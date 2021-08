Tổng đài ứng dụng Be thành tổng đài thiện nguyện mùa dịch

Dân trí Từ ngày 5/8, 80% nhân viên tổng đài ứng dụng gọi xe Be sẽ trở thành các tình nguyện viên tiếp nhận cuộc gọi khẩn cấp từ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19.

Các nhân viên tổng đài này cũng sẽ gọi ra để xác nhận về từng trường hợp cần hỗ trợ nhu yếu phẩm. Nếu hoạt động hết công suất, Be có thể xử lý đến hàng ngàn cuộc gọi mỗi ngày. Sự vào cuộc kịp thời của các đơn vị tư nhân như Be Group lúc này là tín hiệu vui để các chiến lược ứng phó đại dịch ngày càng hiệu quả hơn.

Chung tay khơi thông đường dây nóng hỗ trợ mùa dịch cho thành phố

Cuối tháng 7, nhiều người vui mừng trước thông tin Sở Thông tin Truyền thông TPHCM công bố Cổng thông tin 1022 (nhánh 2) tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ từ người dân gặp khó khăn trong đại dịch. Song, không ít người băn khoăn: Điều phối đường dây nóng thế nào để không "kẹt xe" với lượng thông tin gần như chắc chắn sẽ quá tải, nghẽn mạng? Thực tế, từ 31-7 đến nay, số cuộc gọi đến là gần 20.000 cuộc. Bên cạnh sức người, cổng thông tin đã sử dụng hệ thống tương tác tự động (callbot) để tiếp nhận cuộc gọi. Tuy nhiên, thực tế vẫn rất cần các nguồn lực hỗ trợ để xử lý các cuộc gọi chờ và xác minh các trường hợp cần giúp đỡ?

Trước tình hình cấp thiết đó, Ứng dụng Việt vì người Việt, Be nhận thấy cần phải có trách nhiệm và chung tay một phần công sức giúp đỡ cộng đồng. Được sự cho phép của các cơ quan chức năng: đội ngũ trực tổng đài của Be vào cuộc. Khi tổng đài 1022 ghi nhận các cuộc gọi nhỡ, nhân viên tổng đài Be sẽ chủ động liên lạc lại từng trường hợp, nỗ lực không bỏ sót người gặp khó.

Các cuộc gọi ra này được thực hiện thông qua số 028 7100 6869 vào các khung giờ từ 08 giờ đến 11 giờ 30 phút và từ 14 giờ đến 19 giờ mỗi ngày.

Không chỉ làm nhiệm vụ "gọi ra" để xác nhận thông tin cần hỗ trợ, chính Be cũng trở thành một trong các đường dây nóng tiếp nhận yêu cầu được hỗ trợ nhu yếu phẩm từ người dân qua số 1900 232345 - nhánh số 0, và tiếp nhận thông tin hỗ trợ từ các mạnh thường quân qua nhánh số 4.

Đây là hoạt động được Be phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh Niên Việt Nam TPHCM thực hiện cùng nhiều cơ quan báo chí, tổ chức thiện nguyện lẫn doanh nghiệp cùng triển khai (gồm Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố, Báo Tuổi Trẻ, Hội Doanh nhân trẻ Thành phố, Công ty TNHH Công Nghệ XTEK, nhóm thiện nguyện…)

Sẵn sàng chạy hết công suất cho hàng ngàn cuộc gọi yêu thương mỗi ngày

Đội ngũ tổng đài viên của Be đã sẵn sàng tinh thần làm việc 24/24, với lực lượng chiếm 80% nguồn lực tổng đài của Be hiện tại. Nếu hoạt động hết công suất, mỗi ngày Be có thể xử lý lên đến vài ngàn cuộc gọi.

Dù tiếp nhận công việc trong một thời gian ngắn, đội ngũ nhân sự trực tổng đài của Be rất tự tin với nhiệm vụ của mình bởi đều xuất phát là những nhân viên được đào tạo kỹ năng chuyên môn, đảm bảo tuyệt đối tuân thủ bảo mật thông tin do người dân cung cấp, đảm bảo hiệu quả quản trị dữ liệu, giúp công tác hỗ trợ người dân được diễn ra nhanh chóng và chuyên nghiệp hơn.

Nhân viên tổng đài Be Group làm việc từ xa, trực đường dây nóng hỗ trợ người dân gặp khó khăn do Covid-19.

Mỗi "tình nguyện viên" trực tổng đài của Be lúc này đều đang trực chiến tại nhà, nhưng năng suất và không khí làm việc sôi nổi không thua thời gian chăm sóc khách hàng trước đây.

Chị Hoài Thanh, nhân viên trực tổng đài Be chia sẻ: "Mình cảm thấy rất vui mừng và hạnh phúc khi được tham gia một phần nhỏ bé vào công tác chống dịch Covid-19 bằng chính chuyên môn của mình. Nào giờ mình quen phục vụ khách hàng và tài xế Be, giờ lại được phục vụ bà con. Người thân của mình ở quê cũng đang sống trong vùng phong tỏa. Mình không về quê giúp đỡ được thì mình tiếp sức ở Sài Gòn. Mình coi từng cuộc gọi đến/đi đang thực hiện như là những cuộc gọi giúp sức cho người thân của mình vậy; vì mình biết khi mình giúp đỡ bà con thì sẽ có những người khác giúp đỡ người thân của mình ở nhà, vậy là hạnh phúc lắm".

Còn Trương Phan Huy, một bạn trẻ làm việc cho tổng đài Be, hào hứng: "Em đã sẵn sàng trực xuyên đêm 24/24 rồi. Chưa bao giờ thức làm đêm mà lại thấy hăng hái như vậy luôn. Chỉ mong được nghe nhiều cuộc gọi, liên lạc được nhiều người nhất có thể, như vậy nghĩa là nhiều người được nhận giúp đỡ hơn. Em thấy vui lắm".

Và cứ như vậy, những đường dây vẫn sôi nổi gọi đi và yêu thương gọi đến. Họ đã sẵn sàng chia ca thức đêm canh cuộc gọi đến đi từng ngày. Các tổng đài viên tình nguyện đang cảm thấy sự kết nối với người dân thành phố mình hơn lúc nào hết.

Hội Liên hiệp Thanh niên TPHCM vừa công bố triển khai "Tổng đài khẩn cấp tiếp nhận và giúp đỡ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn TP HCM", trong đó có đường dây nóng tổng đài Be 1900232345, nhánh số 0.

Ngoài ra, ứng dụng gọi xe Be cũng vừa ra mắt tính năng "Cần hỗ trợ" nhằm tiếp nhận thông tin và vận chuyển lương thực, thực phẩm, vật dụng trẻ em hoặc vật dụng y tế cho những người đang gặp khó khăn tại tâm dịch TPHCM. Tính năng này được Be phối hợp cùng nhóm thiện nguyện và các mạnh thường quân đóng góp nhu yếu phẩm. Đây là hoạt động nằm trong chiến dịch "Thành phố gọi, Be sẵn sàng", một chiến dịch lớn cho các hoạt động thiện nguyện và chung tay cùng cộng đồng mà ứng dụng này đang đồng loạt triển khai tại Hà Nội, TPHCM và dự kiến thêm nhiều tỉnh thành phố khác.

Nếu bạn cần hỗ trợ hoặc biết các trường hợp cần được hỗ trợ, hãy gửi thông tin qua tính năng "Cần hỗ trợ" trên ứng dụng Be, hoặc liên hệ hotline 1900 232345; website: https://be.com.vn/ . Tải ứng dụng Be tại đây.