Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo kể "không chơi chứng khoán, vẫn cứu HOSE"

Chiều 30/9, tại TPHCM, chương trình Toàn cảnh Kinh tế tư nhân (ViPEL) đã tổ chức phiên họp chuyên đề Uỷ ban I về công nghệ tài chính và tài sản số.

Tại đây, đại diện các doanh nghiệp tài chính như ngân hàng, công ty chứng khoán… đã cùng tham dự, bàn bạc xoay quanh việc kết nối sức mạnh khối doanh nghiệp Nhà nước và tư nhân, định hướng phát triển công - tư cùng kiến tạo.

Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo kể chuyện “giải cứu” sàn HOSE

Phát biểu mở đầu sự kiện, đại diện cho khối doanh nghiệp (DN) tư nhân, bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sovico Hodings, chia sẻ: “Với nguồn lực của khối kinh tế tư nhân, chúng ta hoàn toàn có thể phát triển được công nghệ để ứng dụng vào vận hành kinh doanh, quản trị…. Tuy nhiên, để đóng góp được các chương trình lớn mang tính quốc gia, câu chuyện không còn đơn giản”.

Bà Thảo kể lại câu chuyện “giải cứu” sàn HOSE cùng với Tập đoàn FPT vào năm 2020. Năm này, số lượng nhà đầu tư mới gia nhập thị trường chứng khoán tăng đột biến dẫn tới số lượng lệnh vào sàn cũng như thanh khoản các phiên giao dịch tăng vọt trên HOSE. Có những phiên, thanh khoản thị trường tăng đột biến lên tới 15-17 nghìn tỷ đồng, dẫn tới tình trạng nghẽn lệnh xảy ra.

Theo thống kê của HOSE, lúc bấy giờ Top 20 công ty chứng khoán hàng đầu có lượng lệnh vào sàn tăng ít nhất gấp 3 lần, bình quân là 5-6 lần, cá biệt có một số công ty, số lệnh vào sàn tăng 13-18 lần. Số lệnh vào sàn nhiều phiên vượt quá năng lực thiết kế của cả hệ thống, gây hiện tượng nghẽn lệnh, ảnh hưởng lớn đến quá trình “cắt lỗ, chốt lãi” khiến các nhà đầu tư lo lắng, bức xúc.

“Cá nhân tôi không phải người tham gia chứng khoán, không có tài sản chứng khoán và không mua bán cổ phiếu. Tuy nhiên, khi nghe thấy sàn HOSE đứng trước nguy cơ nghẽn mạch, nhiều doanh nghiệp lớn phải tính đến việc chuyển giao dịch, bao nhiêu nhà đầu tư đánh mất cơ hội của mình… Tôi đã thảo luận với anh Trương Gia Bình, hai bên xác định khả thi để mang giải pháp từ sàn chứng khoán Hà Nội vào TPHCM”, bà Thảo kể lại.

Về mặt chuyên môn, Sovico cùng với FPT tự tin đủ khả năng để giúp HOSE nới được khối lượng, tăng được lượng giao dịch song song tăng thêm được các tính năng khác cho sàn. Song, câu hỏi đặt ra mình nhắm làm được, muốn trợ giúp đó; “nhưng ai cho mình làm?”, nữ tỷ phú đặt vấn đề.

Thời điểm này, nhân cuộc gặp gỡ giữa Thủ tướng với khối DN tư nhân, đại diện FPT đã mạnh dạn nêu ý tưởng. Ngay hôm đó, Thủ tướng đã đồng ý cho Sovico và FPT tham gia đề xuất ý kiến với Bộ Tài chính.

Bà Thảo kể, với sự đồng ý của Thủ tướng, doanh nghiệp tư nhân mới được quyền truy cập, cùng tham gia vào xử lý cùng với Bộ Tài chính. Khó khăn chưa dừng lại, để có thể huy động được cán bộ công nghệ vào TPHCM để xử lý, bà Thảo tiếp tục xin phép Nhà nước để có được giấy thông hành. Sau những cố gắng, đúng 100 ngày như kế hoạch, dự án “go-live” thành công.

Chi phí nguồn lực đều do doanh nghiệp tư nhân đứng ra sắp xếp. Tuy nhiên, sau đó còn bắt đầu gặp phải vấn đề nghiệm thu và phê chuẩn của HOSE. Theo bà Thảo, do chưa có quy định nên không ai dám đứng ra nghiệm thu…

Dù phải mất thêm vài tháng nữa để các doanh nhân vận động việc hoàn thành thủ tục, nhưng Chủ tịch Sovico chia sẻ rằng những hiệu quả mang lại đã chứng minh 4 năm qua dự án vận hành liên tục, ổn định, trong khi chi phí đầu tư chỉ mất vài triệu USD.

Kêu gọi doanh nghiệp tư nhân tiên phong

Bà Thảo chia sẻ nếu tại thời điểm đó những doanh nhân không tiên phong xin được đóng góp, xin được cống hiến, thì những ý tưởng không thể trở thành hiện thực.

Với câu chuyện trên, bà Thảo khẳng định có rất nhiều doanh nghiệp tư nhân có khả năng đưa ra các giải pháp đột phá, đóng góp cho nền kinh tế Việt Nam nói riêng và toàn khu vực nói chung. Song song, nhiều doanh nghiệp tư nhân cũng khát khao được công nhận.

"Chúng ta có năng lực tạo ra giá trị, sự sáng tạo đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ, hoặc có những lĩnh vực tiên phong như tài sản số, thì với ánh sáng từ Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị, kinh tế tư nhân là động lực tăng trưởng kinh tế, đến lượt chúng ta sẽ phải hành động như thế nào? Chúng ta hãy đóng góp và tiên phong, xông lên để thực thi những dự án, chương trình quốc gia mà trước đây chúng ta không có cơ hội, bị kẹt về cơ chế", bà Thảo bày tỏ.

Tuy nhiên, Việt Nam thiếu cơ chế phối hợp công - tư mạnh mẽ và chiến lược tổng thể để khu vực tư nhân tham gia giải quyết “bài toán lớn” quốc gia.

Nghị quyết 68 đã mở lối, cho phép giao nhiệm vụ lớn cho doanh nghiệp tư nhân tiên phong, từ đó rút ngắn quá trình tích lũy năng lực chủ đầu tư, tổng thầu, vận hành. Do đó, cần một cơ chế cụ thể để biến chủ trương này thành hành động.

Toàn cảnh kinh tế tư nhân Việt Nam 2025, phiên họp chuyên đề Uỷ ban I về công nghệ tài chính và tài sản số (Ảnh: DT).

Tổng Giám đốc sàn tài sản số 10.000 tỷ đồng: Công nghệ hoàn toàn của Việt Nam

Tham gia nêu ý kiến, ông Lê Hoà Nhã – Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư HVA (HVA Group, mã chứng khoán: HVA) – chia sẻ xoay quanh sàn tài sản số quy mô vốn 10.000 tỷ đồng.

Ngày 9/9, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc ký ban hành Nghị quyết số 05/2025 của Chính phủ về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 9/9. Thời gian thực hiện thí điểm là 5 năm.

Theo đó, Công ty HVA đã có kế hoạch lập sàn giao dịch tài sản số DNEX với lời giới thiệu quy mô vốn hợp tác cho dự án khoảng 10.000 tỷ đồng, được huy động từ các nhà đầu tư chiến lược theo từng giai đoạn.

Chia sẻ tại Phiên họp chiều nay, ông Nhã cho biết: “Chúng tôi đã sẵn sàng về công nghệ, về marketing và đã có 7 triệu người dùng. HVA cũng đã xây dựng sàn giao dịch Blockchain, hỗ trợ cho sàn DNEX…”. Ông Nhã khẳng định công nghệ sử dụng cho dự án lần này hoàn toàn của Việt Nam.