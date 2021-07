T&T Group hỗ trợ trên 180.000 bộ kit xét nghiệm nhanh Covid-19 giúp các địa phương phòng, chống dịch

Dân trí Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Tập đoàn T&T Group của doanh nhân Đỗ Quang Hiển đã quyết định trao tặng trên 180.000 bộ kit xét nghiệm nhanh Covid-19 cho 16 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Ngày 9/7, đại diện T&T Group đã trực tiếp trao tặng hàng chục ngàn bộ kit xét nghiệm trong chương trình này cho 3 tỉnh Hà Nam, Lào Cai và Nghệ An. Với các địa phương khác, các bộ kit xét nghiệm đã và đang nhanh chóng được T&T Group vận chuyển tới để kịp thời "tiếp sức" cho các lực lượng chức năng tăng cường hiệu quả công tác rà soát, truy vết, xét nghiệm nhanh Covid-19.

Ông Trần Viết Huệ, Phó Giám đốc Sở Y tế, đại diện Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tiếp nhận 10.000 bộ kit xét nghiệm nhanh Covid-19 do Tập đoàn T&T Group trao tặng.

Những ngày vừa qua, Việt Nam liên tiếp ghi nhận nhiều ca bệnh Covid-19 mới. Chỉ riêng ngày 8/7, cả nước có trên 1.300 bệnh nhân mới tại nhiều tỉnh, thành, nâng số ca bệnh trong đợt dịch bùng phát từ 27/4 đến nay lên tới hơn 21.300 bệnh nhân. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, các địa phương đã và đang tập trung tổng lực truy vết các F1, F2 liên quan, đồng thời kích hoạt nhiều phương án phòng, chống dịch kịp thời. Với số lượng F1, F2 tăng nhanh chóng, nhu cầu về kit xét nghiệm nhanh Covid-19 ở các "điểm nóng" cũng rất cấp thiết.

Trước tình hình này, Tập đoàn T&T Group đã quyết định hỗ trợ hơn 180.000 bộ kit xét nghiệm nhanh Covid-19 cho 16 tỉnh, thành phố trên cả nước nhằm giúp các địa phương tầm soát, xét nghiệm chủ động để sàng lọc nhanh các bệnh nhân mắc Covid-19.

Ngày 9/7, đại diện Tập đoàn T&T Group đã trao tặng hàng chục nghìn bộ kit xét nghiệm Standard Q Covid-19 Ag cho các tỉnh như: Hà Nam (10.000 bộ), Nghệ An (10.000 bộ) và Lào Cai (20.000 bộ), "tiếp sức" cho chính quyền và nhân dân các địa phương vượt qua khó khăn trong cuộc chiến chống dịch Covid-19.

Đại diện Tập đoàn T&T Group trao tặng 10.000 bộ kit xét nghiệm nhanh Covid-19 hỗ trợ tỉnh Nghệ An phòng, chống dịch.

Tiếp nhận lô hàng 10.000 bộ kit xét nghiệm của Tập đoàn T&T Group trao tặng, ông Trần Viết Huệ, Phó Giám đốc Sở Y tế, đại diện Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Hà Nam bày tỏ sự trân trọng tấm lòng của nhà tài trợ, đồng thời khẳng định việc T&T Group hỗ trợ số kit xét nghiệm nhanh này rất có ý nghĩa và kịp thời cho tỉnh Hà Nam, trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến phức tạp và khó lường. Ông Trần Viết Huệ cam kết ngành y tế tỉnh Hà Nam sẽ sử dụng nguồn lực này một cách hiệu quả, đúng mục đích để góp phần giữ vững thành quả kiểm soát tình hình dịch bệnh trong thời gian qua của địa phương.

Ngoài 3 tỉnh Hà Nam, Nghệ An, Lào Cai, trong chương trình hỗ trợ kit xét nghiệm nhanh Covid-19 lần này, các địa phương khác cũng sẽ tiếp nhận hỗ trợ của T&T Group như: Bắc Ninh (10.000 bộ), Hà Tĩnh (10.000 bộ), Ninh Thuận (10.500 bộ), Gia Lai (10.800 bộ), Vĩnh Long (10.000 bộ), Cà Mau (10.000 bộ), Long An (10.000 bộ), Sóc Trăng (11.000 bộ), Khánh Hòa (20.000 bộ),…

Bộ kit xét nghiệm do T&T Group hỗ trợ là sản phẩm của Công ty SD Biosensor (Hàn Quốc). Đây là test xét nghiệm miễn dịch sắc ký nhanh để phát hiện định tính các kháng nguyên đặc hiệu đối với SARS-CoV-2 hiện diện trong mũi họng của người, nhằm hỗ trợ chẩn đoán sớm nhiễm SARS-CoV-2 ở bệnh nhân có các triệu chứng lâm sàng. Độ nhạy và độ đặc hiệu của xét nghiệm Standard Q Covid-19 Ag được so sánh với phương pháp RT-PCR lên đến 95%, cho kết quả xét nghiệm nhanh sau 15 phút lấy mẫu và thực hiện xét nghiệm. Hiện tại, bộ kit xét nghiệm đã được cung cấp cho nhiều quốc gia như Đức, Ý, Ấn Độ…, được WHO khuyến nghị sử dụng và đã được Bộ Y tế cấp phép sử dụng tại Việt Nam.

Đại diện Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Lào Cai tiếp nhận 20.000 bộ kit xét nghiệm nhanh Covid-19 do Tập đoàn T&T Group trao tặng.

Trước đó, Tập đoàn T&T Group của doanh nhân Đỗ Quang Hiển cũng đã hỗ trợ cho tỉnh Đồng Tháp 10.000 bộ kit xét nghiệm Standard Q Covid-19 Ag. Toàn bộ kit xét nghiệm này đã được vận chuyển ngay trong tháng 6/2021 nhằm hỗ trợ kịp thời địa phương trong công tác phòng, chống dịch. Ngoài ra, T&T Group cũng ủng hộ tỉnh An Giang 4,4 tỷ đồng mua 20.000 bộ kit xét nghiệm Covid-19. Không những thế, T&T Group còn mua gần 1 triệu bộ kit xét nghiệm nhanh kháng thể Standard Q Covid-19 Ag để test miễn phí cho các CBNV, đối tác và khách hàng.

Kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát vào đầu năm 2020, T&T Group luôn là một trong những đơn vị đi đầu, đồng hành cùng Chính phủ, Bộ Y tế và toàn thể cộng đồng trong cuộc chiến phòng, chống dịch Covid-19.

Trong đợt dịch bùng phát cao điểm lần này, cái tên T&T Group đã xuất hiện trên mọi mặt trận chống dịch từ Trung ương đến hầu hết các địa phương trên cả nước. Từ việc T&T Group trao tặng Bắc Ninh, Bắc Giang 6 tỷ đồng và 1.000 tấn gạo giúp chính quyền và người dân 2 tỉnh này khắc phục khó khăn do dịch Covid-19, đến việc ủng hộ Quỹ vắc xin phòng Covid-19 của Chính phủ 120 tỷ đồng, ủng hộ Chương trình tiêm vắc xin phòng Covid-19 của TP Hà Nội số tiền 30 tỷ đồng…

Mới đây nhất, T&T Group đã trao tặng Bộ Y tế toàn bộ số bơm kim tiêm phục vụ việc tiêm 150 triệu liều vắc xin phòng Covid-19 - chiến dịch tiêm chủng lớn nhất lịch sử, "tiếp sức" cho các bệnh viện tuyến đầu trong cuộc chiến đấu chống dịch Covid-19.

Đến nay, tổng số tiền mà T&T Group và các doanh nghiệp trong hệ sinh thái của mình đã ủng hộ, đóng góp cho công tác phòng chống dịch Covid-19 lên tới hơn 500 tỷ đồng.

Với phương châm "gắn xã hội trong kinh doanh", cùng tinh thần trách nhiệm và vai trò của một tập đoàn kinh tế tư nhân lớn, T&T Group sẽ tiếp tục đồng hành cùng Chính phủ, Bộ Y tế và các địa phương trên khắp cả nước trong cuộc chiến đấu chống dịch còn nhiều cam go, thử thách này.

Trường Thịnh