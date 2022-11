Tường An và dấu ấn 45 năm vì người tiêu dùng Việt

Hành trình di sản 45 năm của Tường An và những lần tiên phong vì người Việt

Được thành lập vào năm 1977, Tường An ra đời với sứ mệnh an ninh thực phẩm quốc gia trong những năm khó khăn của đất nước.

Với bản sắc tiên phong, sáng tạo và không ngừng nỗ lực hơn 4 thập kỷ, thương hiệu chú Voi Đỏ chính là một trong những đơn vị đưa ra sản phẩm dầu ăn đóng chai đầu tiên tại Việt Nam với nhãn hiệu CookingOil vào năm 1991, khuyến khích người dân dùng dầu thực vật thay cho mỡ động vật. Đây cũng chính là một trong những sản phẩm chủ lực làm nên danh tiếng của thương hiệu Tường An.

Tiếp đó, vào năm 1992 Tường An tiếp tục đưa ra dầu đậu nành nguyên chất tại Việt Nam với sứ mệnh chăm sóc và bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng. Sản phẩm đã tạo được tiếng vang lớn thời bấy giờ và tiếp tục trở thành sản phẩm được người tiêu dùng yêu thích trong suốt hơn 3 thập kỷ qua.

Tường An cho ra thị trường dầu đậu nành nguyên chất tại Việt Nam vào năm 1992 (Ảnh: Tường An).

Những con tim và khối óc giàu nhiệt huyết của tập thể Tường An luôn nghiên cứu và phát triển sản phẩm giá trị dinh dưỡng cao. Theo đại diện doanh nghiệp, năm 2003, Tường An tiếp tục đột phá khi nghiên cứu thành công và đưa ra thị trường dầu ăn dinh dưỡng Vio dành cho trẻ em và dầu ăn Season bổ sung vi chất cho người lớn tuổi đầu tiên tại Việt Nam. Hay dòng bơ thực vật Margarine của Tường An cũng đã trở thành dòng sản phẩm không thể thiếu với nhiều gia đình Việt.

Hành trình khẳng định vị thế sau gần nửa thế kỷ của Tường An

45 năm là một khoảng thời gian đầy thử thách cho một thương hiệu quốc dân và Tường An đã chứng minh được tầm vóc của mình bằng sự nghiêm túc trong hoạt động và ý thức cải thiện chất lượng từng ngày. Sự tin tưởng và tình yêu mến của 200 nhà phân phối, trên 100 khách hàng khối công nghiệp, 450.000 điểm bán trên toàn quốc dành cho Tường An chính là món quà quý giá và đáng tự hào nhất.

Những nỗ lực trong suốt quá trình hình thành và phát triển của Tường An đã được ghi nhận qua các giải thưởng như Huân chương lao động Hạng Nhất (năm 2000), Hạng Nhì (năm 1996), Hạng Ba (năm 1990), Cờ thi đua của Chính phủ, bộ Công thương, UBND TPHCM, Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 và GMP - HACCP, 25 năm liên tiếp được vinh danh Hàng Việt Nam Chất lượng cao và gần đây nhất là các giải thưởng: Thương hiệu Quốc gia 2022, Top 10 Công ty thực phẩm uy tín Việt Nam, Top 10 thương hiệu được chọn mua nhiều nhất và Top 10 Thương hiệu tăng trưởng tốt nhất năm 2022, theo báo cáo Dấu chân thương hiệu của Kantar Worldpanel năm 2022.

Tường An lọt vào Top 10 Công ty uy tín thực phẩm Việt Nam năm 2022 (Ảnh: Tường An).

"Tất cả những thành tựu ngày hôm nay chính là lời cam kết của Tường An để tiếp tục sứ mệnh lan tỏa hạnh phúc và tạo niềm tin vững chắc trong trái tim người tiêu dùng", đại diện doanh nghiệp cho biết.

Trải qua hơn 4 thập kỷ, tên gọi "Tường An" thân thương đã đi vào lòng bao thế hệ người Việt nhờ giữ vững lời cam kết mang đến những sản phẩm đa dạng, chất lượng cao qua từng thời kỳ. Chú voi đỏ vẫn giữ nguyên giá trị cốt lõi của thương hiệu và ngày ngày cần mẫn phục vụ trong từng gian bếp Việt, lan tỏa hạnh phúc "giòn ngon" đến từng bữa ăn, từng góc bếp.

Với sứ mệnh "Lan tỏa hạnh phúc", Tường An vẫn đang tiếp tục hành trình thực hiện lời cam kết của mình, củng cố niềm tin của người tiêu dùng vào những thương hiệu thuần Việt với chất lượng "vàng" đi cùng năm tháng.

Tường An 45 năm lan tỏa hạnh phúc - Cảm ơn bạn vì những tin yêu

Được thành lập vào năm 1977, Tường An là đơn vị tiên phong dẫn đầu trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh các loại dầu và chất béo có nguồn gốc từ thực vật tại Việt Nam. Trải qua 45 năm đồng hành cùng hàng triệu bữa cơm của người tiêu dùng Việt, Tường An được vinh danh ở Top 10 Thương hiệu được chọn mua nhiều nhất và tăng trưởng tốt nhất năm 2022 theo báo cáo Dấu chân thương hiệu của Kantar Worldpanel và Top 10 Công ty thực phẩm uy tín Việt Nam, cùng các sản phẩm danh tiếng đạt giải thưởng Thương hiệu Quốc gia.

Tìm hiểu thông tin thương hiệu tại website: www.tuongan.com.vn