 tỷ đồng. Năm 2027, doanh nghiệp đặt mục tiêu nâng đàn bò lên 200.000 con, doanh thu khoảng 1.100 tỷ đồng.

Để đáp ứng kế hoạch xuất khẩu chuối tăng mạnh, hệ thống logistics của Thaco cũng được mở rộng. Theo ông Sơn, năm 2027, doanh nghiệp dự kiến vận chuyển khoảng 37.000 container trái cây xuất khẩu. Tập đoàn đã đầu tư 4.500 container lạnh chuyên dụng và hệ thống khoảng 550 xe vận chuyển.

Thaco Agri dự kiến đầu tư thêm 5.470 tỷ đồng trong năm 2027, đồng thời nâng số lao động từ 40.000 lên 55.000 người.

Theo kế hoạch, doanh thu Thaco Agri năm 2027 có thể đạt 18.000-20.000 tỷ đồng, đóng góp khoảng 20% doanh thu toàn Tập đoàn Thaco.

Về dài hạn, ông Trần Bá Dương đặt mục tiêu nâng sản lượng chuối xuất khẩu lên 800.000 tấn đến 1 triệu tấn vào năm 2028.