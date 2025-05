Toàn cảnh Nhiệt điện Thái Bình 2, dự án 41.000 tỷ đồng hồi sinh ngoạn mục

Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 nằm trong Trung tâm Điện lực Thái Bình, được xây dựng tại xã Mỹ Lộc, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Tổng mức đầu tư dự án là 41.799 tỷ đồng.

Chính phủ giao cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, nay là Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng quốc gia (PVN), làm chủ đầu tư. PVN điều hành, quản lý dự án, đồng thời phối hợp với kênh phân phối, vận hành của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), dùng nguyên liệu than của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) để sản xuất. Với sự tổng hòa của 3 tập đoàn lớn, có thể nói Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 là công trình điểm của ngành năng lượng.

Dự án do Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam (PetroCons) là tổng thầu EPC; liên danh nhà thầu Sojitz (Nhật Bản) - Dealim (Hàn Quốc) là nhà thầu cung cấp thiết bị chính.

Với quy mô tổng diện tích 131,74ha, dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 có công suất 1.200 MW, là dự án có quy mô công suất lớn tại khu vực Đồng bằng Bắc Bộ.

Được khởi công năm 2011, dự án từng đối diện nguy cơ "đắp chiếu" với gần 10 năm nằm im do vấp phải nhiều khó khăn như khủng hoảng tài chính, vướng mắc pháp lý và năng lực của đơn vị tổng thầu không đáp ứng yêu cầu...

Tuy vậy, từ tháng 7/2021, dự án bắt đầu hồi sinh. Đến ngày 27/4/2023, nhà máy được khánh thành và phát điện thương mại, hòa lưới điện quốc gia.

Với 2 tổ máy, tổng công suất phát điện 1.200 MW, Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 có quy mô công suất lớn nhất khu vực đồng bằng Bắc Bộ. Năm 2024, nhà máy cán mốc sản xuất hơn 6 tỷ kWh điện, vượt 9%. Doanh thu ước đạt hơn 12.320 tỷ đồng, vượt 13% mục tiêu, nộp ngân sách Nhà nước 300 tỷ đồng, vượt 20% kế hoạch được giao.

Nhà máy góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia cũng như góp phần phát triển kinh tế - xã hội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh Thái Bình nói riêng, khu vực đồng bằng Bắc Bộ nói chung. Điểm đặc biệt là không ai có thể mường tượng một dự án "đắp chiếu" cả chục năm như vậy với rất nhiều máy móc, thiết bị có nguy cơ thành sắt vụn lại hồi sinh như ngày hôm nay.

Nhà máy sử dụng công nghệ nhiệt điện ngưng hơi, lò than phun đốt trực tiếp, tuần hoàn tự nhiên với thông số cận tới hạn và các chỉ tiêu cao về hiệu suất, độ ổn định, an toàn, tuân thủ tuyệt đối các điều kiện phát thải theo tiêu chuẩn Việt Nam và quốc tế.

Nhà máy sử dụng dây chuyền đưa than tự động từ kho, bãi vào hệ thống nghiền.

Than sử dụng cho dự án là than cám 5, được vận tải bằng đường sông đến cảng than chuyên dùng. Nhiên liệu khởi động và đốt kèm khi phụ tải thấp là dầu nặng FO số 2B.

Bên trong kho than truyền tải là hệ thống quy mô lớn, hiện đại, đảm bảo cung ứng nhiên liệu liên tục cho quá trình phát điện.

Dự án được trang bị các công trình bảo vệ môi trường như lọc bụi tĩnh điện, hệ thống thiết bị khử SOx, NOx, hệ thống xử lý nước thải đáp ứng yêu cầu quy chuẩn bảo vệ môi trường hiện hành.

Phòng Điều hành, nơi được coi là "bộ não" của Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, là trung tâm kiểm soát toàn bộ hoạt động sản xuất, vận hành và giám sát hệ thống kỹ thuật phức tạp của nhà máy.

Tại đây, hàng chục kỹ sư và cán bộ kỹ thuật túc trực liên tục theo dõi các thông số vận hành, xử lý tình huống phát sinh và đảm bảo nhà máy hoạt động an toàn, hiệu quả.

Mỗi nút bấm, mỗi lệnh vận hành được phát đi từ phòng điều hành đều có thể tác động đến cả dây chuyền sản xuất điện, đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp điện ổn định cho hệ thống điện quốc gia.

Tại phân xưởng bảo dưỡng, sửa chữa của Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, đội ngũ công nhân kỹ thuật đang khẩn trương kiểm tra, xử lý, bảo trì định kỳ nhằm đảm bảo các thiết bị, máy móc vận hành ổn định và an toàn tuyệt đối.

Ông Phạm Đắc Nam - công nhân phân xưởng Bảo dưỡng sửa chữa (Tổ Cơ nhiệt) - người đã gắn bó với Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 từ năm 2014, rưng rưng xúc động khi nhớ lại những tháng ngày gắn bó với dự án, đi qua những khó khăn, gian nan và chứng kiến sự hồi sinh ngoạn mục như ngày hôm nay của nhà máy.

Về chiều muộn và tối, Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 hiện lên như một "thành phố ánh sáng" giữa vùng quê yên bình. Những dãy đèn cao áp, ánh sáng từ các khu vận hành, hệ thống truyền tải và tháp khói hắt ra tạo nên một khung cảnh lung linh, hiện đại.