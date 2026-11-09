Theo Bloomberg, Tổng thống Donald Trump vừa lên tiếng ủng hộ nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Nvidia Jensen Huang, khẳng định ông vẫn là lựa chọn phù hợp để tiếp tục lèo lái tập đoàn công nghệ giá trị hàng đầu thế giới.

Phát biểu trước báo giới hôm Chủ nhật (8/11), ông Trump nhận xét ông Huang là "một người tử tế".

Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với việc Jensen Huang tiếp tục giữ vị trí CEO tại Nvidia (Ảnh: Bloomberg).

Khi các phóng viên đặt câu hỏi liệu ông Huang có nên tiếp tục giữ ghế giám đốc điều hành (CEO) của Nvidia sau những ồn ào đời tư hay không, ông Trump đưa ra câu trả lời dứt khoát: "Tôi nghĩ là có. Ồ, chắc chắn rồi". Nhà lãnh đạo Mỹ cũng cho biết thêm bản thân chưa nghe thấy vị lãnh đạo Nvidia làm điều gì sai trái trong công việc điều hành, đồng thời bày tỏ sự cởi mở trong việc đưa ông Huang đồng hành trong các chuyến công du châu Á sắp tới.

Động thái ủng hộ công khai từ ông Trump diễn ra vào thời điểm chiếc ghế nóng của Nvidia nhận được sự quan tâm rất lớn từ cộng đồng đầu tư. Trước đó, một cuộc khủng hoảng truyền thông đã nổ ra khi ông Jensen Huang bất ngờ gửi thư nội bộ tới toàn thể nhân viên, công khai thừa nhận hành vi không chung thủy trong hôn nhân và gửi lời xin lỗi sâu sắc tới người thân, đội ngũ nhân sự cùng các cổ đông.

Theo CNBC, bức thư của người đứng đầu Nvidia đã lập tức lan truyền trong nội bộ doanh nghiệp và giới công nghệ. Trong email gửi đi hôm 8/11 với tiêu đề "Thông điệp gửi toàn thể công ty", vị CEO 63 tuổi bày tỏ sự ân hận sâu sắc: "Tôi nợ gia đình và tất cả các bạn một lời xin lỗi. Tôi đã không chung thủy với vợ. Những hành động của tôi đã làm tổn thương bà ấy và các con. Không có bất kỳ lý do nào có thể biện minh cho những gì tôi đã làm".

Vị lãnh đạo kỳ cựu thừa nhận bản thân đã khiến gia đình thất vọng và làm tổn hại cuộc sống hôn nhân cùng nhau xây dựng suốt nhiều năm. Ông thẳng thắn nhận toàn bộ trách nhiệm cá nhân về mình, đồng thời chấp nhận mọi lời chỉ trích từ dư luận. Bên cạnh việc mong mỏi gia đình hàn gắn theo thời gian, ông Huang cũng xin cộng đồng giữ sự riêng tư cho vợ và con cái, nhấn mạnh họ hoàn toàn không liên quan đến những lựa chọn sai lầm của ông.

Không chỉ hướng về gia đình, ông Huang còn trực tiếp xin lỗi đội ngũ nhân viên Nvidia, Hội đồng quản trị và giới đầu tư trên toàn cầu. Ông chia sẻ việc chèo lái Nvidia là đặc ân lớn nhất trong sự nghiệp, nhưng thừa nhận bản thân đã làm tổn thương niềm tin mà mọi người trao gửi. Vị CEO cam kết sẽ nỗ lực làm việc để từng bước giành lại sự tin tưởng từ các đối tác và cổ đông.

Thông tin về đời tư của vị thuyền trưởng lập tức tác động tới tâm lý giới đầu tư, khiến cổ phiếu Nvidia giảm 3,7% trong phiên giao dịch ngoài giờ tại Mỹ. Dù vậy, áp lực điều chỉnh không lan rộng sang thị trường quốc tế khi chỉ số Hang Seng (Hong Kong) mở cửa phiên sáng thứ hai (9/11) vẫn tăng 0,59% lên 23.625 điểm, nhờ lực kéo từ nhóm cổ phiếu công nghệ với chỉ số Hang Seng Tech tăng 1,02% lên 4.119 điểm.

CEO Nvidia Jensen Huang công khai nhận lỗi trước nhân viên và cổ đông, khẳng định cam kết bảo vệ tập đoàn (Ảnh: Bloomberg).

Ngay sau các thông tin xoay quanh đời tư của CEO, Hội đồng quản trị Nvidia đã nhanh chóng hành động để bảo vệ quyền lợi doanh nghiệp. Theo Nvidia, Hội đồng quản trị công ty đang khởi động một cuộc điều tra độc lập, do một ủy ban gồm các thành viên độc lập giám sát và có sự tham vấn từ đơn vị pháp lý bên ngoài. Mục tiêu của cuộc rà soát là kiểm tra toàn diện nhằm bảo đảm các bí mật công nghệ và an toàn thông tin của tập đoàn không bị ảnh hưởng.

Hội đồng quản trị Nvidia khẳng định hiện chưa có bất kỳ cơ sở nào cho thấy các dữ liệu quan trọng hay bí mật kinh doanh của tập đoàn bị xâm phạm. Cơ quan quản trị cao nhất của công ty nhấn mạnh an toàn thông tin và lợi ích kinh tế luôn là ưu tiên sống còn, gắn liền với quyền lợi của các cổ đông. Ông Jensen Huang cũng hoàn toàn ủng hộ tiến trình rà soát này và cam kết phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra.

Chia sẻ với CNBC, đại diện Nvidia khẳng định hoạt động kinh doanh của gã khổng lồ bán dẫn sẽ không chịu tác động tiêu cực: "Những thông tin hôm nay sẽ không làm chậm bước tiến của Nvidia. Jensen cam kết tiếp tục điều hành Nvidia trên cương vị CEO mà không bị gián đoạn". Hội đồng quản trị cũng khẳng định giữ trọn niềm tin vào năng lực dẫn dắt của ông Huang cùng ban điều hành hiện tại.