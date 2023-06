Triển lãm HanoiPlasPrintPack thúc đẩy chuyển đổi và nâng cấp ngành công nghiệp

Tại Việt Nam, ngành nhựa đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế, phục vụ đa dạng các lĩnh vực như bao bì, hàng tiêu dùng, điện tử, ô tô, hàng không, dệt may, nông nghiệp. Với sự gia tăng đầu tư, Việt Nam đã trở thành một cơ sở sản xuất các sản phẩm nhựa, phục vụ cho các thị trường nhập khẩu lớn.

Với mục tiêu tập hợp các ngành công nghiệp hàng đầu từ các lĩnh vực về nhựa, in ấn và bao bì để thúc đẩy đổi mới công nghệ và hỗ trợ phát triển kinh doanh, HanoiPlasPrintPack 2023 - Triển lãm quốc tế lần thứ 11 về máy móc thiết bị công nghiệp ngành nhựa, cao su, in ấn và bao bì trở lại nhằm mang đến cho các chuyên gia cái nhìn toàn cảnh về những bước tiến năng động và đổi mới của ngành nhựa Việt Nam.

Triển lãm HanoiPlasPrintPack 2019 thu hút sự chú ý từ các nhà triển lãm và doanh nghiệp lớn (Ảnh: HanoiPlasPrintPack 2019).

Được tổ chức bởi Công ty cổ phần quảng cáo và hội chợ thương mại Vinexad trực thuộc Bộ công thương phối hợp với Công ty TNHH MTV Yorkers Exhibition Service Vietnam, triển lãm sẽ diễn ra từ ngày 8/6 đến ngày 11/6 tại Trung tâm Triển lãm quốc tế I.C.E Hà Nội.

Triển lãm dự kiến quy tụ các doanh nghiệp, chuyên gia trong ngành công nghiệp hàng đầu về nhựa, cao su, in ấn và bao bì, nhằm thúc đẩy chuyển đổi và nâng cấp công nghiệp ở miền Bắc.

Doanh nghiệp nhận được nhiều kết nối khi tham gia HanoiPlasPrintPack 2019 (Ảnh: HanoiPlasPrintPack 2019).

Với hơn một thập kỷ phát triển, HanoiPlasPrintPack ghi dấu ấn là trong những sự kiện công nghiệp nổi bật nhất ở miền Bắc Việt Nam.

Triển lãm sắp tới được tổ chức với quy mô gồm 130 đơn vị, 340 gian hàng trên diện tích 6.500m2, đại diện cho các quốc gia và và vùng lãnh thổ như Bỉ, Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Malaysia, Philippines, Thái Lan, Anh, Hong Kong (Trung Quốc), Đài Loan (Trung Quốc), Việt Nam…

Các công nghệ mới, sản phẩm mới được giới thiệu trong HanoiPlasPrintPack 2019 (Ảnh: HanoiPlasPrintPack 2019).

Trong ngành công nghiệp nhựa, các nhà cung cấp nổi tiếng như CMIC, Guibao, Bole, Cutech, Fu Chun Shin, Shini và Boucherie sẽ trình bày các công nghệ và giải pháp sáng tạo mới nhất.

Trong lĩnh vực in ấn, những công ty tên tuổi lớn như Sansin, Fujifilm, Epson, HX Production trưng bày những thành tựu mới nhất về thiết bị in và in kỹ thuật số. Khách tham quan cũng được khám phá một loạt các giải pháp đóng gói đa dạng từ các chuyên gia như Li ShenQ, Bao bì Hòa Trung, Jorn và Drick.

Ngoài ra, Pan Stone, Nastah, Square Silicon và Huaqi Sealing đại diện cho ngành cao su trưng bày các sản phẩm và giải pháp chất lượng cao.

Nhiều chương trình hội thảo đa dạng được tổ chức trong khuôn khổ HanoiPlasPrintPack 2019 (Ảnh: HanoiPlasPrintPack 2019).

Trong khuôn khổ chương trình, nhiều buổi hội thảo mang đến cơ hội xây dựng các kết nối giá trị, làm nổi bật tương lai của ngành nhựa, in ấn và bao bì cũng được tổ chức như của diễn giả Alibaba vào ngày 8/6 (14h-16h), Hiệp hội nhựa Việt Nam vào ngày 9/6 (10h-17h) và Fujifilm Business Invovation Vietnam ngày 10/6 (10h-11h).

Judy Wang - Chủ tịch công ty Yorkers - bày tỏ sự mong đợi của mình đối với HanoiPlasPrintPack sắp tới.

Ông cho biết: "Sự phát triển của ngành nhựa Việt Nam thực sự tăng đáng kể, với sản lượng sản phẩm nhựa đạt 11,2 triệu tấn năm 2022, tăng 12,5% so với năm trước. Tại triển lãm, chúng tôi kỳ vọng các doanh nghiệp, khách thăm quan nắm bắt cơ hội này để nâng cao năng lực thiết bị và tạo ra những kết nối kinh doanh mở".

Ban tổ chức HanoiPlasPrintPack 2023 kỳ vọng nhận được sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp và khách hàng (Ảnh: HanoiPlasPrintPack 2019).

