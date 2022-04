Tiện ích nâng tầm chuẩn sống tại The Link - Sun Riverside Village

Phân khu The Link mang tới không gian sống nghỉ dưỡng đẳng cấp cho cư dân và khách lưu trú (Ảnh phối cảnh minh họa).

Tại tọa độ tâm điểm của thành phố Sầm Sơn (Thanh Hóa), nơi một bên là sông Đơ thơ mộng, một bên là đại lộ Nam sông Mã và tuyến đường bao biển sôi động đêm ngày, Sun Property (thành viên Sun Group) đã kiến tạo The Link với trọn bộ ưu điểm về thiết kế, cảnh quan và tiện ích của "thành phố nghỉ dưỡng đa sắc màu" Sun Riverside Village.

Tận hưởng bộ sưu tập tiện ích nội khu đặc quyền

Nằm tại vị trí "1 mặt sông, 3 mặt đường", trên quỹ đất rộng 14,64ha - gần 75% diện tích dành để phát triển hệ thống tiện ích, cảnh quan, The Link hứa hẹn là phân khu ngập tràn trải nghiệm thời thượng tựa như đang sống tại thiên đường du lịch Miami, xứng với danh xưng "hoa hậu" của Sun Riverside Village.

Là phân khu duy nhất ôm trọn 4 công viên nội khu quy mô 22.400m2 gồm Carnival, Rumba, Latin và Caribe mang đậm phong vị Mỹ Latinh tại Miami, biệt thự và shophouse tại đây sở hữu tầm nhìn bao trọn sông nước xanh biếc, cây xanh rợp bóng và sắc màu rộn ràng của những dãy phố sôi động suốt 365 ngày.

Với hệ thống cây xanh nhiệt đới được trồng trên mật độ dày, râm mát và khoe sắc suốt 4 mùa như dừa, chà là, cau vua, cau cảnh, lan sao, bạch thiên hương, mai vạn phúc… bất cứ tọa độ nào của The Link cũng đem đến trải nghiệm nghỉ dưỡng như ở resort cao cấp - nơi các chủ nhân tinh hoa có thể thư thái hòa mình và lắng nghe những thanh âm trong trẻo của thiên nhiên.

Shophouse và biệt thự The Link được thiết kế ôm trọn 4 công viên nội khu cùng chuỗi tiện ích nghệ thuật, thể thao (Ảnh phối cảnh minh họa).

Chia sẻ về tính ưu việt của tiện ích do cách bài trí không gian tại The Link mang lại, đại diện EGO Italia - đơn vị thiết kế cảnh quan lừng danh cho biết: "Hệ thống công viên nội khu tại The Link trải dài, kết nối thành thể thống nhất, giúp cư dân tương lai dễ dàng tiếp cận và tận hưởng trọn bộ tiện ích tinh hoa".

EGO Italia còn khéo léo bày trí vô vàn giá trị gia tăng, tạo thành trục tiện ích chạy dọc phân khu để mọi cư dân ở hầu hết vị trí đều được hưởng lợi. Có thể kể tới các tiện ích chăm sóc sức khỏe tinh thần như Quảng trường nhạc nước, Đài phun nước vỏ sò, Quảng trường Rumba; vườn âm nhạc, chòi nghỉ nhạc gió…; tiện ích chăm sóc sức khỏe thể chất như sân tennis, sân trượt patin, sân chơi trẻ em, sân máy tập….

Rất nhiều tiện ích "đo ni đóng giày" giúp cân bằng thân - tâm - trí sẽ được thiết lập ngay nội khu theo chuẩn quốc tế như: Bãi cỏ yoga và dưỡng sinh, vườn sỏi đá massage, vườn thảo dược, vườn xương rồng… và đặc biệt là tổ hợp phòng khám y tế cao cấp, CLB thể chất trong nhà rộng 2.800m2.

Đồng thời, những cư dân tương lai tại The Link còn trải nghiệm chất sống Miami giữa miền đất Á Đông qua những tinh hoa kiến trúc như Tân thuộc địa Tây Ban Nha cổ điển, trang nhã hay Art Deco trẻ trung, rực rỡ và được vây quanh bởi không gian nghệ thuật đầy sức sống của muôn vàn lễ hội âm nhạc, sự kiện văn hóa, vui chơi giải trí. Từ đó, hoàn thiện hơn diện mạo một tổ hợp thăng hoa giá trị sống, đáp ứng nhu cầu an cư lâu dài cũng như nghỉ dưỡng cao cấp.

Hưởng trọn hệ sinh thái đẳng cấp

Là mảnh ghép nằm trong hệ sinh thái quy mô 1.260 ha, "làm đẹp" xứ Thanh của Sun Group tại Sầm Sơn, cư dân Sun Riverside Village hay The Link sẽ được hưởng trọn bộ tiện ích du lịch, nghỉ dưỡng, giải trí đáng khao khát, nâng tầm sống sang.

The Link hưởng lợi lớn nhờ đối diện Công viên Sun World Sầm Sơn (Ảnh phối cảnh minh họa).

Đúng như tên gọi The Link, nhờ tọa độ "nhất cận thị, nhị cận giang, tam cận lộ" được ví như "trung tâm của mọi tiện ích" này, mà mọi cư dân sẽ chỉ mất chừng vài phút để di chuyển đến biển Sầm Sơn, xấp xỉ 20 phút lái xe đến trung tâm TP Thanh Hóa hay khoảng hơn 90 phút để di chuyển đến Hà Nội trong tương lai gần…

Chỉ cần băng qua Đại lộ Nam Sông Mã, cư dân The Link có thể khám phá thế giới triệu niềm vui tại đại công viên giải trí Sun World lớn nhất Bắc Trung Bộ. Hay chỉ với vài bước chân, những chủ nhân thượng lưu có thể hòa mình vào nhịp phồn hoa của khu đô thị Sun Grand Boulevard rộng gần 70 ha kề cận, cùng nhiều tổ hợp tiện ích ẩm thực, giải trí quy mô khác. Từ The Link, cư dân cũng dễ dàng kết nối đến 3 phân khu còn lại của Sun Riverside Village: The Harbor, Festival Avenue và The River với vô số tiện ích chung như Công viên bãi biển Miami, Công viên Art Deco, Công viên Broadway và Công viên Wynwood với tổng diện tích lên đến 61.000m2.

Shophouse The Link đầy sức sống về đêm với đa dạng sản phẩm dịch vụ du lịch (Ảnh phối cảnh minh họa).

Nhờ yếu tố trung điểm kết nối, các biệt thự, shophouse The Link được thừa hưởng tiềm năng thương mại hấp dẫn khi đón trọn dòng khách dừng chân ăn uống, nghỉ ngơi, thư giãn hay lưu trú sau hàng giờ khám phá quần thể vui chơi giải trí - du lịch nghỉ dưỡng tại Sầm Sơn.

Sun Property Management - đơn vị vận hành 5 sao sẽ đem đến hàng loạt dịch vụ nâng tầm chuẩn sống như: Quản gia chuyên nghiệp, khóa học fitness được thiết kế bài bản, liệu trình chăm sóc sức khỏe, tổ chức sự kiện, bảo quản tài sản, chăm sóc biệt thự, hỗ trợ chủ nhà đặt tour du lịch, đưa đón sân bay, tổ chức tiệc tại gia hoặc quản lý, nhận booking, check in, check out, hỗ trợ khách lưu trú… hoàn thiện bộ sưu tập tiện ích đặc quyền đáng khao khát dành riêng cho chủ nhân biệt thự.

Với hệ thống cảnh quan toàn khu, đơn vị này cũng sẽ chăm chút, thường xuyên nâng cấp không gian công cộng, đem đến diện mạo chỉn chu, tươi mới cho biệt thự, shophouse và chuỗi tiện ích của thành phố nghỉ dưỡng đa sắc màu tại xứ Thanh này.

Đa tầng tiện ích, đa dạng trải nghiệm và đa sắc cảnh quan, The Link được kỳ vọng trở thành ngôi nhà thứ hai đáng khao khát để khẳng định đẳng cấp, vị thế trong xã hội của giới thượng lưu, cũng là tâm điểm nghỉ dưỡng được du khách mong muốn trải nghiệm trong hành trình khám phá Sầm Sơn.