Tỷ phú Jensen Huang vừa từ chức CEO Nvidia sau 33 năm lãnh đạo tập đoàn, khép lại một trong những giai đoạn biến động lớn nhất sự nghiệp. Quyết định được đưa ra giữa lúc bê bối đời tư của ông ngày càng lan rộng với những thông tin về hai mối quan hệ ngoài hôn nhân.

Một trong hai nhân vật nữ ở tâm điểm chú ý là bà Alice Huang, cựu lãnh đạo Megaspeed International - doanh nghiệp từng trở thành một trong những khách hàng mua chip Nvidia lớn tại Đông Nam Á.

Ông Jensen Huang đã thừa nhận không chung thủy với vợ, song ông và bà Alice Huang chưa từng chính thức công khai xác nhận mối quan hệ giữa hai người. Dù sao, khi thị trường công nghệ toàn cầu chao đảo trước các diễn biến liên quan đến tập đoàn Nvidia thì tung tích của bà Alice Huang càng trở thành tâm điểm chú ý.

Từ trái qua: Bà Alice Huang và ông Jensen Huang (Ảnh: LinkedIn).

Theo hãng tin Bloomberg, bà Alice Huang (còn gọi là Huang Le) hiện ở Bắc Kinh. Nguồn tin giấu tên không tiết lộ thời điểm chính xác bà trở về Trung Quốc. Kể từ khi các thông tin về mối quan hệ giữa hai người xuất hiện trên truyền thông, nữ doanh nhân này hoàn toàn giữ im lặng và không đưa ra bất kỳ phản hồi công khai nào.

Sự nghiệp của Alice Huang được đánh giá là chuỗi những bước chuyển hướng nhanh nhạy. Theo dữ liệu từ kênh truyền thông tài chính Caixin, bà Huang xuất thân từ tỉnh Hồ Nam, sở hữu khả năng giao tiếp lưu loát cùng phong thái cởi mở. Bà từng có thời gian ngắn làm việc trong lĩnh vực truyền hình tại Trung Quốc trước khi rẽ sang ngành tài chính.

Các thông tin hồ sơ doanh nghiệp năm 2016 của quỹ đầu tư Shanghai Hexi cho thấy bà từng có 4 năm làm việc trong ngành truyền thông và 8 năm hoạt động tại thị trường chứng khoán. Đáng chú ý, bà từng làm trợ lý cho chủ tịch mảng ngân hàng tư nhân của HSBC tại Hong Kong (Trung Quốc) giai đoạn 2008-2012, chuyên phụ trách mảng phân bổ tài sản cho nhóm khách hàng cá nhân giàu có. Sau đó, bà chuyển sang Công ty Chứng khoán CITIC trong 2 năm nhằm tích lũy thêm kinh nghiệm thực chiến trên thị trường vốn.

Từ bệ phóng tài chính, bà Huang dần tiếp cận các thương vụ công nghệ quy mô lớn. Năm 2019, hồ sơ tại sàn giao dịch chứng khoán Hong Kong ghi nhận 7Road Holdings - một doanh nghiệp phát hành game và dịch vụ điện toán đám mây - đã chi 1 tỷ nhân dân tệ (khoảng 150 triệu USD) tiền mặt để mua lại Osmanthus, một doanh nghiệp phát triển game, từ Maple Vale Ltd., công ty do bà Alice Huang sở hữu.

Sự kết nối giữa mạng lưới quỹ đầu tư Shanghai Hexi, doanh nghiệp 7Road và các dự án phát triển trung tâm dữ liệu đã tạo tiền đề trực tiếp để bà bước chân vào lĩnh vực hạ tầng tính toán đám mây.

Khách hàng mua chip hàng đầu khu vực

Đến năm 2023, bà Alice Huang mua lại một chi nhánh quốc tế của 7Road và tái cấu trúc thành Megaspeed International, đặt trụ sở tại Singapore. Doanh nghiệp này nhanh chóng định vị mình là một “neocloud” - mô hình nhà cung cấp dịch vụ đám mây thế hệ mới, chuyên xây dựng hạ tầng phục vụ cơn sốt tính toán trí tuệ nhân tạo.

Theo Bloomberg, chỉ ít ngày sau khi đổi chủ sở hữu vào tháng 11/2023, Megaspeed được Nvidia cấp chứng nhận Đối tác Đám mây chính thức (Nvidia Cloud Partner). Đây là chứng chỉ đặc biệt quan trọng, giúp một doanh nghiệp non trẻ được ưu tiên tiếp cận các dòng chip cao cấp vốn đang trong tình trạng khan hiếm nghiêm trọng trên toàn cầu.

Megaspeed do bà Alice Huang sáng lập từng vươn lên thành khách hàng nhập khẩu chip Nvidia lớn nhất Đông Nam Á (Ảnh: Getty).

Hồ sơ thương mại cho thấy tổng giá trị hàng hóa Megaspeed nhập khẩu kể từ đó gấp hơn một nghìn lần số dư tiền mặt của doanh nghiệp trong năm 2023, riêng sản phẩm Nvidia đã vượt mốc 4,6 tỷ USD, theo Bloomberg. Doanh nghiệp nhanh chóng vươn lên thành khách hàng mua chip Nvidia lớn nhất khu vực Đông Nam Á.

Tờ The Independent cho hay, Megaspeed tập trung phát triển các trung tâm dữ liệu quy mô lớn trong khu vực, điển hình là dự án tại Malaysia sử dụng thiết kế chuẩn hóa của Nvidia. Sau đó, công ty cho một số tập đoàn công nghệ lớn thuê lại năng lực tính toán.

Sự thăng tiến nhanh chóng của Megaspeed cùng thương vụ mua chip trị giá nhiều tỷ USD bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý khi mối quan hệ cá nhân giữa bà Alice Huang và ông Jensen Huang được truyền thông đề cập. Hồ sơ doanh nghiệp cho thấy tên của bà Alice Huang đã không còn nằm trong danh sách lãnh đạo Megaspeed từ cuối năm 2023.