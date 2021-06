Trò chơi cá cược bóng đá qua mạng dụ dỗ, bủa vây người dùng

Dân trí Khi vòng loại World Cup 2022 và vòng chung kết Euro 2020 đang diễn ra nóng bỏng, trên mạng, nhiều trang web cá cược bóng đá lại đua nhau chào mời, bủa vây người dùng.

Bảo hiểm cá cược bóng đá

Chỉ cần gõ từ khóa "cá cược" trên mạng xã hội là hàng loạt các hội nhóm cá cược, cá độ bóng đá, trò chơi đổi thưởng, xổ số tài xỉu mọc ra như nấm, bủa vây người dùng. Hầu hết hội nhóm này đều mở công khai nên ai cũng có thể truy cập. Nhưng đây mới chỉ là bước ban đầu, nếu muốn tham gia, người chơi sẽ phải chuyển sang nhóm trên Zalo theo yêu cầu.

Trong đó, các trang web cá cược đều có những cái tên tương tự nhau như 78win, Bet88, Fb88, W88, Ibet888, 388Bet.tv. Theo quảng cáo, người chơi chỉ cần truy cập vào đường dẫn, đăng nhập, nạp tiền vào tài khoản và dự đoán tỉ số.

Nhằm hút khách, nhiều web còn đưa ra lời mời chào hấp dẫn như thua vẫn nhận tiền, bảo hiểm cược thua, nạp và rút tiền nhanh chóng. Hay một số trang còn cam kết sẽ tặng ngay 66.000 đồng, 79.000 đồng, thậm chí là 4 triệu đồng vào tài khoản cho người mới tham gia, nạp 10 triệu đồng nhận ngay 10 triệu đồng, ưu đãi 10% cho các lần nạp thẻ 3,6,9 và hứa trả hoa hồng đầy đủ cho người giới thiệu.

Những lời quảng cáo đầy "mật ngọt".

Dân trí đã thâm nhập vào một hội nhóm chuyên cá cược bóng đá trên mạng. Nhìn chung, nhóm này hoạt động rất tinh vi khi các thông tin trong nhóm chỉ là các tin bài giới thiệu về sàn, web cá cược. Còn nếu muốn tham gia, người chơi sẽ phải kết bạn trên Zalo với một số điện thoại cho sẵn để được hướng dẫn.

Theo quảng cáo, web cá cược này sẽ có một phần thưởng giá trị dành cho người may mắn lên tới 23 tỷ đồng. Đặc biệt, người chơi có thể yên tâm "thi đấu" khi không bao giờ sợ lỗ vì đã có bảo hiểm cược thua bóng đá.

Bảo hiểm cược thua bóng đá do một Web cá độ giới thiệu.

Ví dụ như trong ngày, người chơi thua 5 trận cược liên tiếp, mỗi trận 100.000 đồng thì có thể liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận khuyến mại. Khuyến mại ở đây chính là bảo hiểm cược thua với giá 38.000 đồng.

Tiết lộ từ nhân viên tư vấn, web cá cược này có nguồn gốc từ Philippines và đã được vận hành hơn 10 năm nên khách có thể yên tâm. Khi khách thắc mắc về cách thức thanh toán, người này cho biết, toàn bộ số tài khoản nhận tiền của web đều đến từ ngân hàng Việt Nam.

Thậm chí, nhân viên tư vấn này còn "phím" cho người chơi về cách thức dự đoán, đánh cược trong trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia tại vòng loại World Cup 2022.

Xử lý nghiêm các vi phạm

Mới đây, Bộ Công an đã có công điện chỉ đạo gửi Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; Cục Cảnh sát hình sự; Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến cờ bạc, cá độ bóng đá.

Bộ Công an nhận định, trong thời gian tới diễn ra các giải bóng đá lớn, nhất là giải vô địch bóng đá châu Âu (Euro 2020), giải vô địch bóng đá Nam Mỹ (Copa America 2021) và vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á có đội tuyển quốc gia Việt Nam tham gia, dự báo tình hình tội phạm liên quan đến cờ bạc, cá độ bóng đá sẽ gia tăng, nhất là hoạt động trên không gian mạng, kéo theo sự gia tăng của nhiều loại tội phạm khác.

Bộ Công an yêu cầu Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp, đề nghị các ngành chức năng tăng cường biện pháp quản lý chặt chẽ việc mở tài khoản, kiểm soát các hoạt động trung gian thanh toán, thanh toán trực tiếp, trực tuyến, ngăn chặn tội phạm rửa tiền, chuyển tiền, ngoại tệ trái phép ra nước ngoài liên quan đến hoạt động cờ bạc, cá độ bóng đá.

Đồng thời, phối hợp, đề nghị các ngành chức năng ngành thông tin và truyền thông, ngân hàng, văn hóa, thể thao và du lịch, các nhà mạng tăng cường biện pháp quản lý chặt chẽ việc mở tài khoản, kiểm soát các hoạt động trung gian thanh toán, thanh toán trực tiếp, trực tuyến; ngăn chặn tội phạm rửa tiền, chuyển tiền, ngoại tệ trái phép ra nước ngoài liên quan đến hoạt động cờ bạc, cá độ bóng đá, ngăn chặn các trang web cá cược bất hợp pháp xâm nhập vào Việt Nam; xử lý các tổ chức, cá nhân quảng cáo, mời chào, hướng dẫn các hình thức đánh bạc trên không gian mạng.

Hoàng Dung