Trung Quốc yêu cầu mới về nhập khẩu 2.589 nông sản, doanh nghiệp Việt chú ý

Ngày 11/2, Văn phòng SPS Việt Nam có văn bản gửi Bộ Nông Nghiệp và Môi trường, Bộ Công Thương, Bộ Y tế cho biết đơn vị này vừa nhận được thông báo về việc Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) ban hành thông báo “Yêu cầu về quản lý khai báo đối với doanh nghiệp nước ngoài xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp vào Trung Quốc”.

Theo thông báo mới, 2.589 sản phẩm nông nghiệp thuộc 20 nhóm sản phẩm nhập khẩu vào Trung Quốc sẽ phải có thư xác nhận của cơ quan thẩm quyền và đăng ký doanh nghiệp.

Các nhóm sản phẩm chủ yếu gồm thủy sản, trái cây tươi, rau tươi, gia vị, dược liệu, cà phê, các loại hạt, cây giống, ngũ cốc, lá thuốc lá, thức ăn chăn nuôi, sản phẩm có nguồn gốc động vật…

Theo Văn phòng SPS Việt Nam, danh sách này được xác định trên cơ sở kết quả đánh giá rủi ro kiểm dịch đối với nông sản nhập khẩu và phù hợp với thông lệ quốc tế. Đồng thời, các phương thức tra cứu công khai được quy định rõ nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc tra cứu thông tin và thực hiện khai báo.

Nông dân thu hoạch sầu riêng (Ảnh: Dương Phong).

Yêu cầu mới siết chặt hơn về hồ sơ. Khi làm thủ tục nhập khẩu, doanh nghiệp phải kê khai chính xác mã số đăng ký tại Trung Quốc của nhà sản xuất nước ngoài trên tờ khai hải quan.

Nếu một lô hàng có nhiều mặt hàng khác nhau, mã số phải được khai riêng cho từng sản phẩm và từng doanh nghiệp liên quan. Quy định này có hiệu lực từ ngày 15/12/2025.

Theo thống kê của Cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu rau quả cả năm đạt hơn 8,56 tỷ USD, tăng gần 20% so với năm 2024. Riêng thị trường Trung Quốc mang về khoảng 5,5 tỷ USD, chiếm hơn 64% tổng giá trị xuất khẩu.

Hiện, Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu rau quả lớn nhất của Việt Nam, nhờ ký kết thêm các Nghị định thư đối với sầu riêng đông lạnh và dừa tươi, đồng thời đẩy mạnh chuyển từ xuất khẩu tiểu ngạch sang chính ngạch, giúp giá trị đơn hàng ổn định hơn.

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) đánh giá cơ cấu thị trường xuất khẩu rau quả của Việt Nam trong năm 2025 cho thấy Việt Nam đang giảm dần sự phụ thuộc vào việc xuất khẩu sang Trung Quốc và bắt đầu khẳng định thương hiệu tại các quốc gia có tiêu chuẩn kỹ thuật cao. Đặc biệt, phân khúc rau quả chế biến đã tăng lên chiếm hơn 30% cơ cấu sản phẩm xuất khẩu, giúp nâng cao giá trị xuất khẩu.