Chị Hoàng Mai, chủ một cửa hàng bánh trên đường Tỉnh lộ 43 (phường Tam Bình, TPHCM), cho biết gần đây thường sử dụng các nguyên liệu nhập khẩu từ Mỹ như việt quất, óc chó, xuân đào để làm bánh.

Theo chị, trước đây, những nguyên liệu này chủ yếu dùng trong các dòng bánh cao cấp, phục vụ nhóm khách hàng nhỏ. Nay, chị sử dụng thường xuyên hơn, kể cả với các sản phẩm phổ thông.

Đại diện một doanh nghiệp kinh doanh trái cây nhập khẩu tại TPHCM cũng cho biết táo Envy, việt quất, xuân đào đang thu hút người mua. Riêng cherry Mỹ thường có sức tiêu thụ tốt khi vào vụ.

Nhà bán hàng giới thiệu việt quất Mỹ đến người tiêu dùng Việt Nam (Ảnh: DN).

Theo đại diện doanh nghiệp, sản lượng nhập khẩu tăng, trong khi giá bán trái cây Mỹ giảm khoảng 5-15% so với trước. Nhờ đó, những mặt hàng từng được xem là đắt đỏ dần tiếp cận nhiều nhóm khách hàng hơn.

Danh mục nông sản, thực phẩm nhập khẩu từ Mỹ cũng ngày càng đa dạng. Nếu trước đây chủ yếu là các loại quả ôn đới chưa có vùng trồng tương ứng tại Việt Nam, nay đã mở rộng sang những mặt hàng quen thuộc với người tiêu dùng trong nước như khoai tây, thịt bò, sữa.

Khảo sát của Dân trí tại một số hệ thống siêu thị ở TPHCM cho thấy khoai tây vàng nhập khẩu từ Mỹ có giá khoảng 75.000-80.000 đồng/kg, cao hơn khoai tây vàng trong nước khoảng 25.000-30.000 đồng/kg.

Khoai tây tím và khoai tây đỏ được giới thiệu tại Việt Nam vài năm nay, song trước đây chủ yếu phục vụ nhà hàng, khách sạn. Gần đây, hai loại này xuất hiện nhiều hơn trên thị trường, với giá khoảng 130.000 đồng/kg. Dù giá còn cao, sản phẩm vẫn được một bộ phận người tiêu dùng lựa chọn nhờ màu sắc bắt mắt và hương vị riêng.

Bên cạnh trái cây tươi và khoai tây, óc chó California cũng ghi nhận lượng xuất khẩu sang Việt Nam tăng liên tục trong những năm gần đây.

Đại diện Hội đồng Hạt óc chó California cho biết, riêng dòng óc chó đỏ chỉ được trồng tại một số vùng nhất định ở California nên sản lượng khá hạn chế. Dù vậy, sản phẩm vẫn được giới thiệu tại Việt Nam để phục vụ nhóm người tiêu dùng quan tâm đến sức khỏe và dinh dưỡng.

Quả óc chó Mỹ được giới thiệu đến người tiêu dùng Việt Nam (Ảnh: Nam Bình).

Loại hạt này được người tiêu dùng Việt Nam ưa thích nhờ vị béo bùi rõ hơn, độ giòn nhẹ và hậu vị chát nhiều hơn so với loại truyền thống. Một số doanh nghiệp thực phẩm cũng sử dụng óc chó đỏ làm nguyên liệu cho bánh dinh dưỡng, granola và các dòng đồ ăn vặt cao cấp.

Thị trường Việt Nam mở rộng cơ hội cho nông sản Mỹ

Ông Nguyễn Đức Toàn, Tổng Giám đốc Điều hành MM Mega Market Việt Nam và Big C Campuchia kiêm Trưởng khối kinh doanh BJC tại Việt Nam, cho biết, hệ thống siêu thị này kinh doanh hơn 450 sản phẩm nhập khẩu từ Mỹ.

Danh mục hàng hóa khá phong phú, từ sữa, phô mai, thịt, gia cầm đến trái cây tươi, các loại hạt và hải sản.

Theo vị này, với quy mô dân số khoảng 102 triệu người và tầng lớp trung lưu ngày càng mở rộng, Việt Nam tiếp tục là thị trường có nhiều tiềm năng đối với các sản phẩm nông nghiệp, thực phẩm của Mỹ.

Bên cạnh nhu cầu tiêu dùng, các chương trình xúc tiến thương mại từ phía nhà sản xuất Mỹ cũng góp phần đưa sản phẩm đến gần hơn với người mua trong nước.

Đánh giá về sức hút của thị trường Việt Nam, ông Stephen Alexander Vaden, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Mỹ, nhận định Việt Nam hiện là thị trường lớn thứ bảy đối với toàn ngành nông nghiệp Mỹ.

Theo ông, người tiêu dùng Việt Nam rất ưa chuộng các sản phẩm do nông dân Mỹ sản xuất, từ thịt bò, thịt heo, các loại gia vị, phô mai cho đến rượu whisky Jack Daniel's.

Năm 2025, Việt Nam đã tăng mua các sản phẩm nông nghiệp của Mỹ thêm 46%, đạt mức kỷ lục 5,6 tỷ USD. Đáng chú ý, theo ông Vaden, với tốc độ tăng trưởng này, tính đến thời điểm hiện tại của năm dương lịch 2026, Việt Nam đã mua thêm 20% nữa.

"Không có thị trường lớn nào trên thế giới đang phát triển nhanh hơn cho nông nghiệp Mỹ ngoài Việt Nam", ông Vaden phát biểu tại chương trình "Taste of USA - Mỹ vị Hoa Kỳ 2026" tổ chức mới đây ở TPHCM.

Nhiều trái cây nhập khẩu từ Mỹ bày bán tại siêu thị (Ảnh: DN).

Triển vọng tăng trưởng cũng được thể hiện qua nhóm trái cây tươi. Theo dữ liệu của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), Việt Nam là thị trường có tiềm năng gia tăng nhập khẩu trái cây tươi từ Mỹ, đặc biệt trong bối cảnh các cuộc đàm phán thương mại song phương gần đây giữa hai nước góp phần cải thiện khả năng tiếp cận thị trường cho các nhà cung cấp Mỹ.

Năm 2025, kim ngạch xuất khẩu trái cây tươi của Mỹ sang Việt Nam đạt 91,1 triệu USD. Trong đó, táo chiếm 47,1 triệu USD, cherry đạt 19,6 triệu USD, nho đạt 17,6 triệu USD và các loại trái cây tươi khác đạt 1,7 triệu USD.

Các cuộc đàm phán thương mại gần đây cũng mở ra thêm cơ hội cho nhà xuất khẩu Mỹ. Ngày 16/3 vừa qua, Việt Nam đã cho phép nhập khẩu quýt từ hai bang California và Florida của Mỹ. Các chuyên gia ước tính giá trị tiềm năng của hoạt động xuất khẩu quýt Mỹ sang Việt Nam có thể đạt 5 triệu USD.

Trước đó, ngày 6/6/2025, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Việt Nam đã cấp phép nhập khẩu đào và xuân đào tươi từ California. Theo ước tính của các chuyên gia, giá trị thị trường hàng năm đối với hai loại trái cây này từ California tại Việt Nam vào khoảng 2,5 triệu USD.

USDA cũng cho biết, Mỹ hiện là nhà cung cấp nông sản lớn thứ hai cho Việt Nam, với thị phần 13,4%, chỉ thấp hơn Trung Quốc (13,5%). Trong đó, nhóm trái cây tươi tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng tích cực, cho thấy dư địa mở rộng thị trường của nông sản Mỹ tại Việt Nam vẫn còn đáng kể.