An Phước - 32 năm đồng hành cùng ngành dệt may Việt Nam

Khởi đầu khiêm tốn, hành trình không ngừng nỗ lực

Năm 1992, An Phước khởi nguồn từ một xưởng may nhỏ với 30 công nhân và 60 máy may. Đến năm 1993, công ty chính thức được thành lập tại TPHCM.

Khởi đầu giữa muôn vàn khó khăn của thời kỳ đầu đổi mới, tập thể An Phước đã sớm hình thành một khát vọng lớn là tạo ra những sản phẩm thời trang chất lượng, chỉn chu và mang đậm bản sắc Việt.

Hơn ba thập kỷ qua, An Phước luôn kiên định với định hướng lấy chất lượng làm gốc, đổi mới để thích nghi, và đặt khách hàng ở trung tâm. Thành quả hôm nay là kết quả của sự gắn kết, tận tụy - từ người thợ may đến đội ngũ thiết kế, quản lý, bán hàng và chăm sóc khách hàng.

Hình ảnh xưởng may An Phước trong những ngày đầu thành lập (Ảnh: An Phước).

Năm 1997, trong bối cảnh khủng hoảng tài chính châu Á ảnh hưởng sâu rộng đến nền kinh tế khu vực, An Phước đã chủ động chuyển hướng chiến lược. Công ty trở thành đối tác sản xuất và phân phối độc quyền thương hiệu thời trang nam Pierre Cardin tại Việt Nam, Lào và Campuchia.

Đây là bước ngoặt lớn, không chỉ mở rộng thị trường mà còn giúp An Phước tiếp cận những tiêu chuẩn quốc tế, từng bước nâng cao năng lực sản xuất và tư duy phát triển sản phẩm. Hơn cả cơ hội, sự hợp tác này trở thành động lực để công ty kiên trì theo đuổi con đường chất lượng và hội nhập.

Phát triển bền vững với nền tảng vững chắc, gắn bó cùng thời trang Việt

Tính đến năm 2025, An Phước đang vận hành 8 nhà máy, 182 cửa hàng bán lẻ trên toàn quốc, với đội ngũ hơn 5.000 cán bộ, công nhân viên. Mỗi năm, hàng triệu sản phẩm mang thương hiệu An Phước đến tay người tiêu dùng trong và ngoài nước.

Những con số ấy không chỉ thể hiện sự phát triển về quy mô, mà còn là minh chứng cho hành trình kiên trì gìn giữ và phát huy tay nghề của người lao động Việt, đồng thời linh hoạt ứng dụng công nghệ để nâng tầm sản phẩm trong thời đại mới.

Thương hiệu thời trang An Phước ra đời năm 1997, nhằm phục vụ người tiêu dùng trong nước với các sản phẩm chất lượng cao, phù hợp xu hướng và gần gũi với nhu cầu thực tế. Từ trang phục công sở, trang phục dạo phố đến các sản phẩm thường nhật mang tính thư giãn, mỗi thiết kế đều đề cao sự hài hòa giữa tính thẩm mỹ, sự thoải mái và tính ứng dụng cao.

Không ngừng đổi mới, An Phước áp dụng công nghệ vào mọi quy trình, từ khâu chọn vải như cotton, linen, sợi tre, sợi gỗ sồi thân thiện môi trường, đến các dòng vải co giãn, làm mát, chống nắng, đáp ứng tốt với khí hậu, lối sống và gu thẩm mỹ người Việt.

Nhà máy của An Phước - nền tảng cho thương hiệu vững mạnh (Ảnh: An Phước).

Không gian trưng bày sản phẩm tại cửa hàng An Phước - Pierre Cardin (Ảnh: An Phước).

Mở rộng linh hoạt, đồng hành trong từng khoảnh khắc, hướng tới tương lai

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng, An Phước từng bước mở rộng hệ sinh thái sản phẩm, từ trang phục công sở, đi công tác, chơi golf, trang phục ngoài trời đến các dòng phụ kiện cần thiết. Mỗi sản phẩm đều được nghiên cứu và phát triển để có thể đồng hành cùng người tiêu dùng trong nhiều hoàn cảnh khác nhau.

Bên cạnh đó, An Phước không ngừng chuyển mình trong kỷ nguyên số thông qua đầu tư vào thương mại điện tử, nền tảng di động, và các dịch vụ cá nhân hóa nhằm mang đến trải nghiệm tiện lợi, gần gũi và hiện đại hơn cho khách hàng.

"Trong hành trình phát triển, điều An Phước trân trọng nhất chính là niềm tin từ khách hàng, đối tác và tập thể người lao động. Đó chính là nguồn sức mạnh giúp công ty tiếp tục vững bước, không ngừng hoàn thiện", đại diện công ty cho hay.

An Phước đã 9 lần được vinh danh Thương hiệu Quốc gia, 25 năm liền được người tiêu dùng bình chọn là Hàng Việt Nam chất lượng cao. Năm 2025 - nhân kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước - An Phước được vinh danh trong top 50 doanh nghiệp - đơn vị tiêu biểu TPHCM, như một lời động viên sâu sắc cho những nỗ lực không ngơi nghỉ của cả tập thể.

Công ty TNHH May Thêu Giày An Phước được vinh danh 50 doanh nghiệp - đơn vị tiêu biểu của TPHCM (Ảnh: An Phước).

Trước những biến động toàn cầu, An Phước vẫn giữ vững định hướng phát triển bền vững. Từ việc tối ưu quy trình, tinh gọn vận hành đến đầu tư công nghệ và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đều nhằm thích ứng linh hoạt, nhưng không đánh mất bản sắc thương hiệu.

"32 năm là một cột mốc đáng nhớ, nhưng với An Phước, đó chỉ là khởi đầu của hành trình dài phía trước. Với tinh thần học hỏi không ngừng, sự cầu thị và lòng biết ơn sâu sắc, An Phước trân trọng ghi nhận sự đồng hành của khách hàng, đối tác, tập thể người lao động đã góp phần tạo nên hành trình đầy cảm xúc này. An Phước sẽ tiếp tục vững tin cùng thời trang Việt vươn xa một cách bền vững, và có trách nhiệm", đại diện công ty chia sẻ.