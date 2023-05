Tiền đầu cơ trỗi dậy, giới đầu tư đến thời "gồng lãi" cổ phiếu penny

Thị trường vẫn lặp lại kịch bản cũ với tình trạng rung lắc căng thẳng trong vùng cản kỹ thuật. VN-Index phần lớn thời gian trong sáng nay diễn biến dưới đường tham chiếu, hiện tạm đóng cửa tại 1.076,67 điểm, giảm nhẹ 1,38 điểm tương ứng 0,13%. VN30-Index giảm 2,84 điểm tương ứng 0,27% còn 1.068,98 điểm.

Trong khi đó, HNX-Index vẫn tăng 2,32 điểm tương ứng 1,05% lên 223,65 điểm và UPCoM-Index tăng 0,39 điểm tương ứng 0,47% lên 82,06 điểm.

VN30-Index và VN-Index rung lắc nhưng VNMID-Index và VNSML-Index vẫn tăng mạnh (Nguồn: VDSC).

Thanh khoản thị trường duy trì tốt với khối lượng giao dịch trên sàn HoSE đạt 424,4 triệu cổ phiếu tương ứng 7.061 tỷ đồng và trên HNX là 59,6 triệu cổ phiếu tương ứng 890 tỷ đồng.

Nhìn vào biến động các chỉ số chính có thể thấy dòng tiền đang hoạt động mạnh tại nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ và vừa, trong khi đó, các cổ phiếu vốn hóa lớn chịu áp lực chốt lời.

VNMID-Index đại diện cho dòng midcap (vốn hóa trung bình) tăng 5,16 điểm tương ứng 0,37% còn VNSML-Index đại diện cho dòng smallcap (vốn hóa nhỏ) tăng 12,35 điểm tương ứng 0,96%.

Dù chỉ số chính điều chỉnh nhưng trên sàn HoSE vẫn ghi nhận 220 mã tăng giá với 20 mã tăng trần so với 143 mã giảm, 2 mã giảm sàn. Sàn HNX có 116 mã tăng với 17 mã tăng trần (so với 49 mã giảm, 2 mã giảm sàn); UPCoM có 175 mã tăng với 30 mã tăng trần (so với 70 mã giảm, 3 mã giảm sàn).

Như vậy, phần lớn nhà đầu tư nắm giữ cổ phiếu vẫn đang ở vị thế lãi. Nếu như mức lãi tại các cổ phiếu sàn HoSE lớn nhất (tính so với giá tham chiếu) chỉ khoảng 7% thì trên sàn HNX là 10% và trên UPCoM là 15%. Thậm chí biên độ sinh lãi còn lớn hơn nếu cổ phiếu "đổi màu" từ sắc đỏ sang sắc tím. Điều này cũng phần nào thể hiện dòng tiền đầu cơ đang hoạt động mạnh và đẩy giá cổ phiếu nhỏ lên cao.

Nhóm penny, midcap của ngành bất động sản nhiều mã tăng rất "bốc". CRE, DXS, LGL, QCG, TDH và VRC tăng trần, trong đó có một số mã tăng trần liên tiếp nhiều phiên. TDC tăng 5,6%; CCL tăng 4%. Dù vậy, phần lớn các mã này có thanh khoản khá thấp.

Tại ngành xây dựng và vật liệu, EVG, PTC và HDI tăng trần trong khi DXV, BCE, PC1, KPF cũng tăng rất mạnh.

Bữa tiệc của những cổ phiếu nhỏ trên sàn UPCoM vẫn rất sôi động khi L35, LM7, HMS, ILA, MTV, SB1, XDC, KHA, QPH, SEP, DSC, HC3, CI5, MVN… tăng kịch biên độ gần 15%.

Những nhà đầu tư nắm giữ các cổ phiếu này đạt được mức lợi nhuận ấn tượng, tuy vậy, việc hiện thực hóa lợi nhuận lại tùy thuộc vào khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư. Thực tế, thanh khoản tại các mã này khá thấp, theo đó, lượng cổ phiếu bán ra (chốt lời) hay mua được cổ phiếu ở mức giá cao nhất đều không đáng kể.