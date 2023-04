Từ tháp Eiffel đến nhịp cầu đầu tiên bắc qua sông Hàn, Đà Nẵng

Cầu Trần Thị Lý nổi bật trên sông Hàn về đêm. (Ảnh: Shutterstock).

Từ tháp Eiffel đến cây cầu đầu tiên qua sông Hàn…

"Cầu Thống chế De Lattre De Tassigny, dài 520m, xây dựng năm 1951 bởi hãng Eiffel băng qua eo biển Tourane". Đó là những dòng giới thiệu súc tích về cầu De Lattre De Tassigny (hay Đờ Lát), cây cầu bắc qua sông Hàn (Đà Nẵng) đầu tiên được đăng tải trên một Tạp chí tiếng Pháp in năm 1953.

Đứng đằng sau công trình mang tính lịch sử - cây cầu bằng thép đầu tiên được xây dựng của Đà thành này - chính là "cha đẻ" đã tạo ra tháp Eiffel tại Paris (Pháp).

Thời bấy giờ, nếu như người Hà thành luôn tự hào về cầu Long Biên với "Tàu xe đi lại thong dong - Người người tấp nập gánh gồng ngược xuôi", thì tại "thương cảng" Đà thành, De Lattre De Tassigny cũng được xem như một thành tựu lớn. Cây cầu có vị trí chiến lược, mang ý nghĩa kết nối hệ thống đường sắt từ cảng Tiên Sa đến ga Đà Nẵng.

Đến năm 1955, cầu được đổi tên thành cầu Trình Minh Thế, sau đó được đọc chệch thành Trịnh Minh Thế. Suốt nhiều năm liền, đây vẫn là cây cầu duy nhất nối 2 bờ sông Hàn. Nếu như tại Paris, tháp Eiffel là một chứng nhân lịch sử, thì tại thành phố sông Hàn, "người anh em" - cầu Đờ Lát cũng đã chứng kiến mọi biến thiên của diện mạo Đà thành.

Năm 2003, Đà Nẵng đã tiến hành xây dựng cây cầu dây văng độc đáo, hiện đại tại vị trí nền móng cũ của Đờ Lát với tên gọi: Trần Thị Lý.

Là một trong "tứ đại mỹ kiều" của Đà thành bên cạnh cầu sông Hàn, cầu Rồng và cầu Thuận Phước; cầu Trần Thị Lý nổi bật với thiết kế nhìn ngang tựa như một cánh buồm no gió, nhìn dọc lại như cánh chim bay, thể hiện được khát vọng hiện đại và vươn lên.

Trần Thị Lý là cây cầu dây văng hiện đại hàng đầu Việt Nam (Ảnh: Shutterstock).

Nhiều năm qua, những cây cầu không chỉ giữ vai trò hạ tầng kết nối giao thương mà còn gián tiếp góp phần "chắp cánh" cho sự phát triển từ một "trạm dừng nghỉ" dọc con đường du lịch miền Trung tới thành phố đáng sống Đà Nẵng.

Trong gần 10 năm từ 2009 - 2019, lượng khách đến Đà Nẵng đã tăng đến 463%; chỉ số PCI luôn thuộc top đầu cả nước. The New York Times gọi Đà Nẵng là Miami của Việt Nam; Lonely Planet giới thiệu đây là một trong những đô thị thú vị nhất Việt Nam và Tạp chí du lịch Live and Invest Overseas bình chọn Đà thành là một trong 10 địa chỉ đáng sống nhất thế giới.

Đến nhịp sống phồn hoa nơi "giao lộ quốc tế"

Trung tâm của Đà Nẵng gắn với sông Hàn huyền thoại, với những nhịp cầu phát triển. Khu vực ven sông Hàn, gần "tứ đại mỹ kiều" không chỉ là tâm điểm diễn ra các sự kiện, lễ hội lớn, thu hút khách du lịch của thành phố, mà còn là không gian sống được ưa chuộng.

Nhiều năm qua, sông Hàn vẫn luôn là tâm điểm thu hút du khách, giao thương nhộn nhịp, đồng thời là nơi giới thành đạt, tầng lớp thượng lưu và người nước ngoài chọn sinh sống. Không khó hiểu khi bất động sản ven sông Hàn, gần các cây cầu luôn được định giá cao top đầu thành phố, trong khi nguồn cung hạn chế.

Khu vực ven sông Hàn, gần các cây cầu biểu tượng luôn có sức hút (Ảnh: Shutterstock).

Trong bối cảnh đó, thông tin về tổ hợp bất động sản cao cấp, hiện đại trên quỹ đất hiếm hoi gần cầu Trần Thị Lý với tên gọi Sun Cosmo Residence Da Nang do nhà phát triển bất động sản cao cấp gắn với du lịch nghỉ dưỡng hàng đầu Việt Nam - Sun Property (thành viên Sun Group) kiến tạo chuẩn bị được giới thiệu ra thị trường đang gây chú ý trong phân khúc bất động sản hạng sang ven sông Hàn.

Dự án không chỉ có vị trí đắc địa ngay trung tâm thành phố, mà còn nằm tại giao lộ dẫn đến những cung đường huyết mạch, tụ điểm thu hút du khách và người nước ngoài như Trần Hưng Đạo, Nguyễn Văn Thoại…

"Là dấu ấn tiếp theo trong hành trình làm đẹp Đà Nẵng của Sun Group, dự án không chỉ hưởng trọn mọi tiện ích từ hệ sinh thái cao cấp của người khai mở, mà còn tiên phong khởi tạo xu hướng sống mới năng động trong mô hình tổ hợp - khu compound vừa đầy đủ tiện ích, vừa đảm bảo riêng tư, xứng tầm thành phố đáng sống đang hội nhập ngày càng sâu rộng. Đây sẽ là tổ hợp bất động sản mang đến bộ đôi giá trị sống và đầu tư cho chủ sở hữu", bà Nguyễn Kiều Anh - Giám đốc Marketing Sun Property - hé lộ.

Những dự án bất động sản gần sông Hàn luôn có sức hút lớn (Ảnh minh họa).

Với không gian sống bên những cây cầu, chủ nhân có thể thỏa sức tận hưởng không khí sự kiện, lễ hội lớn như lễ hội pháo hoa quốc tế thường niên; chuỗi hoạt động du lịch hè, carnival đường phố...

Trong năm nay, dự án "dòng sông ánh sáng" trị giá 400 tỷ đồng sẽ được triển khai, đem đến cho khu vực 2 bờ sông Hàn diện mạo mới lung linh về đêm với màn trình diễn hệ thống chiếu sáng nghệ thuật độc đáo. Tất cả sẽ giúp nơi đây thành tâm điểm hút du khách, người nước ngoài, mang đến giá trị lớn cho các bất động sản.

"Giống như sự quý hiếm của những bất động sản quanh tháp Eiffel, bất động sản bên tứ đại mỹ kiều Đà Nẵng cũng sẽ thành tài sản bền vững, song hành cùng sự phát triển không ngừng của thành phố sông Hàn", đại diện Sun Property chia sẻ.