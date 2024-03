Tuần biến động dữ dội của vàng: Vọt lên kỷ lục 81 triệu đồng rồi "bốc hơi"

Kết thúc tuần vừa rồi (26/2-3/3), giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết tại 77,8-80,3 triệu đồng/lượng (mua - bán). Chênh lệch giữa 2 chiều mua và bán tăng 500.000 đồng lên 2,5 triệu đồng.

Vàng trong nước tuần qua vọt tăng lên mức cao nhất từng ghi nhận trong lịch sử giao dịch. Biến động giá vàng quốc thế khiến giá vàng trong nước "bùng nổ", xô đổ các kỷ lục trước đó ngay trong phiên giao dịch cuối tuần (2/3).

Cụ thể, tính riêng phiên giao dịch 2/3, các "nhà vàng" có tới 7 lần điều chỉnh giá, bước giá mỗi lần điều chỉnh có lúc lên tới gần 1 triệu đồng.

Kỷ lục giá vàng miếng SJC được ghi nhận tại 78,5-81 triệu đồng/lượng (mua - bán). 81 triệu đồng/lượng là giá kỷ lục của vàng miếng SJC từ trước tới nay. Kỷ lục trước đó là ngày 26/12/2023 khi mỗi lượng vàng miếng bán ra có giá 80,3 triệu đồng/lượng.

Đến chiều cùng ngày, mỗi lượng vàng miếng bất ngờ quay đầu giảm 700.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán về mức 77,8-80,3 triệu đồng/lượng.

Nhìn chung, giá vàng miếng SJC đã tăng 1,4 triệu đồng/lượng ở chiều bán và tăng 1,1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào so với phiên giao dịch đầu tuần (26/2).

Còn so với đáy từ đầu năm (2/1), giá vàng miếng SJC hiện tăng 6,8 triệu đồng ở chiều bán ra và tăng 7,8 triệu đồng ở chiều mua vào.

Vàng nhẫn kết tuần ở mức 65,3-66,5 triệu đồng (mua - bán), tăng 900.000 đồng ở chiều mua vào và bán ra. Giá bán vàng nhẫn loại 0,5 chỉ chạm mốc 66,6 triệu đồng/lượng. Vùng giá này cũng là giá cao nhất của vàng nhẫn từ trước tới nay.

Giá vàng quốc tế cao nhưng vẫn rẻ hơn trong nước hơn 18 triệu đồng/lượng

Giá vàng quốc tế kết tuần tại 2.082,5 USD, tăng 38 USD so với phiên trước đó. So với một tuần qua, giá vàng quốc tế tăng 2,88%. Dù cao nhưng giá vàng quốc tế vẫn đang rẻ hơn trong nước 18,1 triệu đồng/lượng với vàng miếng và 3,7-4,3 triệu đồng/lượng với vàng nhẫn.

Giá vàng quốc tế từ đầu năm đến nay (Nguồn: Trading View).

Giá vàng thế giới đạt đỉnh từ đầu năm lên 2.088 USD/ounce trong phiên hôm qua (2/3). Đây là tuần tăng thứ hai liên tiếp của kim loại quý này trong bối cảnh dữ liệu kinh tế Mỹ yếu đi.

Dữ liệu tháng 2 vừa công bố tiếp tục cho thấy sự suy giảm trong hoạt động sản xuất của Mỹ và các cuộc khảo sát người tiêu dùng của Đại học Michigan cũng chỉ ra điểm yếu tương tự.

Chỉ số PMI sản xuất ISM tại Mỹ đã giảm xuống 47,8 vào tháng 2 từ mức 49,1 của tháng trước, thấp hơn nhiều so với kỳ vọng của thị trường là 49,5, đánh dấu giai đoạn hoạt động sản xuất sụt giảm thứ 16 liên tiếp, xóa tan hy vọng trước đó về lực kéo mới trong lĩnh vực này.

Trong khi đó, cũng trong tuần vừa qua, số liệu lạm phát hàng năm của Mỹ trong tháng 1 ghi nhận mức thấp nhất trong gần ba năm. Theo báo cáo do Bộ Thương mại Mỹ công bố vào ngày 29/2, chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân không tính chi phí thực phẩm và năng lượng (PCEPI lõi) tháng 1 đã tăng 0,4% so với tháng liền trước và 2,8% so với cùng kỳ.

PCEPI lõi là thước đo lạm phát ưa thích của các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Chủ tịch Fed New York, John Williams mới đây cũng đã bày tỏ kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất vào cuối năm. Ông nhấn mạnh lạm phát giảm bớt và nền kinh tế mạnh mẽ, đồng thời lưu ý rằng điều kiện kinh tế hiện tại không cần thiết phải tăng lãi suất.

Giá vàng sẽ ra sao trong tuần tới?

Theo chuyên trang Kitco News, một số nhà phân tích đã lưu ý rằng vàng có thể đối mặt với một thử thách quan trọng trong tuần tới với việc công bố báo cáo về bảng lương phi nông nghiệp trong tháng 2.

Giá vàng miếng tuần qua biến động mạnh, người đầu tư được khuyên cần cẩn trọng (Ảnh: Thành Đông).

Đồng thời, những gì Chủ tịch Jerome Powell sẽ nói trong hai ngày điều trần trước Quốc hội cũng được dự báo có tác động lên hướng đi của kim loại quý.

Tuy nhiên, ông Adam Button, chiến lược trưởng tài chính tại Forexlive.com, nói rằng sẽ có thể chú ý hơn đến dữ liệu thị trường lao động tuần tới vì điều đó có thể tác động mạnh mẽ hơn đối với USD. Ông nhận định dữ liệu thị trường lao động yếu có thể tác động đến USD nhiều hơn so với ý kiến của Powell.

Adam Button cho rằng chủ tịch Fed sẽ nhắc lại quan điểm lãi suất sẽ giảm, nhưng không phải bây giờ. Ngoài ra, Chủ tịch Fed có thể sẽ nói Fed sẽ tiếp tục theo dõi thêm các dữ liệu tiếp theo trước khi đưa ra quyết định nới lỏng chính sách tiền tệ. Vị chuyên gia nhận định nếu thị trường việc làm yếu có thể duy trì đà tăng của vàng.

Chiến lược gia hàng hóa Bart Melek của TD Securities cho biết, vàng đang có xu hướng tăng do thị trường tin rằng Fed sẽ nới lỏng chính sách tiền tệ vào giữa năm nay, từ đó làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng thỏi.