Tổng giám đốc mới của Petrolimex là ai?

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (mã chứng khoán: PLX) vừa thông báo bổ nhiệm ông Lưu Văn Tuyển giữ chức Tổng Giám đốc với thời hạn 5 năm kể từ ngày 18/7.

Quyết định được đưa ra sau hơn 2 tháng kể từ khi HĐQT Petrolimex miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc và tạm dừng tư cách Thành viên HĐQT đối với ông Đào Nam Hải.

Tổng giám đốc mới của Petrolimex sinh năm 1969, quê Hưng Yên, được giới thiệu là cử nhân Kế toán và thạc sĩ Kinh tế. Ông bắt đầu làm việc tại Petrolimex giai đoạn 2002-2008 trên cương vị Thành viên Ban kiểm soát.

Sau đó, ông Tuyển trải qua nhiều vị trí chủ chốt tại tập đoàn như Trưởng phòng Tổng hợp trực thuộc Trung tâm Tài chính Kế toán (2008-2012), Kế toán trưởng (2012-2019) và Phó Tổng giám đốc từ 2019 đến nay. Từ tháng 6/2023, ông đồng thời là Thành viên HĐQT Petrolimex.

Hiện ông Tuyển là đại diện phần vốn Nhà nước do Bộ Tài chính nắm giữ tại Petrolimex, với hơn 93,5 triệu cổ phiếu PLX tương ứng 7,23% vốn doanh nghiệp.

Ông Lưu Văn Tuyển, tân Tổng Giám đốc Petrolimex (Ảnh: PLX).

Hiện, ngoài Tổng giám đốc Lưu Văn Tuyển, Ban điều hành Petrolimex còn có 7 phó tổng giám đốc, gồm các ông: Trần Ngọc Năm, Nguyễn Quang Dũng, Nguyễn Văn Sự, Nguyễn Xuân Hùng, Nguyễn Sỹ Cường, Nguyễn Ngọc Tú, Nguyễn Đình Dương.

Tại buổi họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm của Bộ Công an mới đây, thượng tá Vũ Thanh Tùng, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03 - Bộ Công an), cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam ông Đào Nam Hải để điều tra về tội Nhận hối lộ.

Ngoài ông Đào Nam Hải, tại Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (PJICO), một cựu Tổng Giám đốc khác là bà Nguyễn Thị Hương Giang cũng bị khởi tố về tội Nhận hối lộ.

Cùng tội danh trên, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu cũng khởi tố, tạm giam các ông Trần Hoài Nam, Phó Tổng giám đốc PJICO; Đặng Quang Dũng, Phó Giám đốc PJICO phụ trách Ban Giám định bồi thường xe cơ giới; Đinh Quốc Thịnh, Phó Giám đốc Ban Giám định bồi thường xe cơ giới và 4 người khác là giám định viên Ban Giám định bồi thường xe cơ giới.