Thị trường tiền số 20/8: Nhà đầu tư làm gì khi bitcoin vượt 72.000 USD?

Chiều 20/8, thị trường tiền số tiếp tục ghi nhận đà tăng mạnh. Dữ liệu từ sàn OKX cho thấy bitcoin có thời điểm vượt 72.000 USD, tăng gần 12%. Ethereum tăng hơn 19%, lên 2.283 USD; solana tăng hơn 13%, đạt 87,3 USD, trong khi XRP tăng gần 16%, lên 1,16 USD.

Đà tăng đột ngột khiến hàng loạt nhà đầu tư đặt cược giá giảm (vị thế short) bị thanh lý. Theo Cointelegraph, trong hai ngày 19-20/8, tổng giá trị các vị thế short bị đóng lên tới 3,1 tỷ USD. Riêng ngày 20/8 ghi nhận mức thanh lý vị thế bán khống cao nhất từng được thống kê.

Bitcoin chiếm hơn một nửa giá trị thanh lý, với khoảng 1,65 tỷ USD. Nếu tính cả các vị thế đặt cược giá tăng, tổng giá trị thanh lý trong ngày 20/8 đạt khoảng 3,25 tỷ USD, đưa phiên này vào nhóm 7 ngày có quy mô thanh lý lớn nhất lịch sử thị trường tiền số.

Dù vậy, con số trên vẫn thấp hơn đáng kể so với cú bán tháo hồi tháng 10/2025. Khi đó, bitcoin đảo chiều sau khi lập đỉnh lịch sử 126.200 USD, khiến khoảng 20 tỷ USD vị thế đặt cược giá tăng bị thanh lý.

Bitcoin vượt nhiều ngưỡng quan trọng

Đà tăng của bitcoin bắt đầu mạnh lên sau thông tin Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent công bố kế hoạch mua lại trái phiếu Chính phủ Mỹ. Sau đó, Tổng thống Donald Trump kêu gọi Quốc hội thúc đẩy Đạo luật Clarity tại một sự kiện về tiền số ở Nhà Trắng.

Bitcoin đã tăng hơn 3,5% trong 24 giờ và khoảng 15% kể từ đầu tuần, tiến sát 72.000 USD trong phiên giao dịch tại châu Âu.

Bitcoin đang giao dịch tại 72.249 USD (Ảnh: Lê Tỉnh).

Cùng với bitcoin, nhóm cổ phiếu liên quan đến tiền số cũng tăng mạnh. Strategy, doanh nghiệp đang nắm giữ lượng bitcoin lớn nhất trong giới doanh nghiệp, tăng khoảng 10% trước phiên giao dịch sau khi tăng 13% trong phiên trước. Coinbase và công ty khai thác bitcoin MARA Holdings cũng tăng mạnh.

Đáng chú ý, bitcoin đã vượt một số ngưỡng quan trọng sau đợt tăng mới. Giá hiện cao hơn mức mua bình quân của nhóm nhà đầu tư nắm giữ bitcoin dưới 155 ngày, ở khoảng 67.138 USD. Điều này cho thấy phần lớn những người mua bitcoin trong vài tháng gần đây đang có lãi.

Bitcoin cũng đã vượt đường giá trung bình 200 ngày ở khoảng 68.969 USD. Đây là một trong những chỉ báo thường được sử dụng để đánh giá xu hướng dài hạn của đồng tiền này.

Ngưỡng đáng chú ý tiếp theo là khoảng 75.689 USD. Nếu bitcoin duy trì trên mức này, phần lớn nhà đầu tư đang nắm giữ bitcoin có thể chuyển sang trạng thái có lãi, qua đó củng cố tâm lý tích cực trên thị trường.

Nhà đầu tư tranh thủ chốt lời

Đà tăng cũng tạo điều kiện cho một bộ phận nhà đầu tư bitcoin chốt lời sau thời gian dài chịu lỗ.

Nhóm nhà đầu tư nắm giữ bitcoin dưới 155 ngày đã chuyển kỷ lục 43.300 bitcoin đang có lãi lên các sàn giao dịch trong năm nay, cho thấy hoạt động chốt lời đang diễn ra mạnh, theo dữ liệu của CryptoQuant.

Tỷ lệ phản ánh số bitcoin được bán ra ở mức có lãi so với tổng số bitcoin được chuyển đi của nhóm này hiện ở mức cao nhất kể từ tháng 4. Trước đó, giá mua bình quân của nhóm nhà đầu tư ngắn hạn được xác định khoảng 68.700 USD.

Việc bitcoin vượt xa mức này cho thấy nhiều nhà đầu tư từng mua ở vùng giá cao đã bắt đầu có cơ hội thoát khỏi trạng thái thua lỗ. Đây cũng là yếu tố có thể tạo thêm áp lực chốt lời khi giá tiếp tục đi lên.

Dù vậy, diễn biến hiện tại đang cho thấy lực mua đã trở lại mạnh mẽ trên thị trường. Việc bitcoin vượt 72.000 USD cùng sự bứt phá của ethereum và nhiều đồng tiền lớn khác đang đưa thị trường tiền số trở lại vùng giá cao sau nhiều tháng biến động.