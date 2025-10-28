Tima ứng dụng quản trị nợ AI để duy trì kỷ luật tài chính doanh nghiệp

“Trong lĩnh vực kết nối tài chính, quản trị nợ không chỉ là công cụ kiểm soát rủi ro, mà là hàng rào niềm tin giúp doanh nghiệp tồn tại và phát triển dài hạn”, ông Hồ Sỹ Thuận - CEO Tima - chia sẻ.

Coi quản trị nợ là một trong những trụ cột phát triển bền vững của doanh nghiệp, ông Thuận cho hay Tima đã phát triển hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ, ứng dụng AI và Big Data để đánh giá người vay theo thời gian thực, giúp tối ưu dòng tiền và giảm thiểu nợ xấu.

Ông Hồ Sỹ Thuận - Tổng giám đốc Công ty cổ phần tập đoàn Tima (Ảnh Tima).

Ba tầng kiểm soát - Một mục tiêu ổn định

Để giữ tài chính luôn khỏe mạnh, Tima thiết lập mô hình quản trị nợ ba tầng, kết hợp công nghệ và con người. Theo đó, công ty lọc đầu vào chặt chẽ (dựa trên hành vi và lịch sử tín dụng, hệ thống sử dụng Big Data để loại bỏ sớm các hồ sơ rủi ro), giám sát liên tục (thông qua hệ thống cảnh báo sớm, phát hiện tín hiệu bất thường trước hạn) và xử lý chủ động (kết hợp đội ngũ thu hồi nợ chuyên nghiệp và quy trình tự động hóa (RPA), đảm bảo tuân thủ và hiệu quả).

Nhờ mô hình kiểm soát chặt chẽ này, tỷ lệ nợ xấu của Tima duy trì thấp hơn mặt bằng chung, qua đó củng cố niềm tin của nhà đầu tư.

“Quản trị nợ tốt không chỉ giúp chúng tôi an toàn hơn, mà còn giúp hệ sinh thái đầu tư xung quanh Tima phát triển lành mạnh hơn”, ông Thuận nói thêm.

Quản trị nợ tốt giúp Tima an toàn và hệ sinh thái đầu tư phát triển lành mạnh (Ảnh: Tima).

Con người và công nghệ: Hai trụ cột song hành

Theo CEO Tima, công nghệ mang lại tốc độ và tính minh bạch, nhưng con người mới là yếu tố quyết định sự linh hoạt trong ứng xử với rủi ro. Vì vậy, doanh nghiệp đầu tư mạnh vào AI, Machine Learning và RPA, song song là xây dựng đội ngũ chuyên sâu về tài chính, dữ liệu và pháp lý - những người hiểu thị trường và biết vận hành công nghệ một cách thực tế.

Hướng tới giai đoạn 3-5 năm tới, Tima đặt mục tiêu trở thành nền tảng kết nối tài chính hàng đầu Đông Nam Á. Doanh nghiệp cho biết sẽ mở rộng hợp tác với các định chế trong và ngoài nước, nhưng vẫn duy trì kỷ luật tài chính như kim chỉ nam cho mọi chiến lược phát triển.

Quản trị nợ vì thế không chỉ là công cụ phòng ngừa rủi ro, mà còn là nền tảng của tăng trưởng có trách nhiệm, nơi mỗi đồng vốn được bảo vệ bằng sự kỷ luật, công nghệ và tầm nhìn dài hạn.

“Tăng trưởng là cần thiết, nhưng chỉ bền vững khi được chống lưng bởi quản trị nợ vững vàng”, ông Thuận khẳng định.