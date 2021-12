Thuduc House công bố thay CEO sau khi ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng bị bắt

Dân trí Thuduc House chính thức miễn nhiệm ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng và ông Nguyễn Ngọc Trường Chinh khỏi các chức vụ trong ban lãnh đạo, ban điều hành.

Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức - Thuduc House (mã chứng khoán: TDH) vừa chính thức thông báo miễn nhiệm chức danh tổng giám đốc với ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng. Ông Hoàng cũng đã có đơn xin từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT, Tổng giám đốc trước khi bị bắt.

Trước đó, theo thông tin từ Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra thuộc Bộ (C03) đang điều tra vụ án "Buôn lậu; Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới; Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại TPHCM, các tỉnh phía Nam và một số đơn vị liên quan; vụ án đến nay đã khởi tố 21 bị can về các nhóm tội danh nêu trên.

Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án, ngày 23/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Tổng Giám đốc Thuduc House Nguyễn Vũ Bảo Hoàng, Phó Tổng giám đốc Thuduc House Nguyễn Ngọc Trường Chinh.

Nguyên Tổng giám đốc Thuduc House Nguyễn Vũ Bảo Hoàng (Ảnh: TDH).

Sau khi chính thức miễn nhiệm ông Hoàng, Thuduc House cũng thông báo bổ nhiệm chính thức ông Đàm Mạnh Cường làm Tổng giám đốc mới từ ngày 30/11. Ông Cường được giới thiệu có hơn 10 năm làm việc trong các lĩnh vực đầu tư, tài chính, hiện là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải, thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Bến Thành, thành viên HĐQT Tổng công ty Dâu tằm tơ Việt Nam.

Trước đó, Phó Tổng giám đốc Lê Chí Thủ Khoa được ông Hoàng ủy quyền thực điều hành toàn bộ công việc chung thuộc trách nhiệm của Tổng giám đốc. Ông Khoa là em trai của Chủ tịch HĐQT Thuduc House Lê Chí Hiếu và cũng chỉ mới được bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc gần đây vào đầu tháng 11.

Thuduc House cũng thông báo miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc với ông Nguyễn Ngọc Trường Chinh và bổ nhiệm ông Lữ Minh Sơn làm Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính từ ngày 30/11. Trước đó, ông Sơn làm kế toán trưởng của công ty từ tháng 7 năm nay.

Sau khi giảm mạnh 2 phiên liên tục sau thông tin nhiều lãnh đạo cấp cao bị bắt, cổ phiếu TDH của Thuduc House hai phiên gần đây lại tăng liên tục, thậm chí còn đóng cửa phiên 29/11 ở mức giá trần. Hiện tại, cổ phiếu TDH dừng ở mức 12.850 đồng.

Kết thúc 9 tháng đầu năm, Thuduc House đạt doanh thu thuần 362 tỷ đồng, giảm gần 70% so với cùng kỳ 2020. Tuy nhiên, công ty lại có lãi sau thuế lên tới 250 tỷ đồng, vượt xa so với kết quả thua lỗ cùng kỳ năm trước. Kết quả này có được do Thuduc House liên tục thoái vốn, thanh lý các khoản đầu tư và thu lợi nhuận từ hoạt động tài chính.

