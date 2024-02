Tiger vinh danh những câu chuyện về người Việt Nam can trường

Trong một năm biến động, dù chẳng nhiều những câu chuyện thành công rực rỡ nhưng chắc chắn cũng chẳng bao giờ thiếu câu chuyện vươn lên, đương đầu khó khăn, xứng đáng được chia sẻ và tán dương.

Với Tiger, dù bao nhiêu khái niệm có thay đổi theo thời cuộc, dù cuộc sống có nhiều biến động, khi mỗi người bền lòng vững bước, mỗi bước tiến đã chứa đựng nhiều nỗ lực bản lĩnh to lớn. Đó là lý do tạo nên hành trình không ngơi nghỉ của Tiger Beer để lắng nghe, vinh danh những khoảnh khắc can trường, từ đó lan tỏa tinh thần bản lĩnh ẩn sâu trong mỗi người.

Tiger Beer chào đón mùa lễ hội.

Mừng năm can trường, khai xuân bản lĩnh

2023 ghi dấu nỗ lực của Tiger Beer khi đồng hành cùng WeChoice, giải thưởng vinh danh những người bình thường nhưng đủ sức hoàn thành những mục tiêu phi thường nhờ khát khao chinh phục không mệt mỏi.

Cụ thể, dự án Tiger x WeDo 2023 đã lựa chọn lan tỏa hành trình tử tế của "Bệnh viện đồ da" và "Sài Gòn Xanh". Thông qua dự án Tiger x WeDo 2023, Tiger Beer ngầm khẳng định thông điệp "Vì chính bạn đã tiếp lửa để tạo nên một Việt Nam can trường, chúng tôi cũng sẽ tiếp lửa cho hành trình của bạn thêm rực rỡ".

"Bệnh viện đồ da" là câu chuyện đầy nhân văn và truyền cảm hứng của anh Nguyễn Văn Phúc với các "nhân viên".

"Bệnh viện đồ da" là tập hợp của những người mang trên vai câu chuyện quá khứ đầy khó khăn, từ trẻ lang thang, thợ đánh giày hay nạn nhân buôn người, nhưng luôn nỗ lực giúp cho những bạn trẻ lang thang có một nơi để gọi là nhà, và hơn hết là giúp nhiều cuộc đời có thể được viết lại.

Còn "Sài Gòn Xanh" là dự án thu gom rác, trả lại môi trường xanh đẹp của những người trẻ "vượt sướng" cặm cụi dưới dòng rác để truyền đi thông điệp thế hệ ngày nay luôn mong muốn được góp phần nhỏ bé để đóng góp cho cộng đồng.

Với Tiger Beer, bản lĩnh vẫn tồn tại trong những hành động thường nhật, khi mọi người dám bước khỏi vùng an toàn của chính mình.

Chỉ vậy thôi chưa đủ, Tiger Beer còn mang đến chuỗi hoạt động sôi nổi để mùa lễ hội thêm sôi động.

Nếu với website "Khai xuân bản lĩnh", khán giả được nhìn lại và chia sẻ hàng trăm nghìn quyết định can trường của bản thân thì tới "Đại Lộ Bản Lĩnh", Tiger Beer đã cùng người tiêu dùng vinh danh hành trình bản lĩnh và sống ngập tràn trải nghiệm của họ. Những trải nghiệm mạnh mẽ đó đồng thời cũng là động lực để mỗi người phấn khởi chào đón năm mới với niềm tin về tương lai tích cực.

Tiger Beer đã kết hợp cùng Grab và Xanh SM tung ra 125.000 "Chuyến xe Tiger miễn phí" dành cho các khách hàng khi đặt xe công nghệ với lộ trình đến hoặc về tại hơn 200 nhà hàng và quán ăn trong khu vực TPHCM.

Chiến dịch được triển khai nhằm truyền tải đến người tiêu dùng văn hóa "Uống có trách nhiệm" - cuộc vui chỉ trọn vẹn khi mọi khách hàng được về nhà an toàn.

Biểu tượng cho tinh thần không ngừng tiến bước

Cùng với những chiến dịch mang ý nghĩa cộng đồng to lớn, mở đầu cho một mùa lễ hội bùng nổ, Tiger Beer cho ra mắt dòng bia Tiger lon cao dù trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động.

Tiger lon cao kỳ vọng trở thành biểu tượng cho tinh thần không ngừng đổi mới của Tiger Beer, đồng thời thay lời chúc năm 2024 đầy khởi sắc đến hàng triệu người dùng tại Việt Nam.

Bước tiến đột phá này thành công chinh phục nhiều "phù thủy ẩm thực Việt" như Luke Nguyễn, Ngô Thanh Hòa.

Khép lại năm 2023 nhiều thử thách và sẵn sàng chào đón 2024 đầy bản lĩnh, những hành trình vượt ngàn chông gai của hàng triệu người vẫn đang không ngừng tiếp nối, và Tiger Beer luôn sẵn sàng tiếp thêm nguồn động lực cho những cuộc phiêu lưu khai phá mọi giới hạn.