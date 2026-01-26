Tokyo Care ra mắt dòng sản phẩm ghế massage sản xuất tại Nhật JC-8688 và JC-6866

Trong những năm gần đây, xu hướng chăm sóc sức khỏe chủ động tại nhà ngày càng được người tiêu dùng quan tâm. Cùng với đó, các dòng ghế massage sản xuất tại Nhật Bản được người dùng biết đến như một giải pháp kết hợp giữa công nghệ hiện đại và triết lý chăm sóc sức khỏe bền vững.

JC-8688 hướng đến nhu cầu massage chuyên sâu và phục hồi sau cường độ làm việc cao (Ảnh: Family & Tokyo Care).

Công nghệ Nhật Bản lấy con người làm trung tâm

Công nghệ Nhật Bản tập trung vào sự an toàn, ổn định và cá nhân hóa trải nghiệm (Ảnh: Family & Tokyo Care).

Điểm khác biệt của công nghệ Nhật Bản trong ghế massage không nằm ở việc chạy theo số lượng tính năng, mà ở sự thấu hiểu cơ thể người dùng. Các chuyển động massage được nghiên cứu để mô phỏng chính xác thao tác bàn tay như xoa, bóp, day, ấn - vốn là nền tảng của các phương pháp massage truyền thống tại Nhật.

Theo đại diện Tokyo Care, các công nghệ được ứng dụng trên JC-8688 và JC-6866 đều hướng đến việc điều chỉnh lực massage phù hợp với từng vùng cơ thể, giúp người dùng cảm thấy thư giãn tự nhiên mà không gây đau hay mệt khi sử dụng thường xuyên.

Ghế massage được tích hợp hài hòa trong không gian sống gia đình (Ảnh: Family & Tokyo Care).

Một trong những giá trị cốt lõi của ghế massage công nghệ Nhật là sự an toàn và ổn định lâu dài. Thay vì tạo cảm giác mạnh tức thời, các sản phẩm được phát triển để hỗ trợ phục hồi thể chất, giảm căng thẳng và duy trì sức khỏe bền vững.

Hai sản phẩm JC-8688 và JC-6866 được sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng nghiêm ngặt, đảm bảo vận hành êm ái, độ bền cao và phù hợp với nhiều đối tượng sử dụng, từ người trẻ làm việc văn phòng đến người trung niên và cao tuổi.

JC-8688 và JC-6866: Hai hướng tiếp cận cho nhu cầu khác nhau

JC-8688 và JC-6866 được phát triển theo hai định hướng trải nghiệm massage khác nhau (Ảnh: Family & Tokyo Care).

Dù cùng mang triết lý chăm sóc sức khỏe theo tinh thần Nhật, hai mẫu ghế mới của Tokyo Care được định hướng cho những nhu cầu khác nhau. JC-8688 phù hợp với người dùng mong muốn trải nghiệm massage chuyên sâu, hỗ trợ thư giãn và phục hồi sau cường độ làm việc cao. Trong khi đó, JC-6866 hướng đến sự cân bằng, dễ sử dụng, phù hợp với gia đình nhiều thế hệ.

Cả hai đều chú trọng yếu tố cá nhân hóa trải nghiệm massage, giúp người dùng hình thành thói quen chăm sóc sức khỏe chủ động ngay tại nhà.

Ghế massage dần trở thành thói quen chăm sóc sức khỏe tại gia của gia đình hiện đại (Ảnh: Family & Tokyo Care).

Việc Tokyo Care ra mắt bộ đôi JC-8688 và JC-6866 cho thấy xu hướng phát triển của ghế massage Nhật Bản không chỉ dừng ở công nghệ, mà còn ở việc gìn giữ triết lý chăm sóc sức khỏe khoa học, an toàn và bền vững. Sự kết hợp hài hòa giữa hiện đại và giá trị cốt lõi đang góp phần định hình chuẩn mực mới cho thị trường ghế massage tại Việt Nam.

