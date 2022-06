Triển lãm quốc tế Vietnam ICTComm/Telefilm Vietnam 2022 - nơi hội tụ các thương hiệu

2 năm đại dịch, mọi hoạt động giao lưu thương mại đều bị ảnh hưởng, các cuộc tiếp xúc cơ bản đều thông qua trực tuyến chưa thỏa mãn được sự quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp. Chính vì vậy, ngay sau khi mở cửa hoạt động kinh tế, Triển lãm Vietnam ICTComm/Telefilm Vietnam 2022 đã được nhận được sự quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp CNTT, viễn thông và truyền thông trong nước, quốc tế đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ như: Mỹ, Đức, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Trung Quốc, Singapore, Indonesia, Malaysia, Phi-líp-pin, Hong Kong, Đài Loan...

Triển lãm Vietnam ICTComm/Telefilm Vietnam 2022 được sự ủng hộ và bảo trợ của Bộ Thông tin Truyền thông, Bộ Công Thương, do Công ty CP ADPEX phối hợp với Hiệp hội Internet Việt Nam, Hội Tin học Việt Nam và Hội Truyền thông Số Việt Nam cùng các đối tác quốc tế sẽ trở lại trong 3 ngày, từ ngày 9-11/6, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC) 799 Nguyễn Văn Linh, quận 7, TPHCM.

Khách tham quan khu gian hàng tại ICT Comm 2019.

Năm nay, ICTComm có sự tham gia trực tiếp của Bộ Thông tin và Truyền thông với khu trưng bày quảng bá các nền tảng, giải pháp đã và đang góp phần ngăn chặn đại dịch Covid-19, đây là sự đồng hành và động viên của Bộ đối với các doanh nghiệp ngành viễn thông, CNTT và truyền thông trong giai đoạn phục hồi sau đại dịch.

Các đơn vị tài trợ là EPSON Việt Nam, Sophos, Dass, Crestron với các khu gian hàng được thiết kế đặc biệt để giới thiệu các sản phẩm và công nghệ mới nhất. Nhiều đơn vị đã hưởng ứng tham dự trên 5 năm liên tục như: Konica Minolta Business Solutions Việt Nam, Công nghệ Du Hưng, C-FIBER Việt Nam, Công ty Phần mềm Viễn thông Miền Nam…

Bằng kinh nghiệm và sự hiểu biết sâu sắc về thị trường trong nước, các đơn vị sẽ đem đến những sản phẩm và dịch vụ cao cấp, có tính ứng dụng cao phù hợp với điều kiện và nhu cầu thực tế bao gồm phần mềm; ứng dụng trên thiết bị di động; giải pháp công nghệ; thiết bị ổ cứng; công nghệ không dây; dịch vụ Internet; quản lý dịch vụ; sản phẩm và dịch vụ điện tử; dịch vụ và thiết bị phát thanh - truyền hình và cơ sở hạ tầng mạng.

Trong số các cụm gian hàng quốc tế phải kể đến Taiwan Excellence do Taitra tổ chức trong đó các doanh nghiệp Đài loan mang đến giới thiệu các sản phẩm và dịch vụ phần mềm, phần cứng, sản phẩm và giải pháp sáng tạo, tiết kiệm năng lượng. Hiệp hội Công nghiệp Phần mềm Hong Kong (HKSIA) với những sản phẩm và dịch vụ cập nhật xu hướng mới nhất hiện nay như giải pháp Trí tuệ nhân tạo, giải pháp POS (điểm bán hàng), giải pháp Tài chính/Ngân hàng, giải pháp Thương mại điện tử, các dịch vụ điện toán đám mây và an ninh mạng; nền tảng giáo dục trực tuyến; Công nghệ AR/VR.

Đơn vị tham dự triển lãm ICT Comm 2019.

Cùng song hành với ICT Comm Vietnam hàng năm là Triển lãm Phim Quốc tế và Truyền hình - TELEFILM VIETNAM tập trung vào giới thiệu phim, nội dung và chương trình truyền hình. Năm nay Telefilm Vietnam sẽ tiếp tục tập trung vào các lĩnh vực chính như phát triển chuyên kênh đặc sắc, đa dạng, sản xuất và hậu kỳ phim ảnh. Đây là nơi để các đài phát thanh và truyền hình, đơn vị truyền thông, giải trí, phân phối nội dung và chương trình, nhà sản xuất và đơn vị tiền kỳ, hậu kỳ, nhà cung cấp dịch vụ liên quan có thể mua bán, trao đổi kịch bản, bản quyền phim, nội dung và chương trình phát thanh truyền hình.

Các đơn vị có cơ hội hợp tác tổ chức sản xuất với đơn vị quốc tế và xuất nhập khẩu nội dung giải trí, quảng bá sản phẩm của các hãng thiết bị nổi tiếng thế giới, tạo điều kiện cho giới chuyên môn được tiếp cận và trải nghiệm công nghệ, sản phẩm và dịch vụ phát thanh, truyền hình hiện đại toàn cầu, thiết bị và công nghệ tiên tiến đáp ứng nhu cầu và xu hướng chuyển đổi số...

Những đơn vị tham dự thường niên Telefilm Vietnam như: KOCCA, Mainichi Broadcasting System, Inc., Media Quiz International Holdings Ltd, China Huace Film & TV Co.,Ltd., Zoland Distribution, GMA Network Inc., KOCCA VIETNAM. Bên cạnh đó là sự hiện diện của các tên tuổi mới do Hiệp hội xúc tiến phát thanh Hàn Quốc (RAPA), Cơ quan xúc tiến công nghiệp CNTT quốc gia (NIPA) tổ chức. Ngoài ra còn có sự góp mặt lần đầu tiên của các doanh nghiệp đến từ nước Nga… sẽ giới thiệu những bộ phim điện ảnh và truyền hình mới nhất với nội dung hấp dẫn, chương trình đặc sắc.

Khách tham quan giao dịch tại Telefilm Vietnam 2019.

Cùng với đó là các hoạt động hội nghị, hội thảo với những chủ đề hấp dẫn như: Giải pháp online hóa doanh nghiệp - tiết kiệm tối đa chi phí vận hành; Giải pháp Tổng đài Ảo zoom Phone; Mô hình Làm việc Kết hợp và Mô hình Giảng dạy Kết hợp; Low-Code và Full Stack Platform - Xu hướng phát triển giải pháp quản trị doanh nghiệp; Chuyển đổi số trong Giáo dục 4.0 do Hiệp hội Internet Việt Nam và các doanh nghiệp tham gia triển lãm giới thiệu

Hoạt động giao thương xúc tiến thương mại B2B cũng được ban tổ chức đầu tư chuyên nghiệp giúp đơn vị doanh nghiệp trong nước và quốc tế có cơ hội giao lưu học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ, góp phần thúc đẩy tăng cường các mối quan hệ hợp tác hữu nghị kinh tế quốc tế, nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trong thời kỳ hậu Covid-19.

Chi tiết triển lãm: https://ictcomm.vn/?hl=vi