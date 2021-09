Trên chặng đường vận chuyển - lan tỏa yêu thương của cộng đồng doanh nghiệp

Dân trí Tuy gặp khó khăn vì dịch bệnh nhưng một số doanh nghiệp, tổ chức vẫn không ngừng nỗ lực vượt khó và lan tỏa tinh thần tích cực qua những hoạt động hỗ trợ, sẻ chia tới người dân gặp khó trên nhiều tỉnh thành, địa phương.

Theo Tổng cục Thống kê, trong quý II năm nay, cả nước có tỷ lệ thiếu việc làm của lao động trong độ tuổi là 2,60%, tăng 0,4 điểm % so với quý trước, tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi là 2,62%, tăng 0,2 điểm% so với quý trước. Số người gặp khó khăn sau dịch do phải ở trong khu phong tỏa, cách ly, thiếu việc làm… cần được hỗ trợ, giúp đỡ còn nhiều. Trước khó khăn chung của toàn xã hội, các doanh nghiệp cũng phải đương đầu với thách thức lớn khi "gồng gánh" bao nỗi lo trong hoạt động kinh doanh.

Trong lĩnh vực vận chuyển, loại hình giao hàng công nghệ (shipper) thời gian qua được coi là một trong những mắt xích quan trọng trong việc giao nhận hàng hóa mùa dịch. Tuy nhiên, do khó khăn của dịch bệnh, không ít đơn vị từng phải "nằm im" do tạm ngưng dịch vụ, hàng bị lưu kho tăng hay bị hủy đơn hàng... Vượt lên khó khăn ấy, các đơn vị vẫn nỗ lực trong công tác vận hành đồng thời giữ an toàn cho đội ngũ nhân sự, đặc biệt là lực lượng "tuyến đầu" giao nhận.

Các shipper J&T Express được tiêm phòng và có đeo huy hiệu đã tiêm vắc xin ngừa Covid-19.

Đại diện J&T Express chia sẻ, trong tình hình dịch bệnh, việc tuân thủ các biện pháp an toàn phòng chống dịch, luôn được J&T Express đặt lên hàng đầu. Hiện tại, công ty cũng đã triển khai các giải pháp phù hợp như: bố trí các tuyến nhánh đảm bảo vận hành, tăng cường hệ thống kho phụ, kho liên kết, giao hàng không tiếp xúc,... Ngoài ra, J&T Express đã bù phần lớn các chi phí phát sinh về lưu kho, vận hành.

Từ đầu tháng 8, J&T Express hỗ trợ vận chuyển và tiêu thụ nông sản cho bà con nông dân như lấy hàng tận nơi, hỗ trợ thu hoạch, đóng gói và giúp bà con đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử. Đây là một nhánh dịch vụ mới, sẽ được đẩy mạnh trong thời gian tới để hỗ trợ nhà nông và kết nối giao thương nông sản cho các địa phương.

J&T Express hỗ trợ bà con tiêu thụ nông sản.

Không chỉ tìm cách "gỡ khó" trong hoạt động vận hành, J&T Express nói riêng và các đơn vị chuyển phát nhanh, bưu chính nói chung thực hiện nhiều giải pháp như hỗ trợ đi chợ "hộ" cho người dân vùng dịch, ủng hộ thiết bị học tập cho học sinh khó khăn,... theo tinh thần hưởng ứng thư kêu gọi các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Nhìn lại hành trình dài nỗ lực cùng cả nước và chính quyền chống dịch trong thời gian qua, các đơn vị chuyển phát, bưu chính đã không đứng ngoài cuộc và có những đóng góp tích cực trên nhiều địa bàn. Nhiều hoạt động hỗ trợ vận chuyển, cứu trợ nhu yếu phẩm đã được triển khai.

Mới đây, hưởng ứng chương trình 'Sóng và máy tính cho em' phát động theo hình thức trực tuyến, được đông đảo các doanh nghiệp bưu chính, chuyển phát triển khai. Vừa qua, ngày 26/9, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Phước cũng đã nhận được nhiều đóng góp của nhiều tổ chức, doanh nghiệp trong đó có J&T Express chi nhánh Bình Phước, đã hỗ trợ các thiết bị điện thoại thông minh, giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh tham gia học trực tuyến.

J&T Express chi nhánh Bình Phước chung tay ủng hộ (Nguồn: Báo Nhân dân).

Bên cạnh nỗ lực trong cộng đồng, J&T Express nhanh chóng thành lập "Quỹ hỗ trợ J&T Care" hỗ trợ các trường hợp nhân viên và gia đình gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Những nghĩa cử và việc làm thiết thực ngoài xã hội của cộng đồng doanh nghiệp trong đó có J&T Express đã góp phần tạo thêm động lực bền bỉ, với kỳ vọng sẽ mở ra một tương lai khởi sắc hơn, vượt qua "bóng đen" của dịch bệnh và sớm đưa cả nước trở về cuộc sống bình thường.

Trường Thịnh