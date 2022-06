Thương hiệu xe điện DKBike kỳ vọng nâng tầm "lá phổi xanh" cho thành phố

Những năm gần đây, vấn đề ô nhiễm môi trường đang trở thành bài toán cấp thiết của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Quá trình phát triển kinh tế - xã hội của các quốc gia trên thế giới đã dẫn đến tác động mạnh mẽ tới môi trường. Minh chứng là sự nóng lên toàn cầu, sự suy giảm tầng ozon và mưa axít… đặc biệt là ô nhiễm không khí do hoạt động giao thông vận tải gây ra.

Một mẫu xe điện DKBike (Ảnh: DKBike).

Giao thông vận tải góp phần gây ô nhiễm không khí

Với dân số hơn 96 triệu người, khoảng một nửa dân số Việt Nam sở hữu xe máy, trong khi tỷ lệ sở hữu ô tô là 23 trên 1.000 người. Các thành phố lớn như Hà Nội, TPHCM gia tăng ô nhiễm và tắc nghẽn, nhiều lần xếp hạng cao về mức độ ô nhiễm trên toàn cầu.

Việc sử dụng xe điện là một trong những phương án giúp hạn chế khí thải giao thông. Theo một số chủ cửa hàng bán xe điện ở TPHCM, hiện nay nhu cầu mua các loại xe điện tăng khoảng 30-35% so với những năm trước. Việt Nam có khoảng 3 triệu xe đạp điện và xe máy điện đang lưu hành.

Nhận thấy được tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường và nhu cầu tìm mua xe điện của khách hàng, DKBike đã cho ra mắt nhiều dòng xe điện chất lượng, giá thành hợp lý với túi tiền.

Theo đó, DKBike hiện cung cấp ra thị trường 12 loại xe máy điện và xe ga điện như: Xe máy điện DK Roma Si, xe máy điện DK Roma SX, xe máy điện DK Gogo New và DK Gogo S, xe máy điện DK Xman One và DK Xman One, xe đạp điện DK Samurai/DK Sparta và DK Tron, xe máy điện DK Roma Lite và 2 loại xe ga 50cc DK Roma SX và 50cc DK Crea Mono có giá dao động từ 15 triệu đồng - 24 triệu đồng tùy xe.

Đại diện doanh nghiệp cho biết, dòng xe được nhiều khách hàng quan tân là xe máy điện DK Gogo New và xe máy điện DK Roma SX đang có thị phần cao hiện nay. Xe máy điện DK Gogo thiết kế đơn giản, mềm mại với sự tối giản được thể hiện chi tiết qua các đường nét bo tròn và các đường thẳng cứng cáp, điều này giúp chiếc xe nhìn gọn gàng và thanh thoát hơn.

Màu sắc của xe cũng giúp cho người dùng được nhiều lựa chọn hơn với 6 màu nổi bật: đen sần, đỏ đun, cam, trắng, xanh cửu long. Xe máy điện DK Gogo New trang bị hệ thống đèn Full Led quanh thân xe, giúp xe luôn tỏa sáng trong các điều kiện vận hành.

Từ đèn xi nhan, đèn pha và đèn định vị ban ngày cũng được sử dụng hệ thống đèn LED này, giúp cho vùng chiếu sáng rộng hơn, hiệu suất chiếu sáng tốt, vẫn giúp tiết kiệm điện năng cho chiếc xe vận hành trơn tru.

Ngoài ra, cụm phanh đĩa trước với sau đường kính lớn, làm từ hợp kim nguyên khối hạn chế mài mòn, tăng độ bền bỉ khi sử dụng. Với tính năng chống trộm cao cấp DK Gogo New sẽ báo động ngay khi có người lạ tác động lực lên xe khi xe ở trạng thái khóa. Nhờ vậy, xe sẽ được bảo vệ ở bất kỳ đâu.

Thiết kế trẻ trung của xe điện DKBike (Ảnh: DKBike).

Với thiết kế thông minh, DK Gogo New được tích hợp cổng sạc dưới cổ xe, điều này sẽ giúp điện thoại không lo sợ vấn đề hết pin. Tính năng nút "P" an toàn trên tay lái của xe, bạn sẽ không bị vọt ga bất ngờ khi đang dừng đỗ xe.

DKBike thu hút nhiều người trẻ (Ảnh: DKBike).

Bên cạnh đó, một lựa chọn khác cho các bạn trẻ sành điệu là mẫu xe DK Roma Si vừa được hãng ra mắt. Roma Si sử dụng động cơ 1000W chỉ số chống nước IP67 cho cự ly di chuyển lên đến 70km/1 lần sạc.

Toàn bộ hệ thống đèn pha Full LED dạng bi cầu, đèn viền led dạng kim cương, gắn cảm biến ánh sáng tự động bật/tắt đèn pha khi trời tối. Hệ thống đèn cảnh báo khẩn cấp, đèn xin vượt, đèn passing được tích hợp đầy đủ, hoạt động trơn tru.

Roma Si sử dụng động cơ 1.000W, chỉ số chống nước IP67 và có nhiều màu sắc nổi bật.

Theo chia sẻ của chị Phạm Thùy Trang, sống tại Cầu Giấy, Hà Nội, chị đang tìm kiếm một chiếc xe điện được trang bị đầy đủ công nghệ hiện đại để bảo vệ môi trường và thuận tiện đi lại trong thành phố.

"Sau thời gian tìm hiểu và nghe tư vấn từ bạn bè, tôi biết được hãng xe DKBike chịu trách nhiệm lắp ráp, hoàn thiện và phân phối độc quyền sản phẩm xe điện tại Việt Nam. Những mẫu xe của DKBike được tập trung nghiên cứu và lên ý tưởng thiết kế kiểu dáng xe trẻ trung, năng động, phối hợp cùng màu sắc bắt mắt phù hợp xu hướng đồng thời làm nổi bật lên cá tính người dùng", chị Thùy Trang nói.

Hộp số 3 cấp, đèn pha full LED là lợi thế của xe điện DKBike (Ảnh: DKBike).

Với lợi thế về quy mô sản xuất và năng lực tài chính, DKBike đang sở hữu hệ thống nhà xưởng với 3 dây chuyền lắp ráp trị giá hơn 10 triệu USD và tổng diện tích khu nhà máy 40.000 m2. Theo chia sẻ từ đại điện DKBike, năng lực sản xuất hằng năm của doanh nghiệp này là 450.000 xe bởi quy mô nhân sự hơn 200 người và hơn 800 đại lý.

"DKBike cam kết phát triển thương hiệu và sản xuất đột phá, cải tiến công nghệ, hướng tới môi trường, kiểu dáng năng động, hiện đại, trẻ trung phù hợp với nhiều đối tượng sử dụng. Không chỉ mang đến cảm hứng cho khách hàng thông qua sản phẩm công nghệ, DKBike còn luôn cố gắng tạo dựng phong cách sống xanh - thân thiện với môi trường cho tương lai", bà Bùi Thị Bích Đào, CEO DKBike nói.

