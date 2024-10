Tổng Công ty Phát điện 3 sản xuất hơn 19 tỷ kWh điện trong 9 tháng

Đảm bảo sản xuất điện, chăm lo người lao động

Sản lượng điện sản xuất tháng 9 của EVNGENCO3 đạt 1,61 tỷ kWh, lũy kế 9 tháng đạt 19,1 tỷ kWh, tương đương 66% kế hoạch năm 2024.

Nhà máy Nhiệt điện Phú Mỹ 4.

Trong 9 tháng đầu năm, hệ thống ưu tiên huy động nguồn năng lượng tái tạo, các nhà máy điện BOT, điều tiết nước các hồ thủy điện trong mùa khô, đặc biệt trong tình hình thời tiết, mưa bão diễn biến phức tạp, khó lường…

Trước những khó khăn này, EVNGENCO3 đã triển khai nhiều giải pháp để đảm bảo cung ứng điện như: thực hiện đề án nâng cao độ tin cậy và hiệu suất vận hành các nhà máy điện, giảm suất tiêu hao nhiên liệu, suất hao điện tự dùng; thường xuyên kiểm tra, phát hiện, chẩn đoán, xử lý kịp thời các bất thường thiết bị; cử đoàn công tác đến các nhà máy hỗ trợ kỹ thuật, thăm hỏi, động viên công nhân vận hành, sửa chữa trong các giai đoạn cao điểm…; đảm bảo các tổ máy luôn sẵn sàng khởi động, vận hành an toàn, tin cậy, ổn định, đáp ứng yêu cầu của hệ thống điện.

Tổng công ty đã tiếp nhận và thực hiện quản lý vận hành, sửa chữa bảo dưỡng Nhà máy điện Phú Mỹ 3 theo hợp đồng dịch vụ cho EVN từ ngày 1/3 và triển khai các công tác liên quan để chuẩn bị tiếp nhận quản lý vận hành, bảo dưỡng sửa chữa Nhà máy điện BOT Phú Mỹ 2.2.

Hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam, EVNGENCO3 đã tổ chức Hội thi "An toàn vệ sinh viên giỏi" lần thứ III - năm 2024 và biểu dương 38 người lao động ngành điện tiêu biểu, 17 an toàn vệ sinh viên giỏi, tiêu biểu cấp tổng công ty năm 2024; biểu dương 11 cá nhân đạt danh hiệu "Người lao động tiêu biểu" cấp tổng công ty; khen thưởng 15 tấm gương phụ nữ 2 giỏi.

EVNGENCO3 cũng tổ chức các hoạt động thể thao, giải chạy bộ tại Quy Nhơn, Buôn Ma Thuột cho cán bộ công nhân viên, xây dựng và đưa vào sử dụng nhà thi đấu đa năng tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân nhằm tăng cường rèn luyện thể thao nâng cao sức khỏe cho người lao động, giao lưu, gắn kết giữa các đơn vị.

Trong đợt mưa bão số 3, các nhà máy điện thuộc tổng công ty nằm trong vùng bão, lũ luôn đảm bảo an toàn cho các công trình, phối hợp vận hành, điều tiết nước giảm lũ hiệu quả.

Ngay sau đó, tổng công ty vận động người lao động đóng góp 1 ngày lương ủng hộ đồng bào các tỉnh phía Bắc, tổ chức đoàn đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ nhân viên có gia đình bị thiệt hại do bão số 3 hơn 300 triệu đồng, đóng góp hơn 3,4 tỷ đồng cho các tỉnh Yên Bái, Quảng Ninh, Ninh Bình để đồng hành cùng địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Hướng đến nguồn năng lượng xanh, sạch

Hướng đến nguồn năng lượng xanh, sạch vẫn là kim chỉ nam trong đầu tư xây dựng trong năm 2024 của EVNGENCO3. Tổng công ty đã xúc tiến nhiều hoạt động hợp tác, tìm kiếm cơ hội đầu tư các dự án điện gió trên bờ và ngoài khơi, dự án chuyển đổi Nhà máy nhiệt điện Ninh Bình sang công nghệ điện linh hoạt ICE, các dự án điện mặt trời nổi trên các lòng hồ thủy điện Buôn Kuốp, Srêpôk,…

Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 duy trì công tác đảm bảo môi trường xanh - sạch - đẹp.

Việc bảo vệ môi trường tiếp tục được đảm bảo, các nhà máy tuân thủ đúng quy định. Kết quả quan trắc định kỳ khí thải, nước thải, nước làm mát và môi trường xung quanh các Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1, Vĩnh Tân 2, Ninh Bình đều nằm trong giới hạn cho phép và thông số được truyền trực tiếp 24/7 về Sở TN&MT địa phương và bảng điện tử đặt trước cổng nhà máy để theo dõi, giám sát.

Các nhà máy thủy điện Buôn Kuốp, Vĩnh Sơn - Sông Hinh, Thác Bà... đảm bảo an toàn hồ, đập, tham gia điều tiết nước hạ du trong mùa khô hiệu quả và triển khai công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn năm 2024 theo các phương án kế hoạch phối hợp với địa phương.

Trong an sinh xã hội, tổng công ty tiếp tục thực hiện nhiều hoạt động nhân ái, nghĩa tình, san sẻ với các địa phương nơi có đơn vị đứng chân như: hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 8 căn nhà Đại đoàn kết, Mái ấm yêu thương tại các tỉnh Bình Thuận, Phú Yên, Bà Rịa - Vũng Tàu, Quảng Ninh, Kon Tum... Tổng kinh phí an sinh xã hội 9 tháng đầu năm là hơn 9 tỷ đồng.

Nỗ lực hoàn thành kế hoạch năm

Trong tháng 10, tổng công ty dự kiến sản lượng điện đạt 2,449 tỷ kWh, ước thực hiện trong năm 2024 là 25,707 tỷ kWh. Các nhà máy chuẩn bị đầy đủ nhiên liệu than, khí, dầu... cho sản xuất điện theo kế hoạch các tháng cuối năm 2024 và dự trù cho mùa khô năm 2025, đảm bảo các tổ máy luôn khả dụng ở mức cao nhất, kịp thời đáp ứng tốt yêu cầu cung ứng điện.

Vận hành viên Nhà máy Srêpốk 3 (Công ty Thủy điện Buôn Kuốp) trực vận hành sản xuất điện.

EVNGENCO3 sẽ triển khai các công trình sửa chữa, bảo dưỡng còn lại theo kế hoạch trong năm 2024 nhằm đảm bảo tính khả dụng và sẵn sàng cao của các nhà máy trong mùa khô năm 2025. Các nhà máy điện than duy trì đảm bảo môi trường sản xuất, tích cực đẩy mạnh tiêu thụ, sử dụng tro, xỉ phục vụ san lấp, làm đường giao thông; đưa vào vận hành thử nghiệm và tiến tới vận hành chính thức dây chuyền phân tách tro xỉ tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân.

Tổng công ty tích cực hưởng ứng các hoạt động hướng đến kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam 21/12; nỗ lực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch EVN giao và Đại hội đồng cổ đông thông qua; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả công tác thị trường điện và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.