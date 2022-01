Tỷ lệ bao phủ nợ xấu ở Vietcombank đạt 424%, kỳ vọng lãi tăng 12% năm nay

Tại hội nghị của Vietcombank diễn ra sáng nay (10/1), ông Nguyễn Thanh Tùng - Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban điều hành Vietcombank - thông tin, năm 2021, về kết quả kinh doanh, huy động vốn thị trường 1 của ngân hàng tăng 9,5%, dư nợ tín dụng tăng 14,99% so với cuối 2020.

Tỷ lệ nợ xấu ở 0,63%. Đáng chú ý, theo thông tin từ lãnh đạo Vietcombank, tỷ lệ bao phủ nợ xấu đạt 424%, tức mỗi đồng nợ xấu nội bảng thì ngân hàng trích lập dự phòng hơn 4 đồng. Tỷ lệ này đang đạt cao nhất trong ngành ngân hàng.

Lãnh đạo ngân hàng này không nêu con số cụ thể lợi nhuận đạt được trong năm 2021, tuy nhiên cho biết "hoàn thành kế hoạch". Năm 2020, Vietcombank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 25.200 tỷ đồng.

Năm 2021, Vietcombank nộp ngân sách nhà nước với số tiền xấp xỉ 11.000 tỷ đồng (Ảnh minh họa: Tiến Tuấn)

Tổng dư nợ được hỗ trợ miễn giảm lãi suất cho vay tại thời điểm 31/12/2021 đạt gần 680.000 tỷ đồng. Tổng số tiền lãi hỗ trợ khách hàng do giảm lãi suất năm 2021 đạt gần 7.100 tỷ đồng.

Tổng dư nợ khách hàng vay vốn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ xấp xỉ 10.540 tỷ đồng (dư nợ gốc gần 9.410 tỷ đồng và dư nợ lãi xấp xỉ 1.130 tỷ đồng).

Về kế hoạch năm 2022, đại diện Vietcombank dự kiến, tổng tài sản tăng 8% so với năm 2021, huy động vốn thị trường 1 sẽ tăng trưởng phù hợp với tăng trưởng tín dụng. Tín dụng tăng 12% so với năm 2021, tỷ lệ nợ xấu dưới 1,5%. Lợi nhuận trước thuế sẽ tăng tối thiểu 12% so với năm 2021.