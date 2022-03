Tiềm năng của khu đô thị An Phú ở thành phố Tam Kỳ

Vị trí kết nối đặc biệt

Những hình ảnh mới nhất của Khu đô thị mới An Phú (đô thị quốc tế The Trident City) khiến nhiều người bất ngờ về sự "thay da đổi thịt" tại đây. Dự án do Công ty CP Đầu tư Phát triển Hạ tầng Quảng Nam hợp tác với Công ty CP Địa ốc First Real đầu tư và phát triển.

The Trident City sở hữu vị trí đắc địa vùng Đông Tam Kỳ (Ảnh thực tế tiến độ dự án tháng 3/2022).

Đại diện chủ đầu tư cho biết, sở hữu vị trí đắt giá cùng điều kiện tự nhiên thuận lợi, nằm cạnh trung tâm thành phố về phía Đông, trên trục đường Lê Thánh Tông, trục đường Điện Biên Phủ nối thành phố với biển Tam Thanh, đô thị quốc tế The Trident City đã tạo ra không gian sầm uất, hiện đại, thắp sáng cả khu vực. Dự án kỳ vọng trở thành một đô thị xanh, xu hướng phát triển của thế giới hiện nay.

"The Trident City hứa hẹn hình thành một vùng đất trù phú và giàu tiềm năng phát triển, trở thành biểu tượng của thành phố Tam Kỳ, nâng tầm vùng đất này", chủ đầu tư chia sẻ.

Theo đó, định hướng quy hoạch của thành phố Tam Kỳ năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 thì trung tâm hành chính thành phố được bố trí ở ven trục đường Lê Thánh Tông đối diện với hồ Sông Đầm, gần trụ sở Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai và nhiều cơ quan hành chính quan trọng khác.

Khu vực này đảm bảo về mặt trị thủy do có cốt nền cao, việc tạo dựng trung tâm hành chính thành phố ở địa điểm này còn trở thành động lực phát triển cho khu vực ven đường Lê Thánh Tông và toàn bộ khu đô thị mới. Đây là điểm nhấn trong quy hoạch, phát triển TP Tam Kỳ, mở ra hy vọng đưa Đông Tam Kỳ bứt tốc phát triển.

Điểm ngắm của nhà đầu tư cả nước

Vùng Đông Tam Kỳ đang thay đổi từng ngày khi nhiều "ông lớn" đã và đang rót vốn vào đầu tư cơ sở hạ tầng, đặc biệt là các dự án đô thị quy mô lớn hay nhà máy hiện đại tại khu công nghệ cao. Trong đó có First Real với Khu đô thị mới An Phú (đô thị quốc tế The Trident City).

Hạ tầng hoàn thiện, kết nối giao thông nội khu tại The Trident City (Ảnh thực tế tiến độ dự án tháng 3/2022).

Thời gian sắp tới, Tam Kỳ hứa hẹn sẽ đón nhận làn sóng dịch chuyển mới từ vùng đô thị hiện tại, tiến dần lên phía Đông với trọng điểm quy hoạch mới cùng nhiều điểm quan trọng mang mục tiêu "kết nối đô thị, tiến gần đến Biển".

Điều này đồng nghĩa thị trường bất động sản tới đây của Tam Kỳ sẽ sôi động hơn, khi nhu cầu đầu tư, xây dựng tại vùng đất mới sẽ gia tăng, đưa diện mạo của thành phố đến một bước phát triển mới.

Đô thị quốc tế The Trident City được chủ đầu tư kỳ vọng trở thành điểm sáng mới trong quy hoạch thành phố Tam Kỳ, khẳng định vị thế trở thành khu đô thị mới, điểm ngắm của các nhà đầu tư cả nước.

"Đây cũng chính là thời điểm để sở hữu bất động sản khi giá đất tại Đông Tam Kỳ đang còn khá rẻ so với các thị trường lân cận và sở hữu tiềm năng tăng giá trong tương lai gần", đại diện chủ đầu tư chia sẻ.