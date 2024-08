Tường An - bí quyết tạo nên vạn món ngon cho hàng triệu gia đình Việt

Thương hiệu quốc dân am hiểu khẩu vị Việt gần 5 thập kỷ

Năm 1977, Tường An ra đời với sứ mệnh an ninh lương thực quốc gia trong những năm khó khăn của đất nước, sản xuất dầu ăn theo chỉ tiêu kế hoạch để đảm bảo chăm lo từng bữa ăn của người dân.

Từ xuất phát đó, năm 1991, Tường An là doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam ra mắt dầu ăn đóng chai với nhãn hiệu Tường An CookingOil. Trải qua gần 5 thập kỷ, biểu tượng "chú voi đỏ" vươn cao vòi trong góc bếp đã trở thành hình ảnh thân thương, in sâu vào tâm trí nhiều thế hệ người Việt.

Dầu ăn Tường An cho bí quyết giòn ngon từ năm 1977.

Với lợi thế ban đầu từ một thương hiệu thuần Việt, Tường An không ngừng nỗ lực để nghiên cứu và phát triển phong phú sản phẩm, trải rộng từ dầu ăn, bơ thực vật cho đến nước mắm, hạt nêm phục vụ nhu cầu đa dạng của người Việt để mâm cơm tròn vị. Tường An cho biết đã không ngừng sáng tạo, đổi mới trong nghiên cứu, phát triển và đa dạng hóa các sản phẩm, ngành hàng.

Tường An là thương hiệu thuần Việt am hiểu khẩu vị Việt.

Qua gần 5 thập kỷ khẳng định về chất lượng và cam kết phục vụ đa dạng nhu cầu của người Việt, Tường An đồng hành với từng gian bếp, từng bữa cơm từ Bắc chí Nam. Nắm được bí quyết làm nên từng món ăn ngon đặc trưng vùng miền để duy trì tinh hoa nền ẩm thực Việt Nam chính là chìa khóa để Tường An chinh phục trái tim của người tiêu dùng.

Tường An - Một bí quyết Việt, triệu món ăn ngon

Tường An vốn đã quen thuộc với các thương hiệu dầu ăn danh tiếng và bơ thực vật số 1 Việt Nam (theo NielsenIQ) được người tiêu dùng tin yêu lựa chọn. Tường An hiện tung ra 2 ngành hàng mới là nước mắm và hạt nêm để đa dạng đáp ứng các nhu cầu khác nhau của người tiêu dùng.

Với những món chiên đòi hỏi độ giòn cùng màu sắc bắt mắt, giữ được hương thơm của món ăn, các sản phẩm dầu ăn Tường An được sản xuất trên dây chuyền công nghệ tinh luyện hiện đại từ Châu Âu cho chất lượng dầu tinh khiết, lưu giữ tối ưu các dưỡng chất trong dầu ăn, có khả năng chịu nhiệt độ cao tốt, giảm nguy cơ cháy khét, cho món chiên vàng giòn.

Giữ vững vị trí số 1 nhiều năm liền, bơ thực vật Tường An là bí quyết dậy vị thơm bơ phù hợp với các món xào, nướng, làm nước xốt,… Năm 2024, Tường An tạo nên đột phá khi cho ra mắt hai dòng sản phẩm bơ thực vật mới là vị bơ sữa phù hợp cho món Á và món Âu, và vị đường mía được bổ sung đường mía nguyên hạt để ăn trực tiếp, chấm đồ chiên.

Nước mắm cá cơm Tường An mang tới bí quyết nấu ăn đậm đà, tròn vị.

Để tạo nên một chai nước mắm ngon có hậu vị ngọt đậm đà thì cá và muối phải ngon. Dòng nước mắm cao đạm chai thủy tinh mới ra mắt của Tường An sử dụng 100% nguồn cá cơm tươi ngon từ Phú Quốc, Kiên Giang. Sau đó, cá cơm được ủ chượp bằng phương pháp truyền thống theo tỷ lệ 3 cá - 1 muối từ 12 đến 18 tháng, không dùng chất bảo quản, không màu nhân tạo. Nước mắm cá cơm Tường An có hương thơm đặc trưng, hậu vị ngọt cá đậm đà từ mắm cốt đặc biệt. Đây là dòng nước mắm đã được Tường An dày công phát triển dựa trên nghiên cứu khẩu vị Việt trong gần 5 thập kỷ qua.

Dòng sản phẩm nước mắm cao đạm gồm nước mắm 40 độ đạm đậm đà chuyên dùng để chấm sống và cho các món rim, kho và dòng nước mắm 32 độ đạm hài hòa, thích hợp cho đa dạng phương pháp chế biến như chấm, ướp, xào,… Theo khảo sát của Tường An, 2 dòng sản phẩm mới ra mắt này được hơn 90% người dùng thử yêu thích ngay từ lần nếm đầu tiên.

Bên cạnh đó, Tường An mới cho ra mắt thị trường hai dòng sản phẩm hạt nêm là Hạt nêm ngon ngọt tự nhiên Tường An Unicook từ sườn non, xương ống và nước cốt thịt hầm và Hạt nêm ngọt tự nhiên Tường An Unicook nấm hương và ba loại rau củ. Theo thông tin từ nhà sản xuất, các sản phẩm này không chứa chất bảo quản và chất tạo ngọt nhân tạo, giúp nước dùng trong, mang lại vị ngọt đậm đà, tự nhiên, an toàn cho sức khỏe.

Tường An - Một bí quyết Việt, triệu món ăn ngon.

Trải qua 5 thập kỷ cùng với sự phát triển của cuộc sống, Tường An khẳng định vẫn luôn là thương hiệu được triệu gia đình Việt tin dùng trên hành trình tạo ra những bữa cơm ngon.