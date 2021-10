Thị trường trái phiếu Việt Nam và thực trạng thiếu hụt giải pháp công nghệ

Dân trí Trong những năm gần đây, trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam có sự phát triển vượt bậc, số lượng nhà đầu tư cá nhân tham gia thị trường theo đó cũng tăng nhanh.

Đặc biệt trong bối cảnh kinh tế khó khăn do dịch bệnh leo thang, hoạt động sản xuất kinh doanh bị ngưng trệ, nhiều nhà đầu tư đã và đang cân nhắc lựa chọn trái phiếu bởi lãi suất hấp dẫn so với gửi tiết kiệm và an toàn hơn nhiều kênh đầu tư khác.

Theo báo cáo của Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam, tại thời điểm hiện tại, quy mô thị trường trái phiếu doanh nghiệp đạt xấp xỉ 15% GDP, vượt mốc 1 triệu tỷ đồng. Trong 10 năm trở lại đây, ngành trái phiếu có tốc độ tăng trưởng bình quân trên 30% mỗi năm, đưa Việt Nam trở thành một trong những quốc gia có tốc độ tăng trưởng trái phiếu cao nhất châu Á.

Ngoài ra với số liệu do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố, hiện có gần 50 triệu người sở hữu tài khoản ngân hàng, với lượng tiền gửi cá nhân trong hệ thống ngân hàng đạt hơn 5,2 triệu tỷ đồng. Theo các chuyên gia, dòng tiền này có xu hướng chuyển dịch, chảy mạnh về kênh đầu tư trái phiếu doanh nghiệp do lãi suất tiết kiệm đang trong đà giảm và hiểu biết của người dân về trái phiếu được nâng cao.

Về mặt tích cực, điều này không chỉ giúp doanh nghiệp giải được bài toán huy động vốn mà còn góp phần giảm gánh nặng đang dồn trên vai hệ thống ngân hàng. Tuy nhiên, đi cùng với sự tăng trưởng đó, vẫn còn những bất cập tạo thành rủi ro tiềm ẩn khi tham gia thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Đặc biệt là thực trạng thông tin thị trường phân mảnh, ảnh hưởng trực tiếp tới quyền lợi, trải nghiệm của nhà đầu tư cá nhân.

Phần lớn nhà đầu tư cá nhân tại Việt Nam đều lựa chọn giao dịch trái phiếu qua các tổ chức phân phối như ngân hàng, công ty chứng khoán ... Khi tiếp cận với trái phiếu qua tổ chức phân phối, nhà đầu tư phần nào cũng sẽ bị hạn chế về thông tin bởi các yếu tố khách quan (sự phân mảnh của thị trường), hoặc các yếu tố chủ quan (nhân viên tư vấn thường muốn bán trái phiếu mà công ty mình phân phối, mà mỗi công ty lại chỉ phân phối một vài loại trái phiếu của những tổ chức phát hành nhất định).

Để hấp dẫn nhà đầu tư và tăng tính thanh khoản, các ngân hàng và công ty chứng khoán cũng giới thiệu nhiều chương trình với hợp đồng, quyền lợi đặc biệt cùng điều khoản hấp dẫn đa dạng … vô hình trung "gây nhiễu thông tin", trong khi nhà đầu tư lại muốn nhanh chóng tìm được sản phẩm, đơn vị phân phối phù hợp với nhu cầu và mức độ rủi ro chấp nhận được của bản thân, nắm bắt cơ hội thị trường.

Bên cạnh đó, các quy định mới nhằm bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư ngày càng được hoàn thiện, nhưng phần nào cũng làm thủ tục trở nên phức tạp hơn và yêu cầu thêm nhiều thời gian để chuẩn bị. Ngoài ra cũng phải kể đến những trở ngại khác, ví dụ như quá trình giao dịch trực tiếp bị hạn chế do ảnh hưởng của dịch bệnh, hoặc việc đầu tư, thanh toán mua bán trái phiếu bị giới hạn trong các phiên giao dịch của các tổ chức phân phối …

Ứng dụng giải pháp công nghệ tài chính (Fintech) phải chăng chính là hướng đi cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp?

Trao đổi về vấn đề này, anh Anthony Trần - CPO Finbase chia sẻ:

"Finbase nhận thấy, ở thời điểm hiện tại (tháng 10 năm 2021), thị trường Việt Nam vẫn còn thiếu một nền tảng số hóa và mang tính kết nối để hỗ trợ người dùng dễ dàng tiếp cận các lựa chọn đầu tư trái phiếu doanh nghiệp trực tuyến; thêm lựa chọn bên cạnh việc họ phải trực tiếp liên hệ tổ chức phát hành hoặc tham khảo thông tin từ nhiều đại lý phân phối khác nhau. Đó là động lực để Finbase nghiên cứu, phát triển một nền tảng công nghệ, hỗ trợ kết nối nhà đầu tư với đơn vị phân phối, tăng trải nghiệm đầu tư & minh bạch thông tin.

Với đội ngũ chuyên gia công nghệ giàu kinh nghiệm, thấu hiểu nhu cầu của thị trường tài chính và nhà đầu tư, Finbase mong muốn cung cấp giải pháp giúp nhà đầu tư cá nhân chủ động hơn trong việc tiếp cận thông tin tài chính, đồng thời luôn nhận được hỗ trợ khi cần thiết, đảm bảo tính tiện lợi với hình thức giao dịch nhanh chóng, đa dạng lựa chọn; từ đó dễ dàng đưa ra quyết định chính xác với nhu cầu đầu tư của họ.

Khởi đầu ở vai trò nhà cung cấp giải pháp công nghệ, đồng hành cùng các tổ chức tài chính hoàn thành mục tiêu số hóa quy trình phân phối sản phẩm trái phiếu doanh nghiệp, Finbase hiểu rõ mong muốn giảm tải gánh nặng vận hành về nhân sự, thời gian và kiểm soát rủi ro, nâng cao năng suất hoạt động, đảm bảo tăng trưởng kết quả kinh doanh của kênh bán lẻ, đặc biệt khi các đối tác của chúng tôi đã và đang triển khai hình thức phân phối đa kênh, tiếp cận nhà đầu tư trực tuyến. Để đạt được những mong muốn ấy, Finbase tập trung phát triển nền tảng với định hướng Customer Centric (lấy khách hàng làm trung tâm), sáng tạo nên các giải pháp sản phẩm & dịch vụ số đột phá, nhằm mang đến những trải nghiệm tuyệt vời nhất dành cho nhà đầu tư cá nhân.

Giải pháp công nghệ Finbase theo đuổi mang tính chiến lược dài hạn. Bài toán chúng tôi tự đặt ra để thách thức bản thân không chỉ dừng ở việc mang đến những trải nghiệm đầu tư hấp dẫn được số hóa; mà Finbase tâm niệm chỉ khi mô hình đầu tư, quy trình quản lý và các dịch vụ bổ trợ được liên kết, tối ưu đồng bộ thì khi đó chúng ta mới giải quyết được mục tiêu "kép" của đầu tư tài chính: luôn đảm bảo tính minh bạch - an toàn, đồng thời cũng trở nên tiện lợi, hấp dẫn, mở rộng hơn nữa để mang lại lợi ích thiết thực - thịnh vượng dài lâu cho đông đảo người dùng".

Trường Thịnh