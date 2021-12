Thu ngân sách tại Thừa Thiên Huế vượt 66,7% dự toán

Dân trí Mặc dù bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19 nhưng thu ngân sách Nhà nước tại tỉnh Thừa Thiên Huế vẫn tăng, vượt 66,7% dự toán.

Ngày 10/12, HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa VIII để xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng liên quan đến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2022 của tỉnh.

Ông Lê Trường Lưu, Bí thư Tỉnh ủy cho biết, tỉnh Thừa Thiên Huế gặp nhiều khó khăn, thách thức do dịch Covid-19 tiếp tục bùng phát, tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của người dân.

Trong bối cảnh khó khăn, nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của toàn dân, sự quan tâm của Trung ương, Thừa Thiên Huế đã hoàn thành nhiều mục tiêu.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu phát biểu tại kỳ họp HĐND tỉnh vừa diễn ra ngày 10/12 (Ảnh: CTV).

Cụ thể có 9/13 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt; tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 4,36%; thu ngân sách Nhà nước vượt 68,3%; công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân và an sinh xã hội được đảm bảo; công tác phòng, chống dịch được thực hiện quyết liệt, đồng bộ, cơ bản kiểm soát được dịch bệnh.

Trình bày về kết quả thực hiện kinh tế - xã hội năm nay, ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, cho biết thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt 10.109 tỷ đồng, vượt 66,7% dự toán, tăng 11% so với thực hiện cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 25.545 tỷ đồng, tăng 4,5% so cùng kỳ, bằng 95% kế hoạch năm. Kim ngạch xuất khẩu năm ước đạt 1.022 triệu USD, tăng 19,2% so với cùng kỳ, vượt 11% kế hoạch năm.

Nghị quyết của HĐND tỉnh đã đề ra 13 chỉ tiêu, ước tính đến cuối năm có 9/13 chỉ tiêu chủ yếu đạt kế hoạch đề ra; có 4 chỉ tiêu không đạt, gồm: tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP), thu nhập bình quân đầu người, vốn đầu tư toàn xã hội, số xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) năm ước đạt 4,36%, không đạt kế hoạch đề ra. Trong đó, khu vực dịch vụ tăng trưởng ước đạt 1,6%, đặc biệt doanh thu du lịch giảm sâu (giảm 55% so với năm 2020; giảm 80% so với năm 2019).

Một số sản phẩm chủ lực duy trì mức sản xuất khá, vượt kế hoạch như bia, sợi, may mặc, điện.

Khu vực nông nghiệp tăng 3,62%, trong đó chăn nuôi tăng 13,7%, do áp dụng mô hình chăn nuôi theo hướng công nghiệp, trang trại; ứng dụng công nghệ cao, VietGAP, hữu cơ; đồng thời thời tiết thuận lợi nên đạt năng suất cao trong sản xuất nông nghiệp; sản lượng khai thác đánh bắt, nuôi trồng thủy sản tăng 4%, từng bước tạo ra sản phẩm theo hướng hàng hóa, nâng cao giá trị gia tăng, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng.

Đại Dương