Trao tặng 400 suất học bổng hơn 1,4 tỷ đồng cho học sinh tỉnh Long An

Dân trí Ngày 29/12, tại Phòng khánh tiết của UBND tỉnh Long An, Hội khuyến học tỉnh Long An phối hợp với Công ty 4 Oranges Co., Ltd tổ chức buổi Lễ trao học bổng cho học sinh hiếu học tỉnh Long An năm học 2021 - 2022.



Do tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, để hạn chế tập trung đông người, đảm bảo các điều kiện về phòng, chống dịch bệnh theo quy định của tỉnh, Bộ Y tế và Chính phủ, nhằm hạn chế lây nhiễm cộng đồng. Buổi lễ trao học bổng chỉ có sự tham gia của lãnh đạo các ban ngành, nhà tài trợ cùng 4 em học sinh đại diện.

Đại diện Công ty 4 Oranges Co., Ltd - Ông Smit Cheancharadpong trao học bổng 1,4 tỷ đồng cho Lãnh Đạo tỉnh Long An và Hội Khuyến học.

Nhà tài trợ Công ty 4 Oranges Co., Ltd sẽ trao 400 suất học bổng trị giá 1,4 tỷ đồng cho đại diện lãnh đạo tỉnh & Hội khuyến học tỉnh Long An. Sau đó, Hội khuyến học sẽ phối hợp với Sở giáo dục và Đào tạo tỉnh, cùng các trường để trao học bổng đến các em học sinh, sinh viên hiếu học của tỉnh Long An tại mỗi khu vực.

Phát biểu tại buổi lễ trao học bổng, ông Phạm Thanh Phong, nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Long An cho biết: "Từ khi đến Long An, Công ty 4 Oranges Co., Ltd sản xuất kinh doanh rất hiệu quả và góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội Long An cũng như đã có một nhã ý hết sức tốt đẹp, lo cho công tác xã hội, nhất là lo cho công tác đào tạo các thế hệ, tạo nguồn nhân lực cho tỉnh Long An và cả nước nói chung".

Theo ông Phạm Thanh Phong, hoạt động trao học bổng khuyến học cho học sinh-sinh viên tỉnh Long An đã được Công ty 4 Oranges Co., Ltd đồng hành cũng Hội Khuyến học tỉnh, ngành Giáo dục cùng các ban ngành từ năm 2008. Trong suốt 14 năm với chương trình đã có hơn 5.800 suất học bổng và 5.000 mũ bảo hiểm, ba lô học sinh, tổng kinh phí trên 16,5 tỷ đồng đã được trao tặng đến các em học sinh hiếu học tỉnh Long An. "Vài năm gần đây, những học sinh sinh viên được nhận học bổng các năm đầu, đã ra trường, về làm việc tại các công ty, cơ quan hành chính sự nghiệp, tạo nguồn nhân lực trẻ, có kiến thức cho tỉnh nhà", ông nhấn mạnh.

Là một trong 400 học sinh-sinh viên may mắn được nhận học bổng, em Hồ Nguyễn Hoàng Kim Thủy (học sinh lớp 12 trường PTTH Long An) chia sẻ em mồ côi cha, từ lâu hai mẹ con nương tựa vào nhau. Thương mẹ vất vả nên từ năm lớp 10, em đã đi phụ quán để kiếm tiền, phụ mẹ. Hai năm nay, do dịch, công việc lúc có lúc không, thu nhập không ổn định, nên cuộc sống của hai mẹ con gặp nhiều khó khăn. "Khi biết tin em sẽ nhận được học bổng, hai mẹ con đều rất vui và hạnh phúc. Em ao ước có tiền để mua một thiết bị phục vụ việc học online cũng như một số tài liệu cho kỳ thi cuối cấp nhưng em sẽ đưa hết tiền học bổng cho mẹ để trang trải cuộc sống", Kim Thủy chia sẻ.

Lãnh đạo tỉnh Long An chụp hình lưu niệm cùng đại diện của Công ty 4 Oranges Co.. Ltd và bốn học sinh, sinh viên đại diện.

Năm nay, Công ty 4 Oranges trao 400 suất học bổng cho học sinh-sinh viên tỉnh Long An gồm 300 suất cho Học sinh THPT trị giá mỗi suất 3.000.000 đồng; 100 suất cho Sinh viên đỗ vào Đại học, Cao Đẳng năm 2020 kỳ thi THPT quốc gia và Sinh viên đang học ở các trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An, trường cao Đẳng Sư phạm Long An và trường Cao Đẳng nghề Long An trị giá mỗi suất 5.000.000 đồng. Tổng giá trị học bổng lên đến 1,4 tỉ đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Tấn Hòa trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho cá nhân, tập thể Công ty 4 Oranges Co., Ltd.

Trả lời về việc dù bị ảnh hưởng nhiều trong 2 năm qua do dịch Covid-19, nhưng Công ty 4 Oranges Co., Ltd vẫn tiếp tục hoạt động trao học bổng khuyến học cho học sinh-sinh viên tỉnh Long An cũng như các hoạt động xã hội khác như tặng xe lăn, ủng hộ vật tư y tế phòng chống dịch, ông Chalermsak Pimolsri, đại diện công ty chia sẻ: "Chúng tôi nhận thấy, sự giúp đỡ, chia sẻ trong những lúc khó khăn, dịch bệnh là cần thiết hơn bao giờ hết… Vì thế, 4 Oranges quyết định vẫn duy trì những suất học bổng tặng cho các em học sinh hiếu học, với mong muốn được sẻ chia, hỗ trợ phần nào để các em có điều kiện học tập tốt, trở thành những công dân có ích cho bản thân, gia đình và xã hội".

Ghi nhận những đóng góp của Nhà tài trợ - Công ty 4 Oranges Co., Ltd. UBND Tỉnh Long An đã trao tặng bằng khen cho Ông Smit Cheancharadpong - Chủ tịch công ty; bà La Mỹ Phượng - Tổng Giám đốc Công ty và bằng khen cho tập thể Công ty 4 Oranges Co., Ltd.

Công ty 4 Oranges Co., Ltd với nhà máy sản xuất tại Lô C-02-1 Đường số 5, Khu công nghiệp Đức Hòa 1 Hạnh Phúc, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, Việt Nam

Trường Thịnh