T&T Group và hành trình trách nhiệm xã hội

Không để ai bị bỏ lại phía sau

Nhiều năm qua, T&T Group luôn tích cực hưởng ứng cuộc vận động ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành trên khắp cả nước.

Theo Lãnh đạo T&T Group, Tập đoàn luôn coi đây là trách nhiệm của doanh nghiệp với xã hội, mong muốn chia sẻ khó khăn, góp phần hỗ trợ, giúp đỡ các hộ thoát nghèo và tạo điều kiện để người nghèo có việc làm, ổn định cuộc sống.

Năm 2020, T&T Group và các doanh nghiệp trong hệ sinh thái cũng đã ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" Trung ương 30 tỷ đồng. Cùng thời điểm này, doanh nghiệp này cũng đã ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" của thành phố Hà Nội 3 tỷ đồng. Mới đây nhất, ngày 11/10, T&T Group tiếp tục trao tặng 1 tỷ đồng cho Quỹ "Vì người nghèo" do Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội phát động.

Đại diện lãnh đạo Tập đoàn T&T Group (giữa) trao tặng 10 tỷ đồng ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" trung ương (Ảnh: T&T Group).

Không chỉ ủng hộ người nghèo ở địa bàn Thủ đô, T&T Group cũng có nhiều hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa ở nhiều tỉnh thành trên cả nước. Năm 2019, tập đoàn dành tới 60 tỷ đồng để chung tay cùng tỉnh Hà Giang xây dựng 1.000 căn nhà tình nghĩa cho người nghèo, người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh. Tháng 3/2022, gia đình doanh nhân Đỗ Quang Hiển (người sáng lập T&T Group) cùng các doanh nghiệp trong hệ sinh thái của T&T Group tiếp tục ủng hộ 20 tỷ đồng xóa nhà tạm cho các hộ nghèo tại tỉnh Điện Biên. Tập đoàn của bầu Hiển cũng chung tay lo Tết cho người nghèo với số tiền ủng hộ lên tới hàng chục tỷ đồng ở các địa phương khác như: Lào Cai, Hà Nam, Hòa Bình, Nghệ An, Quảng Trị, Đà Nẵng, An Giang, Đồng Tháp, Long An, Sóc Trăng, Trà Vinh…

Trong 2 năm đất nước bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19, T&T Group cũng đã có những đóng góp, ủng hộ kịp thời , như trao tặng Bộ Y tế toàn bộ bơm kim tiêm cho chiến dịch tiêm vaccine Covid-19, ủng hộ 120 tỷ đồng cho Quỹ Vaccine phòng Covid-19, trao tặng 2 triệu bộ kit xét nghiệm nhanh trị giá 200 tỷ đồng cho TPHCM, trao tặng 1 triệu bộ kit xét nghiệm PCR trị giá 6 triệu Euro cho TP Hà Nội.

Ngoài ra, hàng trăm nghìn bộ kit xét nghiệm nhanh cùng nhiều trang thiết bị, vật tư y tế trị giá hàng trăm tỷ đồng cũng được T&T Group tiếp sức kịp thời, giúp các địa phương và nhiều bệnh viện tuyến đầu trên khắp cả nước nhanh chóng đẩy lùi và chiến thắng dịch bệnh. Theo T&T Group, tổng số tiền mà Tập đoàn này cùng với Ngân hàng SHB và các doanh nghiệp trong hệ sinh thái đã ủng hộ cho công tác phòng chống dịch Covid-19 lên tới hơn 1.500 tỷ đồng.

"Trái ngọt" bởi những việc từ "tâm"

Với những thành tích đạt được trong công tác phòng, chống dịch, tháng 3/2022, tại Hội nghị biểu dương kết quả phong trào thi đua năm 2021, sơ kết phong trào thi đua đặc biệt "Toàn dân đoàn kết, chung sức thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19" do UBND TP Hà Nội tổ chức, T&T Group là một trong những doanh nghiệp được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba.

Ông Đỗ Vinh Quang, Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn T&T Group (thứ tư từ trái sang) được vinh danh bởi những đóng góp tích cực trong hoạt động an sinh xã hội của Thủ đô (Ảnh: T&T Group).

Mới đây, cá nhân ông Đỗ Vinh Quang - Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn T&T Group cũng được UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội vinh danh bởi những đóng góp tích cực trong công tác giảm nghèo và an sinh xã hội của Thủ đô. Mặc dù còn trẻ tuổi, tham gia lãnh đạo và điều hành T&T Group nhưng ông Đỗ Vinh Quang chỉ biết luôn thấm nhuần triết lý "phát triển doanh nghiệp gắn liền với trách nhiệm xã hội" mà tập đoàn này đề ra; đồng thời, phát huy trách nhiệm xã hội của cá nhân và doanh nghiệp, tiếp nối và nêu cao tinh thần của người lãnh đạo tiền nhiệm.

Ông Đỗ Quang Hiển - người sáng lập Tập đoàn T&T Group, cũng là một trong số ít các doanh nhân của khối kinh tế tư nhân được trao tặng Huân chương Lao động Hạng Nhất, Nhì, Ba về những thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Ngoài ra, Tập đoàn T&T Group 2 lần được Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất.

Tập đoàn T&T Group hai lần được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất (Ảnh: T&T Group).

Hiện nay, sau gần 30 năm hình thành và phát triển, T&T Group đã trở thành một trong những tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành lớn hàng đầu Việt Nam, với 200 đơn vị thành viên, trên 80.000 cán bộ nhân viên trên toàn quốc và có các chi nhánh, công ty thành viên tại Mỹ, Nga, Đức, Úc… Doanh nghiệp này hiện hoạt động trên 7 lĩnh vực kinh doanh trọng yếu của nền kinh tế.

Trong lĩnh vực năng lượng, T&T Group này chú trọng đầu tư phát triển các nguồn năng lượng cac-bon thấp, năng lượng tái tạo để giảm thiểu các phát thải gây ô nhiễm tới môi trường, bao gồm điện gió (trên bờ và ngoài khơi), điện mặt trời, điện sinh khối, điện khí hóa lỏng (LNG)...

Tập đoàn này đã hoàn thành đầu tư xây dựng, đã vận hành và đang chuẩn bị đưa vào vận hành thương mại tổng gần 1.000 MW các nguồn điện xanh (gồm 5 nhà máy điện mặt trời đặt tại các tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận, các dự án điện gió trên bờ tại 4 tỉnh thành trên cả nước, gồm: Bình Thuận, Ninh Thuận, Sóc Trăng và Gia Lai).

Ngoài ra, dự án Trung tâm điện khí LNG Hải Lăng tại tỉnh Quảng Trị có công suất giai đoạn 1 là 1.500MW cũng được T&T Group khởi công hợp phần kỹ thuật vào tháng 1/2022. Bên cạnh đó, doanh nghiệp lớn đa ngành cũng đang hợp tác với Tập đoàn Orsted (Đan Mạch) để phát triển nhiều dự án điện gió trên bờ và ngoài khơi nhằm khai thác hiệu quả về tiềm năng và thế mạnh của nguồn điện này dựa trên chi phí và định hướng trong yêu cầu về cân đối cung - cầu điện nội vùng giai đoạn tới.

Trong lĩnh vực logistics, T&T Group đã hợp tác cùng Tập đoàn YCH (Singapore) để đầu tư dự án Trung tâm logistic ICD Vĩnh Phúc - "siêu cảng" đầu tiên của mạng lưới logistics thông minh tại khu vực ASEAN với tổng vốn đầu tư gần 200 triệu USD, quy mô 83 ha, công suất thiết kế hàng hóa thông qua khoảng 530.000 TEU. Hiện T&T Group và đối tác YCH đang tiếp tục khảo sát đầu tư dự án logistics, kho cảng lớn khác ở một số địa phương khác.