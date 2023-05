Tỷ phú Phạm Nhật Vượng đặt mục tiêu "khủng" cho Vingroup

Tập đoàn Vingroup vừa công bố tài liệu họp đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên. Trong tờ trình lấy ý kiến ĐHĐCĐ, ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Vingroup cho biết, lãnh đạo tập đoàn này lên kế hoạch doanh thu thuần khoảng 190.000 tỷ đồng trong năm 2023.

Theo đó, mức doanh thuần theo kế hoạch trên của Vingroup cũng là mức doanh thu thuần cao kỷ lục kể từ khi tập đoàn thành lập cho đến nay. Bên cạnh đó, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của Vingroup dự kiến trong năm 2023 khoảng 2.000 tỷ đồng.

Ông Phạm Nhật Vượng cho hay, năm 2023, tập đoàn tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh nhằm củng cố 3 trụ cột chính là công nghiệp - công nghệ, thương mại dịch vụ, thiện nguyện xã hội.

Trước đó, trong năm 2022, tập đoàn đạt 101.794 tỷ đồng doanh thu thuần (giảm 19% so với năm 2021). Trong đó, doanh thu chuyển nhượng bất động sản giảm 24.532 tỷ đồng, tương đương 31% so với năm 2021. Doanh thu từ hoạt động sản xuất giảm 3.878 tỷ đồng do quyết định ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh mảng ô tô xăng để tập trung nguồn lực phát triển xe ô tô điện.

Doanh thu cho thuê bất động sản đầu tư và cung cấp các dịch vụ liên quan đạt 7.669 tỷ đồng, tăng 43% so với năm 2021. Doanh thu cung cấp dịch vụ khách sạn du lịch, vui chơi giải trí tăng 3.482 tỷ đồng, tương đương 107% so với năm 2021 do sự hồi phục mạnh mẽ của du lịch trong nước sau đại dịch Covid-19.

Lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế trong năm 2022 lần lượt đạt 12.756 tỷ đồng và 2.044 tỷ đồng. Nếu loại đi các khoản chi phí tài chính đến từ việc trích lập dự phòng lỗ tỷ giá, chi phí liên quan đến quyết định dừng sản xuất xe xăng, rút khỏi lĩnh vực sản xuất điện thoại, lợi nhuận sau thuế của Vingroup đạt 5.278 tỷ đồng, thực hiện 88% kế hoạch.

Báo cáo với cổ đông, ông Phạm Nhật Vượng cho hay, trong lĩnh vực công nghiệp - công nghệ, VinFast ghi dấu ấn trong năm 2022 khi là nhà sản xuất xe xăng đầu tiên trên thế giới chính thức trở thành một hãng xe thuần điện.

Tháng 7/2022, VinFast công bố nhận khoản ưu đãi 1,2 tỷ USD từ Bắc Carolina cho dự án. Đây là gói ưu đãi kinh tế lớn nhất trong lịch sử bang đã được thống đốc Roy Cooper ký phê chuẩn, đưa nhà máy của VinFast trở thành cơ sở sản xuất ô tô đầu tiên tại Bắc Carolina.

Tháng 11/2022, công ty xuất khẩu những chiếc ô tô đầu tiên sang thị trường Mỹ. Ở thị trường trong nước, doanh số đạt 24.000 xe ô tô và 60.000 xe máy điện trong năm 2022, tăng 43% so với năm trước.

Trong khi đó, trong năm 2022, VinES đã đưa vào hoạt động nhà máy tế bào pin trụ tại Hải Phòng và động thổ nhà máy pin liên doanh với Gotion Hà Tĩnh. Tổng mức đầu tư cho nhà máy tại Hà Tĩnh là gần 275 triệu USD, quy mô 14ha, dự kiến bắt đầu đi vào sản xuất từ quý III, quý IV/2024.