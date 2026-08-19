Thị trường tiền số 19/8: Điều gì sẽ xảy ra sau cú giảm gần 50% của bitcoin?

Tối 19/8, thị trường tiền số tăng nhẹ. Dữ liệu từ sàn OKX cho thấy trong 24 giờ qua, bitcoin tăng hơn 0,1%, lên 64.480 USD. Ethereum tăng gần 1%, đạt 1.920 USD; solana tăng 1,5%, lên 77,4 USD, còn XRP tăng 1%, lên 1 USD.

Dù đã giảm gần 50% so với mức đỉnh lịch sử 126.200 USD, bitcoin vẫn được BlackRock đánh giá tích cực về triển vọng dài hạn.

Công ty quản lý tài sản lớn nhất thế giới cho rằng đợt giảm sâu vừa qua chủ yếu là sự điều chỉnh sau giai đoạn tăng nóng, thay vì dấu hiệu cho thấy triển vọng đầu tư của bitcoin đã thay đổi, theo Cointelegraph.

Quỹ iShares Bitcoin Trust (IBIT) của BlackRock bị rút ròng 78,9 triệu USD trong tuần kết thúc ngày 14/8. Tính trên toàn bộ các quỹ bitcoin giao ngay tại Mỹ, dòng tiền rút ròng trong cùng thời gian lên tới 267,2 triệu USD.

Trước khi bitcoin giảm mạnh, thị trường xuất hiện lượng lớn nhà đầu tư đặt cược vào đà tăng, trong đó nhiều người sử dụng tiền vay. Giá trị các khoản đặt cược vào bitcoin từng vượt 90 tỷ USD vào đầu tháng 10 năm ngoái. Khi giá đảo chiều, các khoản đầu tư này bị bán tháo hàng loạt, tạo thêm áp lực lên thị trường.

Bitcoin đang giao dịch tại 64.480 USD (Ảnh: Lê Tỉnh).

Những thông tin liên quan đến chính sách thuế của Trung Quốc cũng khiến nhà đầu tư thận trọng hơn, kéo bitcoin xuống dưới 60.000 USD vào tháng 6/2026. Tuy nhiên, BlackRock cho rằng phần lớn hoạt động đầu cơ quá mức đã được loại bỏ, mở ra khả năng bitcoin dần trở lại vai trò một tài sản giúp đa dạng hóa danh mục.

Bitcoin từng phục hồi sau các cú sốc

Bitcoin từng trải qua nhiều biến động lớn sau đại dịch Covid-19, cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020, khủng hoảng ngân hàng khu vực và những thay đổi về chính sách thuế thương mại của Mỹ.

Đồng tiền này thường phục hồi đáng kể trong những tuần và tháng sau các cú sốc. Riêng sau cuộc bầu cử Mỹ năm 2020, bitcoin có thời điểm tăng tới 113% trong vòng 60 ngày, theo Cointelegraph.

BlackRock cũng cho rằng bitcoin từng có giai đoạn vượt hiệu suất của chứng khoán Mỹ và vàng sau những biến động lớn. Xu hướng này được cho là tiếp tục trong năm 2026, khi bitcoin tăng tốt hơn hai loại tài sản trên sau những diễn biến liên quan đến xung đột Mỹ - Iran.

Dù vậy, bitcoin vẫn biến động mạnh. Trong 12 tháng qua, mức biến động của bitcoin khoảng 40%, cao hơn vàng ở mức 26% và S&P 500 ở mức 12%.

Theo BlackRock, về dài hạn, bitcoin có nhiều điểm tương đồng với vàng khi được xem là một lựa chọn thay thế tiền tệ và công cụ phòng vệ trước lạm phát, bất ổn toàn cầu.

AI giúp sàn tiền số bảo vệ tài sản

Trong khi bitcoin tìm cách phục hồi, các sàn giao dịch cũng tăng cường bảo vệ tài sản của người dùng bằng trí tuệ nhân tạo.

Bybit cho biết hệ thống AI của sàn có thể phát hiện các điểm yếu nghiêm trọng với hiệu quả cao gấp 5 lần cách kiểm tra thủ công, đồng thời rút ngắn thời gian đánh giá một hệ thống từ khoảng 2 tuần xuống còn 2 giờ, theo CoinDesk.

Từ ngày 1/1 đến 15/6, hệ thống đã ngăn hơn 30.000 yêu cầu rút tiền đáng ngờ, bảo vệ gần 20.000 người dùng trước nguy cơ thiệt hại hơn 700 triệu USD. AI cũng phát hiện khoảng 212 triệu USD liên quan đến gian lận và chặn hơn 10.000 địa chỉ.

Tuy nhiên, Bybit lưu ý 700 triệu USD là thiệt hại tiềm ẩn mà sàn cho rằng đã ngăn chặn, không phải số tiền chắc chắn đã bị đánh cắp. Các số liệu này cũng chưa được kiểm chứng độc lập.

Hệ thống của Bybit đã kiểm tra 1.489 hệ thống công khai, phát hiện hơn 100 điểm yếu nghiêm trọng và xử lý hơn 100.000 cảnh báo. Động thái này diễn ra sau vụ tấn công hồi tháng 2/2025 khiến Bybit mất khoảng 1,46 tỷ USD, được cho là vụ trộm tiền số lớn nhất lịch sử và có liên quan đến nhóm Lazarus của Triều Tiên, theo CoinDesk.

Không chỉ Bybit, nhiều doanh nghiệp và nhóm phát triển tiền số cũng đang dùng AI để tìm kiếm điểm yếu trước khi tin tặc khai thác. Hàng chục công ty, trong đó có Coinbase và Block, đã đề nghị các công ty phát triển AI cho phép tiếp cận sớm những mô hình mạnh hơn.

Ông David Zong, phụ trách quản lý rủi ro và an ninh của Bybit, nhận định cuộc chạy đua về an ninh mạng đã bước vào kỷ nguyên tính bằng phút.

Việc sử dụng AI để tăng cường khả năng bảo vệ và kiểm soát rủi ro, đồng thời bảo vệ chính các hệ thống AI, là ưu tiên hàng đầu của doanh nghiệp.

"Tuy nhiên, con người vẫn giữ vai trò trung tâm trong những quyết định quan trọng về an toàn", ông David Zong nhấn mạnh.