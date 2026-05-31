Trung Quốc siết quy định nhập khẩu, rau quả Việt vẫn thu về gần 3 tỷ USD

Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), thị trường rau quả Trung Quốc từ đầu năm nay ghi nhận nhiều thay đổi đáng chú ý dưới tác động của chính sách tăng cường tự chủ nguồn cung và siết chặt các yêu cầu kỹ thuật đối với hàng nhập khẩu.

Dẫn Báo cáo Triển vọng Nông nghiệp Trung Quốc giai đoạn 2026-2035, cơ quan quản lý cho biết thị trường này tiếp tục mở rộng sản xuất rau quả công nghệ cao, đặc biệt với các loại trái cây ôn đới và cận nhiệt đới như việt quất, nho, anh đào.

Tuy nhiên, nhu cầu đối với các loại trái cây nhiệt đới như sầu riêng, dừa tươi, mít vẫn duy trì ở mức cao, giúp nhập khẩu rau quả của Trung Quốc trong 4 tháng đầu năm đạt 8,04 tỷ USD, tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước.

Trong cơ cấu nhập khẩu, sầu riêng tiếp tục là mặt hàng chủ lực với 356.270 tấn, trị giá 1,7 tỷ USD, tăng hơn 200% so với cùng kỳ. Thái Lan vẫn là nhà cung cấp lớn nhất, trong khi Việt Nam đứng thứ 2 với gần 62.900 tấn.

Đặc biệt, Trung Quốc tăng mạnh nhập khẩu rau quả từ Thái Lan, Việt Nam, Malaysia và Nga. Thị phần của Việt Nam trong tổng kim ngạch nhập khẩu rau quả của Trung Quốc tăng từ 11,71% lên 14,54% trong 4 tháng đầu năm.

Cục Xuất nhập khẩu cho biết bên cạnh cơ hội mở rộng thị trường, Trung Quốc cũng đang siết chặt quản lý nhập khẩu. Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) đã chính thức áp dụng lệnh siết chặt hồ sơ pháp lý đối với 2.589 sản phẩm thuộc 20 nhóm ngành nông nghiệp (bao gồm toàn bộ trái cây, rau tươi, gia vị như ớt, tiêu, quế...).

Nông dân thu hoạch sầu riêng ở Đắk Lắk (Ảnh: Dương Phong).

Theo đó, hàng hóa muốn thông quan bắt buộc phải có thư xác nhận và mã số đăng ký doanh nghiệp nước ngoài khớp chính xác trên tờ khai hải quan; GACC chuyển dịch mạnh từ kiểm tra số lượng sang đánh giá rủi ro kiểm dịch nghiêm ngặt ngay tại cửa khẩu.

Cơ quan quản lý đánh giá Trung Quốc vẫn sẽ là thị trường xuất khẩu rau quả lớn và giàu tiềm năng đối với Việt Nam trong thời gian tới. Tuy nhiên, khả năng tận dụng cơ hội sẽ phụ thuộc vào việc đáp ứng các tiêu chuẩn về chất lượng, truy xuất nguồn gốc, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và tính minh bạch trong đóng gói, bảo quản.

Về tình hình xuất khẩu rau quả, dẫn số liệu của Cục Hải quan, Cục Xuất nhập khẩu cho biết kim ngạch xuất khẩu rau quả tháng 5 của Việt Nam đạt 614,8 triệu USD, giảm 0,3% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 5 tháng, xuất khẩu rau quả đạt khoảng 2,98 tỷ USD, tăng 29,4% so với cùng kỳ năm 2025.

Mặt khác, cơ quan này đánh giá cơ cấu xuất khẩu tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng sản phẩm chế biến. Trong 4 tháng đầu năm, nhóm hàng chế biến chiếm 35,82% tổng kim ngạch xuất khẩu rau quả, tăng mạnh so với mức 29,33% cùng kỳ năm trước, góp phần nâng cao giá trị gia tăng và giảm phụ thuộc vào tính mùa vụ.

Các mặt hàng xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc theo Nghị định thư tiếp tục ghi nhận tăng trưởng tích cực. Trong đó, sầu riêng tươi và đông lạnh dẫn đầu với kim ngạch 293,13 triệu USD trong 4 tháng đầu năm, tăng 59,7% so với cùng kỳ, nhờ lợi thế nghịch vụ, việc mở rộng mã số vùng trồng và xuất khẩu sầu riêng đông lạnh.

Bên cạnh đó, xuất khẩu hạt dẻ cười tăng đột biến 204,6%, đạt 224,63 triệu USD. Xuất khẩu dừa và các sản phẩm từ dừa đạt 198,38 triệu USD, tăng 14,9% so với cùng kỳ năm trước.

Một số loại trái cây như thanh long, mít và chanh leo cũng duy trì tăng trưởng nhờ nhu cầu ổn định từ Trung Quốc, Mỹ và Hàn Quốc. Trong khi đó, bưởi và chanh được đánh giá còn nhiều dư địa khi Việt Nam đã ký Nghị định thư xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc và xuất khẩu lô bưởi đầu tiên sang Australia, tạo nền tảng mở rộng thị trường trong thời gian tới.