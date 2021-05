Tỷ phú Nguyễn Đăng Quang rót 15 triệu USD vào Phúc Long

Dân trí Masan đầu tư 15 triệu USD để đổi lấy 20% cổ phần của chuỗi trà sữa, cà phê Phúc Long. Thương vụ này là vụ M&A thứ ba của tập đoàn này chỉ trong hơn một tháng.

Tập đoàn Masan của tỷ phú Nguyễn Đăng Quang ngày 24/5 thông báo ký kết thỏa thuận mua lại 20% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Phúc Long Heritage - doanh nghiệp sở hữu chuỗi trà sữa, cà phê Phúc Long. Phúc Long ra đời năm 1968, mở cửa hàng đầu tiên tại TPHCM khoảng những năm 1980 và hiện có 82 cửa hàng trà, cà phê trên cả nước, chủ yếu tại TPHCM.

Cụ thể, The Sherpa, công ty con do tập đoàn Masan sở hữu 99,9% vốn, là pháp nhân thực hiện giao dịch đầu tư vào đơn vị sở hữu chuỗi trà sữa, cà phê đình đám kể trên. Giá trị giao dịch được công bố là 15 triệu USD. Thương vụ mới nhất kể trên đánh dấu việc doanh nghiệp của tỷ phú Nguyễn Đăng Quang lấn sân sang lĩnh vực F&B.

The Sherpa hiện cũng là công ty mẹ, trực tiếp nắm giữ gần 85% cổ phần The CrownX, thành viên quan trọng nhất trong hệ sinh thái của Masan. The CrownX là công ty đại diện sở hữu lợi ích của Masan, quản lý hai công ty Masan Consumer Holding, doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng nhanh và VinCommerce, pháp nhân sở hữu chuỗi bán lẻ VinMart, VinMart+.

Các công ty thành viên của Masan liên tục thực hiện nhiều giao dịch M&A triệu USD (Ảnh: MSN).

Bước đầu tiên trong hợp tác chiến lược sau khi thương vụ diễn ra là phát triển mô hình ki-ốt bán trà sữa, cà phê ngay trong hệ thống VinMart+ hiện tại. Mỗi cửa hàng sẽ nhận 20% doanh thu từ ki-ốt của Phúc Long.

Như vậy, chỉ trong thời gian ngắn hơn một tháng qua, tập đoàn của tỷ phú Nguyễn Đăng Quang liên tục thực hiện các thương vụ mua bán, sáp nhập (M&A) với giá trị lớn.

Đầu tháng 4, SK rót 410 triệu USD mua 16,3% cổ phần VinCommerce. Tập đoàn Hàn Quốc này hiện cũng chính là một cổ đông lớn sở hữu 9,4% vốn điều lệ Masan.

Ngày 17/5, một nhóm nhà đầu tư được dẫn đầu bởi gã khổng lồ trong ngành thương mại điện tử Trung Quốc là Alibaba thông báo sẽ đầu tư 400 triệu USD để sở hữu 5,5% cổ phần The CrownX. Masan còn cho biết đang tiếp tục đàm phán một giao dịch đầu tư chiến lược với các nhà đầu tư khác quan tâm The CrownX với giá trị thương vụ ước tính 300-400 triệu USD. Giao dịch này dự kiến hoàn tất ngay trong năm 2021.

Việt Đức