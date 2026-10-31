Thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng giảm về 0% từ ngày 1/11

Ngày 31/10, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 45/2026/NQ-CP quy định thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, trên cơ sở Nghị quyết số 19/2026/QH16 của Quốc hội về một số quy định thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay.

Theo đó, thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại là 0%. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 1/11/2026 đến hết ngày 31/3/2027.

Kể từ ngày Nghị quyết số 45/2026/NQ-CP có hiệu lực, mức thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại quy định tại Điều 3 Nghị quyết số 19/2026/QH16 (đã được điều chỉnh tại khoản 2 Điều 3 Nghị quyết số 43/2026/NQ-CP) hết hiệu lực thi hành.

Nhân viên hỗ trợ người dân đổ xăng (Ảnh: An Vi).

Trường hợp cần điều chỉnh (rút ngắn hoặc kéo dài) thời gian có hiệu lực của Nghị quyết này để đáp ứng yêu cầu về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh năng lượng, ổn định thị trường xăng, dầu, Bộ Công Thương có ý kiến đề xuất gửi Bộ Tài chính để trình Chính phủ xem xét, quyết định.

Theo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt năm 2025, thuế suất áp dụng với xăng khoáng thông thường là 10%, xăng E5 là 8% và xăng E10 là 7%. Khi thuế suất về 0%, cả ba mặt hàng sẽ được giảm thuế tiêu thụ đặc biệt, với mức giảm khác nhau tùy loại xăng.

Ngoài thuế tiêu thụ đặc biệt, giá xăng dầu còn chịu tác động từ các yếu tố cấu thành giá như giá xăng dầu thế giới, tỷ giá, chi phí kinh doanh định mức, lợi nhuận định mức và chi phí vận chuyển.

Hiện thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu đang ở mức 0 đồng/lít; xăng, dầu thuộc diện không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng (VAT) theo chính sách hiện hành. Thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng dầu và nguyên liệu cũng được áp dụng ở mức 0% đến hết ngày 31/12.

Với giá tính thuế theo kỳ điều hành ngày 22/10 là 21.938 đồng/lít đối với xăng E5 RON 92 và 22.017 đồng/lít đối với xăng E10 RON 95-III, khi thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt giảm về 0%, số thuế được loại bỏ ước tính lần lượt khoảng hơn 1.700 đồng/lít và 1.500 đồng/lít (đây là ước tính, không phải mức giảm chính thức - PV).

Theo Bộ Công Thương, thuế tiêu thụ đặc biệt hiện chiếm khoảng 6,69% trong cơ cấu các yếu tố cấu thành giá cơ sở mặt hàng xăng. Do đó, việc đưa thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt về 0% có thể giúp giảm giá bán lẻ xăng tương ứng với phần thuế này trong giá, nếu các yếu tố khác không thay đổi.

Tuy nhiên, mức giảm thực tế còn phụ thuộc vào giá xăng dầu thế giới, tỷ giá và các yếu tố cấu thành giá cơ sở tại từng kỳ điều hành.