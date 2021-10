TopZone: Có đến 8 gợi ý nhưng cuối cùng "hint" lại nằm ở chính giải thưởng

Dân trí Không còn những đồn đoán, TopZone của Thế Giới Di Động chính là chuỗi bán lẻ ủy quyền cao cấp hệ sinh thái Apple tại Việt Nam.

Thế Giới Di Động đã gợi ý câu trả lời nhưng ai cũng bỏ qua!

Một cách bất ngờ không báo trước, trên website Thế Giới Di Động và những hệ thống trực thuộc đồng loạt giới thiệu một thương hiệu bán lẻ mới: TopZone. Tất cả những gì về TopZone trước ngày 16/10 đều chỉ là đồn đoán, thông tin hạn chế và điểm bật mí chỉ nằm gọn trong trang chủ Topzone.vn với đồng hồ đếm ngược cùng minigame đoán sản phẩm mà TopZone sẽ kinh doanh. Nhưng cuối cùng thì mọi thứ đã rõ ràng, TopZone sẽ là chuỗi cửa hàng ủy quyền Apple phục vụ cho giới trẻ và người hâm mộ hệ sinh thái Apple.

Ông Đoàn Văn Hiểu Em, CEO chuỗi Thế Giới Di Động và Điện máy Xanh (trái) trong buổi công bố ra mắt TopZone.

Dù khiến nhiều người có sự phỏng đoán khác nhau, song, ngay từ đầu Thế Giới Di Động đã gợi ý sản phẩm của mình bằng những giải thưởng trên trang web, nhưng tất cả chúng ta đều bỏ qua. Có thể thấy, các sản phẩm mà Thế Giới Di Động dành tặng người dùng đều là các thiết bị thuộc hệ sinh thái Apple, thậm chí, trang Topzone.vn còn chấm phá tông đen chủ đạo quen thuộc của website Apple. Có thể do người dùng nhận thấy nhà bán lẻ đã chiếm thị phần lớn trong kinh doanh sản phẩm công nghệ, nên việc tung ra một chuỗi mới sẽ phải kinh doanh ngành hàng khác, tiêu biểu như Bách hóa Xanh - chuỗi bán lẻ thực phẩm hoặc chuỗi nhà thuốc An Khang.

Hiện Thế Giới Di Động đang đầu tư cho TopZone với cách thức quen thuộc của nhà bán lẻ này đó chính là tốc độ. Việc ra mắt một lúc bốn cửa hàng TopZone tại Hà Nội và TPHCM trong cùng ngày 22/10 là minh chứng cho sự thần tốc của nhà bán lẻ hàng đầu Việt Nam. Được biết, các buổi thương thảo với Apple được tổ chức trong tâm điểm dịch bệnh, bắt đầu từ tháng 8 năm nay và ráo riết triển khai từ khâu thiết kế đến xây dựng, để những cửa hàng đầu tiên sẽ đón khách mua hàng chỉ vài tuần sau khi đi vào "bình thường mới", có nghĩa từ khâu liên lạc đến khi khai trương chỉ trong hơn 2 tháng.

Triển vọng của TopZone

Sẽ có rất nhiều người quan tâm lý do tại sao Thế Giới Di Động mở chuỗi TopZone, trong khi họ đã là nhà bán lẻ thiết bị di động lớn hàng đầu trên thị trường hiện tại. Bản thân chuỗi Thế Giới Di Động cũng đang kinh doanh điện thoại iPhone, Ipad và phụ kiện khác. Trả lời cho điều này, CEO Thế Giới Di Động - ông Đoàn Văn Hiểu Em cho biết "Hiện tại, ở một số quốc gia phát triển, có khá nhiều cửa hàng Apple Store, đây là những cửa hàng do chính Apple sở hữu và vận hành, còn Việt Nam và nhiều nước Đông Nam Á thì vẫn chưa. Tuy nhiên, Việt Nam lại có lượng khách hàng yêu mến thương hiệu Apple (iFan) rất lớn, đây là lý do chính Thế Giới Di Động muốn mang mô hình ủy quyền này về Việt Nam để các khách hàng có 1 không gian mua sắm, trải nghiệm đúng chuẩn Apple".

Ông còn chia sẻ thêm: "Hiện tại Việt Nam đang được xem là "thị trường thứ 3" trên bản đồ của Apple nên khách hàng yêu thích các sản phẩm Apple có nhiều thua thiệt, đặc biệt là việc có hàng muộn hơn với các nước khác. Vì vậy Thế Giới Di Động hy vọng sau hợp tác này thì Việt Nam sẽ được nhìn nhận là thị trường "key" để có những hỗ trợ đặc biệt hơn về thời gian có hàng, số lượng mình có, để người dân Việt Nam có thể tiếp cận mô hình mua sắm hiện đại…".

Thị phần sản phẩm Apple của hãng tại Thế Giới Di Động hiện đang ở mức 20-30%, và với TopZone chuỗi kỳ vọng sẽ thúc đẩy thị phần này lên thêm ít nhất 10%

Trong phân khúc smartphone cao cấp. iPhone thậm chí chiếm đến 50% doanh số của một số nhà bán lẻ, và giá trị thì có lúc chiếm đến hơn 80%. Do đó, nếu TopZone có thể đẩy mạnh doanh số sản phẩm Apple cho Thế Giới Di Động lên mức tối đa, thì biên lợi nhuận sẽ càng ngày được cải thiện. Sản phẩm cao cấp luôn đem lại lợi nhuận ấn tượng hơn sản phẩm tầm trung, nơi mà nhiều hãng hy sinh lợi nhuận để lấy độ phủ. Apple sẽ càng được lợi khi doanh số sản phẩm càng được đẩy mạnh ở Việt Nam. Đây sẽ là tiền đề để hãng này ưu ái thị trường Việt Nam hơn nữa trong thời gian tới.

Tập khách hàng thích mua sản phẩm Apple cũng đòi hỏi nhiều hơn về không gian mua sắm, dịch vụ tại cửa hàng cũng như dịch vụ hậu mãi kèm theo. Nếu như Thế Giới Di Động là lựa chọn của phần lớn khách hàng thì TopZone sẽ dành cho những khách hàng khó tính hơn nhưng đồng thời cũng chịu chi hơn - những người biết rõ nhu cầu của mình và chỉ hài lòng với những dịch vụ tốt nhất. TopZone cung cấp đầy đủ mọi sản phẩm trong hệ sinh thái Apple, cho khách hàng sự lựa chọn tối đa.

Để phục vụ iFan tốt nhất, TopZone hoạt động dưới hình thức Mono brand store, chuyên phân phối các sản phẩm công nghệ thương hiệu Apple. Chuỗi Mono brand store này sẽ có hai hình thức là AAR (Apple Authorized Reseller) với diện tích tối thiểu 100 m2 và APR (Apple Premium Reseller) cao cấp hơn với diện tích lớn hơn từ 180m2 trở lên và mang đến trải nghiệm mua sắm chuẩn mực theo đúng tiêu chuẩn Apple. Chỉ trong tháng 10, bốn cửa hàng AAR TopZone đầu tiên sẽ đi vào hoạt động tại Hà Nội và TPHCM. Tới tháng 11 năm nay, TopZone dự kiến sẽ mở thêm 2 cửa hàng APR lớn hơn nữa với trải nghiệm chuẩn Apple trong từng điểm chạm.

TopZone dự kiến sẽ mở thêm 50 cửa hàng AAR và 10 cửa hàng APR trong quý I và quý II năm 2022, kỳ vọng tăng cường thị phần của Apple tại Việt Nam. Trong bối cảnh nền kinh tế mở cửa lại, tâm lý "mua bù mùa dịch" sau những ngày tháng giãn cách hứa hẹn sẽ đem lại doanh thu ấn tượng cho TopZone, nhất là khi người dùng Việt vẫn có một sự ưu ái đặc biệt cho hệ sinh thái Apple.

Một điểm lợi cho người dùng là tuy mua hàng ở TopZone nhưng có thể bảo hành, đổi trả tại 2.700 điểm bán của Thế Giới Di Động hoặc Điện máy Xanh. Khi mua hàng, người dùng cần trải nghiệm tuyệt vời và đây là điều TopZone sẽ đáp ứng. Nhưng khi cần bảo hành, họ sẽ cần sự tiện lợi và hai chuỗi anh em còn lại sẽ đáp ứng chuyện này hiệu quả.

Trường Thịnh